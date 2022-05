Daily Data: Friday, May 20

BASEBALL

EDWARDSBURG 10, ELKHART 0

At Edwardsburg

Elkhart 000 000 – 0 1 4

Edwardsburg 102 313 – 10 13 1

Carter Ramey (L), Max Grove (5); Caleb Layman (W)

2B: Connor Ostrander (E), Patrick Szlanfucht (E)

3B: Logan McColley (E)

HR: Andrew Colvin (E), Logan McColley (E), Connor Ostrander (E)

Highlights: Patrick Szlanfucht, Logan McColley and Connor Ostrander had three hits apiece for Edwardsburg. McColley drove in four runs and Ostrander two. Caleb Layman had two hits and pitched a one-hitter.

Varsity record: Edwardsburg 19-2

BRANDYWINE 10-14, BRONSON 4-0

At Niles

First Game

Bronson 011 001 1 – 4 4 2

Brandywine 206 101 x – 10 7 1

James Jourdan (L), Seth Withington (3), Owen Kimmons (5); Matt Veach, Tyler Deming (W, 3), Jeramiah Palmer (6).

2B: James Barnes (BRAN), Owen Hulett (BRAN), Jeramiah Palmer (BRAN)

Highlights: Jamier Palmer had two hits and two RBIs for Brandywine. Tyler Deming also drove in two runs.

Second Game

Bronson 000 00 – 0 1 2

Brandywine 411 8 – 14 11 0

Dawson Soergel (L), Logan Long (4); Jamier Palmer (W)

2B: Jamier Palmer (BRAN), Drew Deming (BRAN)

3B: Tyler Deming (BRAN)

Highlights: Tyler Deming, James Barnes, Andrew Schadler and Drew Deming each had two hits for Brandywine. Jeramiah Palmer and Schadler both drove in three runs. Jamier Palmer pitched a one-hitter with six strikeouts.

Varsity record: Brandywine 14-6

SOFTBALL

BRANDYWINE 11-14, BRONSON 10-16

At Niles

Bronson 020 004 4 – 10 10 4

Brandywine 105 103 1 – 11 14 4

Adelyn Drotoz (W); Smith (L)

2B: Laske (BR) 2, Blankenship (BR), Wilson (BR), Chloe Parker (BW), Haley Scott (BW)

HR: Paige Krisher (BW), Julia Babcock (BR), Kadence Brumitt (BW)

Highlights: Haley Scott was 3-for-4 with a double for the Bobcats. Kadence Brumitt was 2-for-3 with a home run, while Chloe Parker was 2-for-3 with a double and a home run. Julia Babcock was 2-for-3 with a three-run home run. Paige Krisher also homered.

Second Game

Bronson 330 55 – 16 18 4

Brandywine 102 (10)1 – 14 15 4

Smith (WP), Adelyn Drotoz (L)

2B: Wilson (BR), Harris (BR), Chloe Parker (BW) 2, Drotoz (BW)

HR: Cary (BR), Haley Scott (BW), Paige Krisher (BW)

Highlights: Chloe Parker was 3-for-4 with a pair of doubles for Brandywine. Paige Krisher and Haley Scott both hit three-run home runs. Julie Babcock was 3-for-4.

Varsity record: Brandywine 12-11-1

GIRLS TENNIS

DIVISION 3

At Three Rivers

Team standings

Parma Western 28; 2. Edwardsburg 23; 3. Vicksburg 12; 4. Battle Creek Harper Creek 9; 5. (tie) Niles and Three Rivers 8; 7. Marshall 6; 8. Eaton Rapids 5; 9. Battle Creek Pennfield 4; 10. Charlotte 0

No. 1 singles

Leah Hosang (Edwardsburg) drew bye; Stella McDaniel (Niles) drew bye;

Leah Hosang (Edwardsburg) beat Sofia Kingsley (Eaton Rapids) 6-0, 6-0; Stella McDaniel (Niles) beat Abigail Lemacks (Three Rivers) 6-2, 6-3.

Leah Hosang (Edwardsburg) beat Stella McDaniel (Niles) 6-0, 6-0.

Championship: Leah Hosang (Edwardsburg) beat Faith Holton (Parma Western) 6-0, 6-0.

No. 2 singles

Claire Deak (Edwardsburg) drew bye; Meg Crites (Niles) drew bye;

Claire Deak (Edwardsburg) beat Aubriana Farrow (Battle Creek Pennfield) 6-4, 6-0; Renee Marston (Parma Western) beat Meg Crites (Niles) 6-1, 6-2.

