Daily Data: Thursday, Jan. 19 Published 10:52 pm Wednesday, January 18, 2023

WRESTLING

DOWAGIAC 49, EAU CLAIRE 21

At Dowagiac

106: AJ Munson (D) wins by forfeit; 113: Markus Ottinger (D) wins by forfeit; 120: Nicholas Green (D) wins by forfeit; 126: Cody White (D) d. Giovanni Alvarado 7-5; 132: Dustin Sirk (D) p. Angel Guzman-Valle 4:40; 138: Roman Alvarado (EC) d. Cameron White 5-1; 144: Zachary Schultz (D) wins by forfeit; 150: Roman Paredes (D) m.d. Keane Yanez 17-5; 157: Ryder Williams (EC) p. Nick Schultz 1:29; 165: Aidan Fisher (EC) d. Andrew Hartman 5-4; 175: Jovany Raya (EC) d. Skyler Vincek 4-1; 190: Hayden Groth (D) p. Noah Ruiz 3:08; 215: Ryan Dunn (EC) wins by forfeit; 285: David Nichols (D) p. Khalin Cushing 5:24

DOWAGIAC 77, BENTON HARBOR 6

At Dowagiac

106: Markus Ottinger (D) p. Victor Friar 1:09; 113: AJ Munson (D) p. Jalen Rolfe 0:58; 120: Nicholas Green (D) wins by forfeit; 126: Cody White (D) wins by forfeit; 132: Dustin Sirk (D) wins by forfeit; 138: Cameron White (D) wins by forfeit; 144: Zachary Schultz (D) t.f. Lonnie Walker 18-3; 150: Roman Paredes (D) p. Antonio Mendoza 0:54; 157: Nick Schultz (D) wins by forfeit; 165: Andrew Hartman (D) wins by forfeit; 175: Skyler Vincek (D) wins by forfeit; 190: Hayden Groth (D) wins by forfeit; 215: David Nichols (D) p. Damarion Austin 0:49; 285: Davyion Frazier (BH) wins by forfeit

GIRLS BASKETBALL

VICKSBURG 80, NILES 16

At Vicksburg

NILES 16

Lacheryl Hampton 0, Elly Matlock 0, Anastasia Kopczynski 3, Madison Zache 0, Kloe Kiggins 0, Jessica Thornton 4, Kenzie Lakes 0, Alexandra Gerrits 2, Amirah Lee 2, Kayla Kiggins 3, Alizabeth VanDePutte 2. TOTALS: 6 2-2 16

VICKSBURG 80

Brooklynn Ringler 8, Emma Steele 10, Nicola Hosner 9, Kendra Cooley 6, Tristin Abnet 7, Amanda Laughery 2, Emily Zemitans 7, Maddie Diekman 11, Makayla Allen 9, Hannah DeVries 11. TOTALS: 35 4-11 80

Niles 2 7 14 16

Vicksburg 21 52 66 80

3-point baskets: Niles 2 (Kopczynski 1, Kayla Kiggins 1), Vicksburg 6 (Steele 1, Abnet 1, Zemitans 1, Diekman 1, Allen 1, DeVries 1). Total fouls: Niles 9, Vicksburg 8. Varsity records: Niles 0-11, 0-7 Wolverine Conference; Vicksburg 11-0, 7-0 Wolverine Conference

BOWLING

Girls Results

NILES 30, VICKSBURG 0

At Joey Armadillo’s

Baker Match 1

Niles 164, Vicksburg 0

Baker Match 2

Niles 130, Vicksburg 0

Regular Matches

Niles 1,053, Vicksburg 0

Niles Results

Chevelle Jaynes 170, 152, 322; Angel Walsh 138, 133, 271; Maddy Brook 60, Octavia Neal 91, 67, 158; Josslyn Maples 102, 90, 192; Shania Whitelow 50

Boys Results

VICKSBURG 18, NILES 12

Baker Match 1

Niles 184, Vicksburg 169

Baker Match 2

Vicksburg 231, Niles 134

Regular Matches

Vicksburg 1,741, Niles 1,666

Niles Results

Andrew Jackson 191, Conner Weston 188, Preston Sharpe 197, 168, 365; Nate Ryman 128, 203, 331; Trenton Phillips 207

JV Results

NILES 27, VICKSBURG 3

Baker Match 1

Niles 182, Vicksburg 117

Baker Match 2

Niles 170, Vicksburg 104

Regular Matches

Niles 1,399, Vicksburg 1,218

Niles Results

Adam Jackson 174, 199, 383; Hunter Kater 145, 120, 265; Gavin Dandurand 120, 91, 211; Bradley Archer 152, 122, 274

WOMEN’S COLLEGE BASKETBALL

SOUTHWESTERN MICHIGAN 56, KELLOGG CC 52

At Battle Creek

SOUTHWESTERN 56

Kamryn Patterson 0, Ariana Lemons 12, Macey Laubach 14, Cameron Thomas 12, Tori Eldrridge 6, Nadia Collins 0, Khashya McCoy 6, Savannah Peek 0, Maddy Coleman 0, Naenae Kirkland 3, Charlee Balcom 3. TOTALS: 23 8-14 56

KELLOGG CC 52

Corrin Replogie 7, Jaelyn Hampton 6, Shayla Ardis 19, Madison Pettengill 4, Mary Whitemore 2, Lydia Schamanek 0, Allison Biergeder 0, Haley Hinds 8, Lillian Fulcher 0, Maya Rueias 0, Maddie Edwards 6. TOTALS: 23 2-5 52

Southwestern 13 28 45 56

Kellogg CC 9 22 31 52

3-point baskets: Southwestern 2 (Thomas, Balcom), Kellogg 4 (Hampton 2, Edwards 2). Total fouls (fouled out): Southwestern 6 (none), Kellogg 13 (none). Records: Southwestern Michigan 9-5, 1-1 Western Conference; Kellogg CC 4-10, 0-1 Western Conference

MEN’S COLLEGE BASKETBALL

SOUTHWESTERN MICHIGAN 62, KELLOGG CC 59

At Battle Creek

SOUTHWESTERN 62

Sean Burress 17, Mikel Forrest 11, Zach Stokes 3, Mari Nichols 13, AJ Williams 6, Nate Goins 9, Stewart Smith 3, Michael Smith 0. TOTALS: 22 11-16 62

KELLOGG CC 59

Brett White 22, Rasheed Dyson 19, Antonio Williams 6, Michael Cover 0, Quentin Jones 0, Keelan Stricklen 0, Jalen Jackson 3, Sam Hoskins 5, London Gillery 4, Solomon Patray III 0. TOTALS: 24 4-6 59

Halftime score: Southwestern 41, Kellogg 29. 3-point baskets: Southwestern 7 (Forrest 2, Stokes, Nichols 2, Goins, S. Smith), Kellogg 7 (White, Dyson 2, Williams 2, Jackson, Hoskins). Total fouls (fouled out): Southwestern 12 (none), Kellogg 15 (none). Records: Southwestern Michigan 9-5, 1-1 Western Conference; Kellogg CC 6-8, 1-1 Western Conference