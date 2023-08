Daily Data: Wednesday, Aug. 23 Published 10:36 pm Tuesday, August 22, 2023

GOLF

Lakeland-KVA Jamboree No. 3

At HawksHead, South Haven

Medalist

Rebecca Guernsey, Dowagiac – 39

Team Scores

Kalamazoo Christian 194, Kalamazoo Hackett 198, Dowagiac 198, South Haven 208, Cassopolis 237, Comstock 238, Schoolcraft 265, Allegan 270, Berrien Springs 314, Brandywine DNF

Current Standings

Kalamazoo Christian 33, Kalamazoo Hackett 29.5, South Haven 26, Dowagiac 25.5, Cassopolis 18, Comstock 17, Michigan Lutheran 14, Schoolcraft 10, Allegan 8, Berrien Springs 8, Brandywine 5

Top 10 Finishers

Rebecca Guernsey (DO) 39, KJ Walters (KH) 40, Jordyn Bonnema (KC) 40, Hannah Kaczmarek (SH) 42, Ellie Christian (KH) 43, Scarlett Hindbaugh (KC) 50, Leah Snyder (A) 51, Nola Hawkins (CA) 51, Kennedy Gernaat (KC) 52, Carlee Spagnoli (DO) 52, Ella Adams (KC) 52

Additional Dowagiac Finishers

Bree Behke 54, Olivia Stockwell 78

Additional Cassopolis Finishers

Isabel Kennedy 59, Kayla Grover 59, Olivia Hayden 68, Atyanna Alford 68, Emily Carlisle 79

Brandywine Finishers

Lexie Legatt 80, Alli Low 84, Baylee Bauman 84

Berrien Springs Finishers

Adeline Weber 72, Savanna Knaff 78, Emma Allen 81, Brianna Hernandez 83, Samantha Santiago 84, Celeste Hollis 84

Race for the Medal

Jordyn Bonnema (KC) 38.00, Rebecca Guernsey (DO) 39.67, KJ Walters (KH) 42.67, Hannah Kaczmarek (SH) 43.67, Ellie Christian (KH) 45.33, Scarlett Hindbaugh (KC) 48.67, Kennedy Gernnaat (KC) 50.33, Leah Snyder (A) 49.00, Nola Hawkins (CA) 49.50, Ella Adams (KC) 53.33

VOLLEYBALL

Hamilton Quad

At Hamilton

Niles Match Scores

Niles d. Hamilton 25-21, 13-25, 15-10

GR Catholic Central d. Niles 23-25, 25-15, 25-6

Zeeland East d. Niles 25-23, 21-25, 15-13

Individual Statistics

Kills

Bree Lake 22, Nyla Hover 13, Kendall Gerdes 11, Tanaya Brown 6

Aces

Neriah Stephens 5, Amelia Florkowski 4, Kaydence Jacobs 3

Assists

Rylee Grishaber 19, Jacobs 17, Florkowski 12

Digs

Florkowski 35, Maddie Zache 31, Hover 16

Blocks

Gerdes 6, Brown 4

Varsity record: Niles 7-5-3

COLLEGE VOLLEYBALL

MUSKEGON CC 3, SOUTHWESTERN MICHIGAN 0

At Muskegon

SMC Match Scores

Muskegon d. SMC 25-21, 25-15, 25-19

Individual Statistics

Leading scorers

Anna Johnson 7 points, 1 ace; Emma Beckman 4 points, 1 ace; Nikki Nate 3 points, 1 ace; Bianca Hobson 2 points; Josie West 1 point

Kills

Nate 7, West 6, Hobson 5, Beckman 2, Juliette Schroeder 2

Blocks

Nate 2, Shayla Shears 2, West 1, Hobson 1

Digs

West 10, Beckman 7, Elizabeth Stockdale 7, Nate 6, Taylor Miller 5, Johnson 4, Schroeder 4, Hobson 2

Assists

Johnson 12, Beckman 9

Record: Southwestern Michigan 5-2

CROSS COUNTRY

Big Hill Invitational

At Three Rivers

Boys Team Scores

Marshall 46, Plainwell 53, Three Rivers 110, Olivet 111, Paw Paw 118, Union City 148, Niles 224, Constantine 234, Jackson 245, Coloma 249, Bronson 316, Battle Creek Pennfield 343, Centreville 350, Athens 370

Overall Winner

Jack Bidwell, Marshall – 16:56

Niles Finishers

Aiden Krueger 18:04, 26. Jacob Erickson 19:30, 55. Ceon Kirkdoll 21:04, 73. Owen Riggenbach 22:15, 89. Logan Ritchie 22:54, 92, Andrew Cutajar 23:11, 119. Brody Beckman 26:20, 129. Nathan Ritter 28:03

Girls Team Scores

Three Rivers 76, Marshall 79, Niles 87, Paw Paw 100, Plainwell 107, Union City 122, Bronson 155, Centreville 221, Olivet 230, Athens 279, Constantine 306

Overall Winner

Camille DeCola, Marshall – 20:26

Niles finishers

Charlie Drew 21:56, 11. Aubrey Jackson 23:10, 12. Claire McGuire 23:14, 29. Hailie Martz 25:57, 33. Kylie Conn 26:28, 60, Amity Riggenbach 28:41, 93. Kylie Hinkle 34:22, 106: Abigail McGuire 38:29

