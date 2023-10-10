Daily Data: Tuesday, Oct. 10

Published 8:29 am Tuesday, October 10, 2023

By Scott Novak

SOCCER

EDWARDSBURG 8, DOWAGIAC 0

At Edwardsburg

Edwardsburg Goals

Dion Sokhadze (Tre Willard assist)

Grayson Herbert (Kya Bryant assist)

Luke Phillips (Herbert assist)

Owen Kertes

Sokhadze (Kertes assist)

Brock Leniski

Annon Billingsley (Emerick Zelmer assist)

Zelmer

Record: Edwardsburg 10-6-0

 

LAKESHORE 9, NILES 1

At Niles

Halftime Score

Lakeshore 4, Niles 1

Lakeshore Goals

Eduardo Duran 2

Chris Judkins 2

Braedyn Arend

Max Pline

Noah Hjelmaker

Kieran Smith (own goal)

 

Niles Goal

Josh McIntyre

 

VOLLEYBALL

EDWARDSBURG 3, LAKESHORE 0

At Stevensville

Match Score

Edwardsburg d. Lakeshore 25-22, 28-26, 25-19

 

Individual Statistics

Drew Glaser 14 kills, 4 blocks, 1 dig, 1 ace; Sarah Pippin 14 kills, 1 block, 5 digs, 2 aces; Lexi Schimpa 1 kill, 6 digs, 4 aces and 36 assists; Mya Eberlein 8 kills, 1 block; Ella Laskowski 3 kills, 2 blocks; Danni Purlee 19 digs, 3 assists, 1 kill

Record: Edwardsburg 19-10-4

 

BUCHANAN 3, ST. JOSEPH 0

At Buchanan

Match Score

Buchanan d. St. Joseph 25-23, 25-14, 25-16

 

Individual Statistics

Kills

Chloe Aalfs 16, Addy Dombrowski 6, Izzy Tibbles 3

Digs

Sophia Bachman 13, Aalfs 12, Laney Kehoe 6, Riley Capron 6

Aces

Aalfs 2

Emily Holt 2

Solo Blocks

Aalfs 1

Assisted Blocks 

Keegan May 1

Aalfs 1

Assists

Bachman 32

 

CROSS COUNTRY

Wolverine Conference Tri-Meet

At Paw Paw

Girls Results

Team Scores

Three Rivers 32, Niles 46, Paw Paw 54

 

Overall Winner

Charlie Drew, Niles – 20:35

 

Additional Niles Finishers

  1. Aubrey Jackson 21:33, 7. Claire DevlescHoward 22:26, 18. Amity Riggenbach 24:59, 26. Kylie Hinkle 26:54, 3. Abigail DevlescHoward 32:54

 

Boys Results

Team Scores

Three Rivers 28, Paw Paw 39, Niles 67

 

Overall Winner

Aiden Krueger, Niles – 16:27

 

Additional Niles Finishers

  1. Jacob Erickson 18:59, 20. Logan Ritchie 20:55, 21. Adolfo Sanchez-Perez 21:06, 27. Nathan Ritter 22:49

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