Claire Deak (Edwardsburg) beat Scariett Hosner (Vicksburg) 6-2, 6-0.

Championship: Claire Deak (Edwardsburg) beat Renee Marston (Parma Western) 6-3, 6-1.

No. 3 singles

Eucris Ugay (Edwardsburg) drew bye; Karsen Brown (Vicksburg) beat Eva Shepherd (Niles) 6-4, 6-2.

Eucris Ugay (Edwardsburg) beat Raynah Kidder (Eaton Rapids) 6-0, 6-2.

Eucris Ugay (Edwardsburg) beat Vivian Burns (Battle Creek Pennfield) 6-4, 6-4.

Championship: Eucris Ugay (Edwardsburg) beat Maddie Miles (Parma Western) 2-6, 6-3, 6-2.

No. 4 singles

Julia Jones (Edwardsburg) drew bye; Aiden Martin (Niles) drew bye;

Mena Smarch (Parma Western) beat Julia Jones (Edwardsburg) 7-5, 6-1; Lauren Willerick (Battle Creek Harper Creek) beat Aiden Martin (Niles) 6-0, 6-2.

Championship: Mena Smarch (Parma Western) beat Lauren Willerick (Battle Creek Harper Creek) 6-4, 6-3.

No. 1 doubles

Channing Green-Mackenzie Schaible (Edwardsburg) drew bye; Cadence Knight-Sydney Schiele (Niles) drew bye.

Channing Green-Mackenzie Schaible (Edwardsburg) beat Molly Adler-Sara Desmet (Marshall) 6-0, 2-6, 6-0; Cadence Knight-Sydney Schiele (Niles) beat Cassidy Pratley-Grace Babcock (Battle Creek Harper Creek) 6-4, 6-1.

Channing Green-Mackenzie Schaible (Edwardsburg) beat Cadence Knight-Sydney Schiele (Niles) 6-4, 7-5.

Championship: Channing Green-Mackenzie Schaible (Edwardsburg) beat Maria Macchia-Kenzie Hiler (Parma Western) 7-5, 7-5.

No. 2 doubles

Delaney Haradine-Leah Stern (Edwardsburg) drew bye; Zoe Gondeck-Anna Johnson (Niles) drew bye.

Delaney Haradine-Leah Stern (Edwardsburg) beat Cassie Comer-Kiersten LaNore (Eaton Rapids) 6-0, 6-0; Zoe Gondeck-Anna Johnson (Niles) beat Clare Wilson-Alyssa Kaye (Vicksburg) 6-0, 6-2.

Bella Brushaber-Emma Reed (Parma Western) beat Delaney Haradine-Leah Stern (Edwardsburg) 4-6, 6-2, 6-1; Zoe Gondeck-Anna Johnson (Niles) beat Ella Chantrene-Addison Woodruff (Battle Creek Harper Creek) 6-4, 7-5.

Championship: Bella Brushaber-Emma Reed (Parma Western) beat Zoe Gondeck-Anna Johnson (Niles) 6-0, 6-0.

No. 3 doubles

Katie Schaible-Ella Castelucci (Edwardsburg) drew bye; Caelyn Hinds-McKayla Bock (Niles) beat Sarah Grettenberger-Allison Miller (Battle Creek Pennfield) 6-0, 6-0;

Katie Schaible-Ella Castelucci (Edwardsburg) beat Anna Ives-Brooklyn Page (Three Rivers) 6-0, 6-0; Teagan Robertson-Alena Engle (Parma Western) beat Caelyn Hinds-McKayla Bock (Niles) 6-2, 6-2.

Katie Schaible-Ella Castelucci (Edwardsburg) beat Callahan Gothberg-Elena Sandel (Battle Creek Harper Creek) 6-2, 6-2.

Championship: Teagan Robertson-Alena Engle (Parma Western) beat Katie Schaible-Ella Castelucci (Edwardsburg) 6-0, 1-6, 6-4.

No. 4 doubles

Mackenzie Vargo-Zoe Wimberley (Edwardsburg) drew bye; Anna Kennedy-Nicole Aufie (Niles) drew bye.

