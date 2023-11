Berrien, Dowagiac lead All-Lakeland squad with seven picks Published 5:26 pm Monday, November 6, 2023

NILES — Lakeland Conference champion Berrien Springs and Dowagiac led the all-conference team with seven first-team selections each.

Runner-up Benton Harbor had four players earn first-team honors. Buchanan had five selections and Brandywine had four picks.

All-Lakeland Conference Football

First Team Offense

Quarterback

Jaeden Meeks, Benton Harbor

Skilled Players

Andru Gonzalez, Berrien Springs

Kaeden Warfield, Brandywine

Nico Finn, Buchanan

Justin Bannow, Dowagiac

Rodney Ford, Benton Harbor

Julius Watkins, Benton Harbor

Offensive Linemen

Kyler Constable, Berrien Springs

Tivdar Kasi, Berrien Springs

Gavin Schoff, Brandywine

Drew Anderson, Buchanan

Max Stelmasiak, Dowagiac

Tight End/Fullback/Flex

Charlie Ewalt, Berrien Springs

Carter Sobecki, Brandywine

Honorable Mention Offense

Quarterbacks

Micah McFarland, Berrien Springs

Kaiden Rieth, Brandywine

Jake Franklin, Buchanan

Skill Players

Walter Williams, Berrien Springs

Calvin White, Berrien Springs

Conner Dye, Brandywine

Tyler Baker, Buchanan

Josh Winchester-Jones, Dowagiac

Kaleb Smith, Dowagiac

Avontae Tasker, Benton Harbor

Leland Payne, Buchanan

Offensive Linemen

Owen Kerlikowski, Berrien Springs

Tommy Killelea, Brandywine

Caden Legault, Buchanan

Cal Chapman, Dowagiac

Isaiah Mourning, Dowagiac

Dejuan Webster, Benton Harbor

Davyion Fraxier, Benton Harbor

Dashun Greely, Benton Harbor

Tight End/FB/Flex

Hayden Groth, Dowagiac

Ryan Hickok, Buchanan

First Team Defense

Defensive Linemen

Brody Brewer, Berrien Springs

Brock Dye, Brandywine

AJ Camille-Mcleod, Buchanan

Devean Whitaker, Dowagiac

Linebackers

Owen Kerlikowski, Berrien Springs

Nico Finn, Buchanan

Isiah Hill, Dowagiac

Raymond Porter, Benton Harbor

Defensive Backs

Micah McFarland, Berrien Springs

Tyler Baker, Buchanan

Jamari Brown, Buchanan

Christian Wheaton, Dowagiac

Special Teams

Kicker

Jacob Rial, Dowagiac

Punter

Tim Masterman, Dowagiac

Honorable Mention Defense

Defensive Linemen

Alex O’Dell, Berrien Springs

Gavin Schoff, Brandywine

Josh Patrolia, Brandywine

Dean Roberts, Buchanan

Jacob Leitch, Dowagiac

Dejuan Webster, Benton Harbor

Overtis Franklin, Benton Harbor

Linebackers

Dom Denkins, Berrien Springs

Carter Sobecki, Brandywine

Joe Frazier, Brandywine

Avery Amundsen, Dowagiac

Tim Masterman, Dowagiac

Monty Duckett, Benton Harbor

Damonee McBride, Benton Harbor

Defensive Backs

Walter Williams, Berrien Springs

Avontae Tasker, Benton Harbor

Rodney Ford, Benton Harbor

Maishaun Hayes, Buchanan

Special Teams

Kicker

Mason Frontczak, Buchanan

Punter

Micah Jarvis, Berrien Springs