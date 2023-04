Daily Data: Monday, April 17 Published 11:06 pm Monday, April 17, 2023

SOFTBALL

BUCHANAN 12-12, CONCORD 0-0

At Buchanan

First Game

Concord 000 00 – 0 2 3

Buchanan 000 (12)0 – 12 10 1

Hailee Kara (W), Keegan May (5); Ulfig (L), Coquillard (4)

2B: Alyvia Hickok (BU), Camerson Carlson (BU), Hannah Tompkins (BU)

Second Game

Concord 000 000 – 0 0 2

Buchanan 051 105 – 12 11 0

Camille Lozmack (W); Coquillard (L)

2B: Caitlyn Horvat (BU), Hannah Herman (BU), Aspen Berry (BU), Bailey Trail (BU),

HR: Herman (BU)

Record: Buchanan 10-0

Chieftain Invitational

At Dowagiac

DOWAGIAC 13, CASSOPOIS 1

Dowagiac 451 30 – 13 11 0

Cassopolis 0101 00 – 1 2 1

Addie Wilson (W); Piper Ruff (L), Mackenzie Boyer (2)

2B: Janayla Franklin (CA), Marlie Carpenter (D) 2, Rebecca Guernsey (D), Wilson (D), Aubrey Busby (D)

HR: Busby (D)

Records: Cassopolis 0-3, Dowagiac 1-2

DOWAGIAC 5, KALAMAZOO CENTRAL 4

Central 011 101 0 – 4 13 1

Dowagiac 000 103 1 – 5 4 4

Rebecca Guernsey (W); K. Ivy (L)

2B: A. Lehmann (KC), Ivy (KC), Marlie Carpenter (D), Aubrey Busby (D)

Record: Dowagiac 2-2

PAW PAW 8, DOWAGIAC 5

Dowagiac 012 020 0 – 5 10 4

Paw Paw 020 060 x – 8 11 0

Haase (W); Addie Wilson, Rebecca Guernsey (L, 5)

2B: Aubrey Busby (D), C. VanderMeeden (PP), M. McNitt (PP), J. Grant (PP)

Record: Dowagiac 2-3

NILES 11, WATERVLIET 6

Watervliet 100 220 1 – 6 8 0

Niles 306 300 x – 11 13 5

Haylea Wilken (W); M. Cox (L), J. Querfurth (1), E. Zuniga (4)

2B: Kayla Kiggins (N) 2, Ashlynn Wilken (N), G. Chisek (W) 2

HR: Kayla Kiggins (N) 2, Coveney Davidson (N)

Record: Niles 2-5

PAW PAW 8, NILES 6

Niles 020 112 – 6 8 4

Paw Paw 033 02x – 8 10 3

Zache (W), C. VanderMeeden (5), Olivia Johnson (L)

2B: Kayla Kiggins (N)

3B: Zache (W)

HR: Kayla Kiggins (N)

Record: Niles 2-6

KALAMAZOO CENTRAL 13, NILES 12

Niles 040 015 002 0 – 12 18 5

Central 306 100 002 1 – 13 11 6

W Clanton (L)

2B: Emerson Garrard (N) 2, Mckenna Albright (N), Kayla Kiggins (N), Coveney Davidson (N), S. Henley (KC)

HR: A. Fellings (KC) 2

Record: Niles 2-7

Lake Central Tournament

LAKE CENTRAL 11, EDWARDSBURG 1

Edwardsburg 100 00 – 1 4 3

Lake Central 003 7x – 11 5 0

Calinski (W); Emma Denison (L)

2B: Abby Bossler (ED). I Calinski (LC)

Record: Edwardsburg 2-1

EDWARDSBURG 9, MISHAWAKA 5

Edwardsburg 203 003 1 – 9 11 2

Mishawaka 130 010 0 – 5 1 2

Averie Markel (W); St. Clair (L)

2B: Samantha Baker (ED), Emma Denison (ED)

HR: Sydney Klaer (ED), Markel (ED)

Record: Edwardsburg 3-1

EDWARDSBURG 18, KANKAKEE VALLEY 2

Edwardsburg 417 60 – 18 20 1

Kankakee 000 20 – 2 5 1

Samantha Baker (W), Emma Denison (2), K Flanery (5); J. Peal (L), A. Hanger (3)