Mackenzie Vargo-Zoe Wimberley (Edwardsburg) beat Adriana Ham-Erica Collver (Battle Creek Harper Creek) 6-0, 5-7, 6-3; Lily Zabonick-Maggie Gose (Three Rivers) beat Anna Kennedy-Nicole Aufie (Niles) 6-4, 6-0.

Mackenzie Vargo-Zoe Wimberley (Edwardsburg) beat Avery Sands-Natalie Balkema (Vicksburg) 6-0, 6-3.

Championship: Gabi Davis-Dru Porter (Parma Western) beat Mackenzie Vargo-Zoe Wimberley (Edwardsburg) 6-3, 6-1.

DIVISION 4

At Berrien Springs

Team Standings

1. Brandywine 27; 2. Kalamazoo Hackett 18; 3. (tie) Kalamazoo Christian and Buchanan 17; 5. Schoolcraft 8; 6. Lake Michigan Catholic/Bridgman 5; 7. Berrien Springs 3; 8. (tie) Dowagiac, New Buffalo, South Haven 2

No. 1 singles

Jessica Williamson (Brandywine) drew bye; Olivia Paturalski (Buchanan) drew bye; Ruby Maggert (Dowagiac) beat Aileen Mongkau (Berrien Springs) 1-6, 7-5, 6-2.

Jessica Williamson (Brandywine) beat Ellie Skwiat (Kalamazoo Hackett) 6-4, 7-6; Olivia Paturalski (Buchanan) beat Emma Snyder (New Buffalo) 6-4, 6-0; Mikaela West (Kalamazoo Christian) beat Ruby Maggert (Dowagiac) 6-0, 6-0.

Jessica Williamson (Brandywine) beat Maleah Hampton (Schoolcraft) 6-3, 6-2; Mikaela West (Kalamazoo Christian) beat Olivia Paturalski (Buchanan) 6-0, 6-0.

Championship: Mikaela West (Kalamazoo Christian) beat Jessica Williamson (Brandywine) 6-1, 6-0.

No. 2 singles

Hannah Earles (Brandywine) drew bye; Annabelle Adams (Buchanan) drew bye; Brooklyn Smith (Dowagiac) beat Yasmin Becerra (South Haven) 3-6, 6-2, 6-1.

Hannah Earles (Brandywine) beat Brooklyn Smith (IDowagiac) 6-1, 6-2; Annabelle Adams (Buchanan) beat Camille Czech (New Buffalo) 3-6, 6-4, 6-4

Hannah Earles (Brandywine) beat Amirah Goode (Kalamazoo Christian) 6-4, 6-2; Ellie Christian (Kalamazoo Hackett) beat Annabelle Adams (Buchanan) 6-0, 6-1.

Championship: Ellie Christian (Kalamazoo Hackett) beat Hannah Earles (Brandywine) 6-1, 6-3.

No. 3 singles

Mari Allen (Brandywine) drew bye; Riley Capron (Buchanan) drew bye; Lindsey Hills (Schoolcraft) beat Lauren Balsbaugh (Dowagiac) 6-0, 6-1.

Mari Allen (Brandywine) beat Lindsey Hills (Schoolcraft) 6-1, 6-1; Riley Capron (Buchanan) beat Alyssa Ebbeler (Kalamazoo Christian) 6-0, 6-0.

Mari Allen (Brandywine) beat Riley Capron (Buchanan) 6-4, 7-5.

Championship: Cameron Nobis (Kalamazoo Hackett) beat Mari Allen (Brandywine) 6-1, 6-1.

No. 4 singles

Courtney Bates (Brandywine) drew bye; Ruya Antisdel (Buchanan) drew bye; Kelsey Hodgman (South Haven) beat Jenna White (Dowagiac) 6-0, 6-0.

Courtney Bates (Brandywine) beat Lindsey Salmon (LMC/Bridgman) 6-0, 6-1; Ruya Antisdel (Buchanan) beat Camden Bruner (Schoolcraft) 7-6, 3-6, 6-2.

Courtney Bates (Brandywine) beat Theresa Keyte (Kalamazoo Hackett) 6-0, 6-0; Ruya Antisdel (Buchanan) beat Makenna Ekkens (Kalamazoo Christian) 6-0, 6-1.

Championship: Courtney Bates (Brandywine) beat Ruya Antisdel (Buchanan) 6-1, 6-1.