St. Joseph Invitational

At Riverview Park

Boys Grade 11-12 Team Scores

Battle Creek Lakeview 20, Edwardsburg 21, Kalamazoo Homeschool Sports 35, St. Joseph 36, Hobart 40, Berrien Springs 48, Vicksburg 50, Sturgis 70, Lakeshore 72, Mattawan 73

Overall Winner

Kolin Gladney, Hobart – N/A

Edwardsburg Finishers

Dane Bailey 17:21, 7, Maguire Johnson 17:52, 11. Jon Leith 18:07, 42. Mark Welsch 23:06, 44. Cole Claire 23:43, 56, Caleb Leppelmeier 30:48

Girls Grade 11-12 Team Scores

St. Joseph 7, Lakeshore 22, Battle Creek Lakeview 25, Vicksburg 31, Mattawan 43, Edwardsburg 52, Kalamazoo Homeschool Sports 63, Berrien Springs 66, Sturgis 69

Overall Winner

Elena Figueroa, St. Joseph – 19:19

Edwardsburg Finishers

Macy Andress 23:51, 24. Alex Ferguson 24:35, 33. Mali Szalai 25:59

Boys Grade 9-10 Team Results

Kalamazoo Homeschool Sports 12, Vicksburg 20, Edwardsburg 33, Mattawan 37, Battle Creek Lakeview 46, Hobart 47, Sturgis 49, St. Joseph 57, Lakeshore 77

Overall Winner

Vince Garritano, Kalamazoo Homeschool Sports – 17:37

Edwardsburg Finishers

George Scupham 18:45, 15. Gavin Ayers 19:41, 23. Jack Bell 20:01, 28, Jaden Gregory 20:47, -40. Lucas Frentz 22:52. 43. Henry Lace 22:59

Girls Grade 9-10 Team Scores

Sturgis 19, Hobart 26, Kalamazoo Homeschool sports 26, St. Joseph 26, Battle Creek Lakeview 37, Lakeshore 42, Mattawan 61, Edwardsburg 70, Vicksburg 71

Overall Winner

Berkley Holtz, Sturgis – 20:00

Edwardsburg Finishers

Piper Bryant 26:03, 54. Liyah Worthington 29:15, 59. Annika VanBuren 30:03

Bridgman Invitational

At Bridgman

Boys Team Scores

Buchanan 56, River Valley 56, Bloomindale 84, Our Lady of the Lake 107, Bridgman 116, Bangor 139, Hartford 162, Watervliet 173, Dowagiac 230

Overall Winner

Daniel Mandujano, Watervliet – 17:17

Buchanan Finishers

Liam McBeth 18:31, 7. Jacob Kuntz 18:31, 9, Jack Sherwood 18:47, 14. Coy Weinberg 19:39, 22. Britain Philip 20:28, 32. John Keser 21:23, 60. William Spencer 23:31, 62. Jacob Stines 23:45

Dowagiac Finishers

Owen Saylor 17:52, 66. Isaac Phillips 23:56, 75. Noah Phillips 25:31, 84. Parker Stout 28:45, 86. Troy Cummins 29:04

Cassopolis Finisher

Rhys Orth 22:02

Girls Team Scores

Gobles 39, Buchanan 58, Our Lady of the Lake 94, Watervliet 108, Brandywine 110, Bridgman 115, Hartford 161, River Valley 238

Overall Winner

Libby Smith, Gobles – 20:21

Buchanan Finishers

Madeline Young 21:15, 6. Emma Miller 22:34, 12. Adyson Baker 24:37, 19. Eleanor Young 25:26, 23. Sydney Greaves 25:46, 26. Brooke Schlutt 26:13, 35. Caitlyn Morris 27:44, 41, Isabelle Overmyer 28:54, 52. Ella Molberg 31:45

Brandywine Finishers

Sydney Olson 25:14, 18. Karleigh Byrd 25:24, 22. Miley Young 25:41, 29, Aubree Murray 27:05, 31. Lily Gill 27:27, 46. Emily Kline 29:54.1, 47. Allison Kline 29:54.7, 55. Lexi Troup 32:08, 61. Halle Borders 32:53, 63. Avery Bright 33:52

Dowagiac Finisher

Jocelyn Kiner 29:13

TENNIS

THREE RIVERS 6, BUCHANAN 2

At Three Rivers

Singles

Jack Miller (TR) d. Jaden Robinson 6-1, 6-2; 2. Jay Nowak (TR) d. Carson Shelton 6-2, 6-2; 3. Cameron Mccolley (TR) d. Mason Griffis 6-2, 6-2; 4. Brayden Williams (TR) wins by default

Doubles

Justin McDonald-Theo Herrmann (TR) d. Dean Wegner-Marley Hinds 6-4, 6-2; 2. Alex Nowak-Parker Bingaman (TR) d. Bodie Bryans-Jaret Seddon 6-3, 6-1; 3. Devon Simpson-Benjamin Bosse (BU) d. Nick Karabestos-Alex Karabestos 4-6, 6-2, 10-8; 4. Akirriah Robinson-Austin Gregory (BU) d. Derek Patch-Ebin Perkins 7-6(0), 2-6, 10-8

Varsity records: Buchanan 0-2, Three Rivers 3-0