2B: Denison (ED), Lani Hardin (ED), Abby Bossler (ED), Caitlin Tighe (ED), Hanger (KV), S. Erb (KV)

3B: Tighe (ED)

Record: Edwardsburg 4-1

BERRIEN SPRINGS 12, CASSOPOLIS 11

Berrien 112 500 12 – 12 11 2

Cassopolis 010 411 31 – 11 12 1

O. Spenner (W), R. Molden (5); Piper Ruff (L)

2B: Molden (BS), Spenner (BS), Makayla Robinson (CA), Rachel Williams (CA)

3B: Robinson (CA), Atyanna Alford (CA)

HR: Alford (CA)

Record: Cassopolis 0-4

BASEBALL

Chieftain Invitational

At Dowagiac

NILES 8, DOWAGIAC 1

Niles 101 024 0 – 8 8 3

Dowagiac 000 100 0 – 1 1 3

Brian Gonzalez (W), Bradly Olsen (5); Mason Maggert (L), Kaleb Smith (6)

2B: Talon Brawley (N)

3B: Sam Rucker (N) 2

Records: Niles 5-3, Dowagiac

NILES 10, CASSOPOLIS 0

Cassopolis 000 000 – 0 0 2

Niles 112 024 – 10 12 0

J McIntyre (W);

2B: Bradly Olsen (N), Talon Brawley (N)

Varsity records: Cassopolis 0-4, Niles 6-3

DOWAGIAC 3, CASSOPOLIS 0

Cassopolis 000 000 0 – 0 1 3

Dowagiac 003 000 x – 3 3 1

Ben Klann (W); Mitchell (L), Redmond (6)

Dowagiac 4-2, Cassopolis 0-3

BRANDYWINE 6, KALAMAZOO HACKETT 2

At Kalamazoo

Brandywine 301 010 1 – 6 6 1

Hackett 010 000 1 – 2 5 2

Ryder Richard (W), Ethan Adamczyk (3), Matt Veech (5), Jacob Sherrick (6), Drew Deming (7)

Record: Brandywine 4-1

PAW PAW 10-4, BUCHANAN 0-7

First Game

Paw Paw 100 90 – 10 4 1

Buchanan 000 00 – 0 0 2

Hahn (W), Lado (4); Kyle Lewis-Schadler (L), Andrew Pastryk (4), Jake Franklin (4)

2B: Major (PP)

Second Game

Paw Paw 301 000 0 – 4 9 5

Buchanan 022 021 x – 7 10 0

Jake Franklin, Matt Trigg (W, 3), Cade Preissing (S, 6); Abnet (L), McCaw (4)

2B: Boyd (PP), Hindenbach (PP), Tyler Baker (BU), Nick Finn (BU)

3B: Kyle Lewis-Schadler (BU)

Record: Buchanan 4-6

Portage Northern Invitational

At Portage

GRANDVILLE 12, EDWARDSBURG 6

Grandville 014 041 2 – 12 9 3

Edwardsburg 111 000 3 – 6 10 5

LaCroix, J Jollands (4), S Hungerford (W, 5); Will Alber (L), Grant Griffin (5), Nick Watson (7)

2B: Brady Cook (ED), Alber (ED) C. Thomas (G)

EDWARDSBURG 16, PORTAGE CENTRAL 6

Edwardsburg 032 200 9 – 16 17 2

Central 100 212 0 – 6 8 4

Brody Schimpa (W), Caleb Layman (6); D. Calhoun (L), L. Piper-Cool (7)

2B: T Leak (ED), Caedin Pulling (ED), Calhoun (PC), N, Long (PC)

Record: Edwardsburg 1-2

SOCCER

Chieftain Invitational

At Dowagiac

DOWAGIAC 4, COLOMA 1

OUR LADY OF THE LAKE 5, COLOMA 0

OUR LADY OF THE LAKE 5, DOWAGIAC 0

South Haven Invitational

At South Haven

SOUTH HAVEN 6, EDWARDSBURG 2

Edwardsburg Goals

Alex Ferguson (Vivian Tomas assist)

Vivian Tomas (Samantha Stewart assist)

EDWARDSBURG 3, HASTINGS 3

(Hastings the winner in shootout 3-0)

Edwardsburg Goals

Samantha Stewart

Samantha Stewart

Vivian Tomas (Samantha Stewart assist)

Record: Edwardsburg 1-3-0