No. 1 doubles

Abbie Hubbard-Emma Hinsey (Brandywine) drew bye; Paige Spitz-Grace Bachman (Buchanan) beat Savina Liotini-Lily Barker (LMC/Bridgman) 3-6, 6-2, 6-0; Atena Mancera-Hayden Hagemann (Dowagiac) drew bye.

Abbie Hubbard-Emma Hinsey (Brandywine) beat Jessy Hahaj-Christine Seo (Berrien Springs) 6-1, 6-0; Ava Coon-Leah Chafty (Kalamazoo Hackett) beat Paige Spitz-Grace Bachman (Buchanan) 6-2, 6-4; Elise DeKoekkoek-Alexa Hoogenboom (Kalamazoo Christian) beat Atena Mancera-Hayden Hagemann (Dowagiac) 6-0, 6-1.

Abbie Hubbard-Emma Hinsey (Brandywine) beat Elise DeKoekkoek-Alexa Hoogenboom (Kalamazoo Christian) 6-1, 6-0.

Championship: Abbie Hubbard-Emma Hinsey (Brandywine) beat Ava Coon-Leah Chafty (Kalamazoo Hackett) 6-2, 6-2.

No. 2 doubles

Tressa Hullinger-Hope Typer (Brandywine) drew bye; Norah Kutemeier-Taegan Manigold-Summers (Buchanan) drew bye; Kaylee Kwon-Isabella Kissinger (Berrien Springs) beat Madeline Payne-Hazel Kelly (Dowagiac) 6-2, 6-0.

Tressa Hullinger-Hope Typer (Brandywine) beat Kaylee Kwon-Isabella Kissinger (Berrien Springs) 6-3, 6-4; Norah Kutemeier-Taegan Manigold-Summers (Buchanan) beat Hope Krichke-Abby Eshlaman (Kalamazoo Christian) 2-6, 7-5, 7-5.

Tressa Hullinger-Hope Typer (Brandywine) beat Alaina Salvato-Katie Jane Walters (Kalamazoo Hackett) 6-4, 6-3; Norah Kutemeier-Taegan Manigold Summers (Buchanan) beat Alexis Candler-Molly Evans (Schoolcraft) 3-6, 6-0, 7-6.

Championship: Tressa Hullinger-Hope Typer (Brandywine) beat Norah Kutemeier-Taegan Manigold Summers (Buchanan) 6-0, 6-1.

No. 3 doubles

Chloe Sidenbender-Dani Holden (Brandywine) drew bye; Kaitlin Ferrell-Kayla Baich (Buchanan) drew bye; Jamie Howard-Gabriella Dalenberg (Dowagiac) drew bye.

Chloe Sidenbender-Dani Holden (Brandywine) beat Liseti Hola-Nia Gorman (Berrien Springs) 6-2, 6-1; Kaitlin Ferrell-Kayla Baich (Buchanan) beat Jamie Howard-Gabriella Dalenberg (Dowagiac) 6-2, 6-2.

Chloe Sidenbender-Dani Holden (Brandywine) beat Kaitlin Ferrell-Kayla Baich (Buchanan) 6-1, 6-2.

Championship: Chloe Sidenbender-Dani Holden (Brandywine) beat Samantha Huffstetler-Lauren Fox (Kalamazoo Christian) 6-4, 6-3.

No. 4 doubles

Abagail Solloway-Isabelle Sosnoski (Brandywine) drew bye; Mehkenna Olinghouse-Isabell Bryans (Buchanan) drew bye; Summer Leadingham-Asia Cruea (South Haven) beat Ximena Hernandez-Natasha Griggs (Dowagiac) 6-1, 6-2.

Abagail Solloway-Isabelle Sosnoski (Brandywine) beat Summer Leadingham-Asia Cruea (South Haven) 7-6, 6-0; Mehkenna Olinghouse-Isabell Bryans (Buchanan) beat Vanessa Manorek-Kristina Halder (Berrien Springs) 6-0, 6-0.

Lola Stecker-Grace DAngelo (Kalamazoo Christian) beat Abagail Solloway-Isabelle Sosnoski (Brandywine) 6-7, 6-2, 3-1, retired; Samantha Pavlak-Avery Eddy (Schoolcraft) beat Mehkenna Olinghouse-Isabell Bryans (Buchanan) 6-4, 4-6, 6-3.

Championship: Samantha Pavlak-Avery Eddy (Schoolcraft) beat Lola Stecker-Grace DAngelo (Kalamazoo Christian) 6-1, 6-2