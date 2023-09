Daily Data: Friday, Sept. 15 Published 6:07 am Friday, September 15, 2023

TENNIS

BRANDYWINE 5, KALAMAZOO HACKETT 3

At Niles

Singles

1. Andrew Alcaraz (KH) d. Bode Bosch 6-4, 6-2; 2. Jude Coffman (KH) d. Xander Curtis 6-1, 6-0; 3. Triston Peterson (BW) d. Grahm Zygadio 6-2, 7-5; 4. Jimmy Kennedy (KH) d. Ireland Prenkert 6-2, 6-2

Doubles

1 Ethan Adamczyk-Ryder Richard (BW) d. Charles Gordon-David Darner 6-4 , 7-6(5); 2. Blake Magyar-Kyler Marshall (BW) d. Evan Czuk-Tyler Brand 6-4, 6-7 (5), 6-0; 3. Maddox Carpenter-Jordan Bryant (BW) d. Greg Brown-Gustavo Vera 6-4, 6-4; 4. Nolan Shaffer-Baylant DePreist (BW) d. Colin Gallagher-Carmine Saracina 6-0, 6-2

Records: Hackett 3-3-4, Brandywine 3-4-1

HIGH SCHOOL VOLLEYBALL

OTSEGO 3, NILES 1

At Otsego

Match Score

Otsego d. Niles 26-24, 25-15, 23-25, 5-20

Individual Statistics

Kills

Bree Lake 14, Nyla Hover 11, Kendall Gerdes 5

Aces

Amelia Florkowski 2, Rylee Grishaber 2, Hover 2

Assists

Kaydence Jacobs 15, Grishaber 9

Digs

Florkowski 29, Hover 14, Jacobs 12

Blocks

Gerdes 4, Lake 3

Record: Niles 10-7-3, 0-2 Wolverine Conference

THREE RIVERS 3, EDWARDSBURG 2

At Three Rivers

Match Score

Three Rivers d. Edwardsburg 17-25, 20-25, 25-20, 25-16, 15-13

Individual Statistics

Drew Glaser 29 kills, 3 blocks, 7 digs; Sarah Pippin 16 kills, 1 block, 1 ace; Lexi Schimpa 1 kill, 12 digs, 4 blocks, 2 aces, 50 assists; Ella Laskowski 7 kills, 4 digs, 3 blocks; Mya Eberlein 3 kills, 5 blocks; Ella Armock 2 kills, 3 blocks; Danni Purlee – 28 digs, 1 ace; Amaya Shier – 15 digs

Record: Edwardsburg 10-7, 1-1 Wolverine Conference

COLLEGE VOLLEYBALL

SOUTHWESTERN MICHIGAN 3, ANCILLA COLLEGE 0

At Dowagiac

Match Score

Southwestern d. Ancilla 25-13, 25-7, 25-15

Individual Statistics

Leading Scorers

Nikki Nate 18 points, 3 aces; Sophia Deeds 15 points, 1 ace; Shayla Shears 5 points, 1 ace; Emma Beckman 3 points, 1 ace; Bianca Hobson 3 points, 1 ace; Anna Johnson 3 points

Kills

Juliette Schroeder 10, Nikki Nate 9, Bianca Hobson 7, Shayla Shears 5, Emma Beckman 4, Abi Marquis 3. Sophia Deeds 1

Blocks

Bianca Hobson 4, Shayla Shears 3, Nikki Nate 1, Juliette Schroeder 1, Sophia Deeds 1, Emma Beckman 1

Digs

Nikki Nate 8, Anna Johnson 8, Emma Beckman 7, Amanda Jones 6, Sophia Deeds 3, Elizabeth Stockdale 3, Shayla Shears 2, Bianca Hobson 2

Assists

Emma Beckman 15, Anna Johnson 14, Nikki Nate 10

Records: Ancilla College 0—8, 0-3 Western Conference; Southwestern Michigan 11-3, 2-0 Western Conference

SOCCER

CONSTANTINE 3, DOWAGIAC 0

At Dowagiac

No further results available at this time