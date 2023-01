Daily Data: Thursday, Jan. 12 Published 4:47 pm Thursday, January 12, 2023

WRESTLING

BRANDYWINE 40, DOWAGIAC 39

(Brandywine wins on criteria)

At Niles

106: Josmar Perez (BW) d. AJ Munson 4-3; 113: Matt Veach (BW) p. Markus Ottinger 1:43; 120: Kaiden Rieth (BW) wins by forfeit; 126: Nicholas Green (D) p. Ben Lintz 1:10; 132: Drake Heath (BW) wins by forfeit; 138: Dustin Sirk (D) p. Cory Whitman 0:41; 144: Cameron White (D) p. Sam Haulcomb 0:56; 150: Zachary Schultz (D) wins by forfeit; 157: Gavin Schoff (BW) p. Nick Schultz 0:33; 165: Roman Paredes (D) d. Doug Hawley 12-7; 175: Andrew Hartman (D) p. Josh Patrolia 1:47; 190: Hayden Groth (D) p. Carter Sobecki 1:32; 215: Phillip McLaurin (BW) wins by forfeit; 285: Cael Vansandt (BW) p. David Nichols 3:28

BRANDYWINE 69, BERRIEN SPRINGS 12

106: Josmar Perez (BW) wins by forfeit; 113: Matt Veach (BW) wins by forfeit; 120: Kaiden Rieth (BW) p. Jacob Berndt 2:00; 126: Ben Lintz (BW) wins by forfeit; 132: Caylen Tate (BS) p. Ericka Bergenham 1:58; 138: Drake Heath (BW) p. Tyler Dowell 5:48; 144: Dylan Russell (BS) p. Cory Whitman 1:00; 150: Maddison Ward (BW) d. Timmy Billings 5-0; 157: Doug Hawley (BW) p. Juan Matamoros 1:42; 165: Gavin Schoff (BW) p. Aden Grayam 1:34; 175: Josh Patrolia (BW) p. Kylan Sobolewski 2:17; 190: Carter Sobecki (BW) p. Devin Bilton 2:45; 215: Phillip McLaurin (BW) p. Evan Kring 0:42; 285: Cael Vansandt (BW) over Jaiden Edwards 0:51

DOWAGIAC 52, BUCHANAN 18

106: Markus Ottinger (D) p. Camden Stover 0:39; 113: AJ Munson (D) p. Holden Carrington 1:43; 120: Nicholas Green (D) over Sadie Holloway 2:32; 126: Double forfeit 132: Dustin Sirk (D) wins by forfeit; 138: Cameron White (D) p. Avery Scanlon 0:20; 144: Israel Villegas (D) wins by forfeit; 150: Zachary Schultz (D) d. Caleb Sweeney 8-3; 157: Roman Paredes (D) p. Brayden Sebasty 2:00; 165: Leland Payne (BU) p. Nick Schultz 0:16; 175: Andrew Hartman (D) d. Jackson Starnes 5-0; 190: Hayden Groth (D) m.d. Lucas Zeiger 11-1; 215: Dean Roberts (BU) p. David Nichols 1:16; 285: Ryder Andersen (BU) wins by forfeit

NILES 58, STURGIS 18

At Sturgis

THREE RIVERS 54, NILES 27

At Sturgis

Undefeated Niles Wrestlers

165: Sam Rucker

175: Julian Means-Flewellen

215: Jim Gaya

138: Alex Anderson

150: Ezra Vance

BOYS BASKETBALL

BERRIEN SPRINGS 43, BUCHANAN 26

At Berrien Springs

BUCHANAN 26

Cade Preissing 4, Liam McBeth 2, Brian Proud 0, Jaxon Seddon 0, Thomas VanOverberghe 9, Luke Sherwood 2, Connor Legault 0, Matt Trigg 3, Dillon Oatsvall 3, Zack Timmons 3. TOTALS: 5 16-28 26.

BERRIEN SPRINGS 43

Mikey Quao 6, Josiah Pittman 4, Nathan Haygood 3, Brady Blasko 6, Charlie Ewalt 4, Micah McFarland 2, Allen Taylor 0, Kole Blasko 16, Alex O’Dell 2. TOTALS: 17 4-10 43

Buchanan 5 12 19 26

Berrien Springs 10 21 32 43

3-point baskets: Buchanan 0, Berrien Springs 5 (Quao 2, Pittman 1, Haygood 1, B. Blasko 1). Total fouls: Buchanan 12, Berrien Springs 24. Records: Buchanan 5-3, 0-3 Lakeland Conference; Berrien Springs 3-3, 1-1 Lakeland Conference