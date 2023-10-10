Daily Data: Tuesday, Oct. 10
Published 8:29 am Tuesday, October 10, 2023
SOCCER
EDWARDSBURG 8, DOWAGIAC 0
At Edwardsburg
Edwardsburg Goals
Dion Sokhadze (Tre Willard assist)
Grayson Herbert (Kya Bryant assist)
Luke Phillips (Herbert assist)
Owen Kertes
Sokhadze (Kertes assist)
Brock Leniski
Annon Billingsley (Emerick Zelmer assist)
Zelmer
Record: Edwardsburg 10-6-0
LAKESHORE 9, NILES 1
At Niles
Halftime Score
Lakeshore 4, Niles 1
Lakeshore Goals
Eduardo Duran 2
Chris Judkins 2
Braedyn Arend
Max Pline
Noah Hjelmaker
Kieran Smith (own goal)
Niles Goal
Josh McIntyre
VOLLEYBALL
EDWARDSBURG 3, LAKESHORE 0
At Stevensville
Match Score
Edwardsburg d. Lakeshore 25-22, 28-26, 25-19
Individual Statistics
Drew Glaser 14 kills, 4 blocks, 1 dig, 1 ace; Sarah Pippin 14 kills, 1 block, 5 digs, 2 aces; Lexi Schimpa 1 kill, 6 digs, 4 aces and 36 assists; Mya Eberlein 8 kills, 1 block; Ella Laskowski 3 kills, 2 blocks; Danni Purlee 19 digs, 3 assists, 1 kill
Record: Edwardsburg 19-10-4
BUCHANAN 3, ST. JOSEPH 0
At Buchanan
Match Score
Buchanan d. St. Joseph 25-23, 25-14, 25-16
Individual Statistics
Kills
Chloe Aalfs 16, Addy Dombrowski 6, Izzy Tibbles 3
Digs
Sophia Bachman 13, Aalfs 12, Laney Kehoe 6, Riley Capron 6
Aces
Aalfs 2
Emily Holt 2
Solo Blocks
Aalfs 1
Assisted Blocks
Keegan May 1
Aalfs 1
Assists
Bachman 32
CROSS COUNTRY
Wolverine Conference Tri-Meet
At Paw Paw
Girls Results
Team Scores
Three Rivers 32, Niles 46, Paw Paw 54
Overall Winner
Charlie Drew, Niles – 20:35
Additional Niles Finishers
- Aubrey Jackson 21:33, 7. Claire DevlescHoward 22:26, 18. Amity Riggenbach 24:59, 26. Kylie Hinkle 26:54, 3. Abigail DevlescHoward 32:54
Boys Results
Team Scores
Three Rivers 28, Paw Paw 39, Niles 67
Overall Winner
Aiden Krueger, Niles – 16:27
Additional Niles Finishers
- Jacob Erickson 18:59, 20. Logan Ritchie 20:55, 21. Adolfo Sanchez-Perez 21:06, 27. Nathan Ritter 22:49