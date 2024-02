Daily Data: Friday, Feb. 9 Published 8:58 am Friday, February 9, 2024

HIGH SCHOOL WRESTLING

Division 2 Team District

At Three Rivers

THREE RIVERS 78, NILES 3

106: Brody Morrill (TR) p. Korbin Hughes (N) 0:25; 113: Kale Parr (TR) wins by forfeit; 120: Jak Monroe (TR) wins by forfeit; 126: Gavin Babcock (TR) p. Nathan Smith (TR) 1:55; 132: Ethan Moreland (TR) p. Jacob Stewart (N) 1:06; 138: Ayden Keller (TR) wins by forfeit; 144: Carter Hensley (TR) wins by forfeit; 150: Landon Moreland (TR) p. Aiden Brazo (N) 0:46; 157: Brayden Faile (TR) p. Toney Boyne (N) 3:33; 165: Louis Smith (TR) p. Talen Bennett (N) 0:29; 175: Jeremiah Detwiler (TR) p. Max Rucker (N) 2:35; 190: Jaxon Smith (TR) p. Ronald Fielder (N) 4:18; 215: Sam Reynolds (TR) wins by forfeit; 285: Trenton Scott (N) def. Joe Anglemyer (TR) 3-1

STURGIS 42, EDWARDSBURG 39

106: Easton Barkby (ST) wins by forfeit; 113: Jose Perez (ST) p. Brady Halfman (ED) 0:55; 120: Loyla Barkby (ST) wins by forfeit; 126: Caden Manfred (ED) def. Jacob Lewis (ST) 4-0; 132: Kaiden Waldron (ST) p. Taurin Zimpleman (ED) 0:32; 138: Keegan Parsons (ED) p. Diego Munoz (ST) 0:44; 144: Braden Lundgren (ED) p. Juan Pablo Soto (ST) 1:24; 150: Angel Alvarez (ST) p. Hudson Fields (ED) 1:32; 157: Aaron Castro (ST) p. Gage Wright (ED) 1:12; 165: Cale Myers (ED) tech. fall Jacob Armey (ST) N/A; 175: Carson Eaton (ED) wins by forfeit; 190: Gabe Smith (N) p. Alex Valdez (ST) 0:56; 215: Brandon Lundgren (ED) p. Jonathan Mendoza (ST) 1:44; 285: Eddie Jaramillo (ST) wins by forfeit

COMPETITIVE CHEER

February Frenzy

At Dowagiac

Round 1

Buchanan 209.9, Coloma 206.8, Dowagiac 203.1

Round 2

Coloma 201, Buchanan 174.6, Dowagiac 174.2

Round 3

Coloma 274.6, Buchanan 275.8, Dowagiac 273.3

Final Results

Coloma 682.4, Buchanan 660.3, Dowagiac 650.7

HIGH SCHOOL BOYS BASKETBALL

DOWAGIAC 60, BRIDGMAN 48

At Bridgman

DOWAGIAC 60

Jamal Williams 5, Braylon Wade 7, Josh Winchester-Jones 11, Isaiah Fitchett 0, Christian Wheaton 2, Gianni Villalobos 19, Brayden Diaz 13, Devin Rock 3. TOTALS: 24 7-10 60.

BRIDGMAN 48

Ethan Stine 12, Teddy Ippel 4, Wade Haskins 13, Charlie Pagel 12, Jared Schroeder 7. TOTALS: 19 4-5 48.

Bridgman 12 20 29 48

Dowagiac 15 29 43 60

3-point baskets: Bridgman 6 (Stine 3, Ippel 1, Haskins 1, Schroeder 1), Dowagiac 5 (Diaz 3, Wade 1, Rock 1). Total fouls: Bridgman 6, Dowagiac 8. Records: Dowagiac 8-9, Bridgman 10-8