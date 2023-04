Daily Data: Wednesday, April 5 Published 9:49 pm Tuesday, April 4, 2023

SOFTBALL

BUCHANAN 5-10, RIVER VALLEY 1-0

At Buchanan

First Game

River Valley 000 010 0 – 1 3 4

Buchanan 001 310 x – 5 10 0

Hailee Kara (W); Springer (L)

2B: Springer (RV), Caitlyn Horvath (BU), Cameron Carlson (BU), Hannah Tompkins (BU)

3B: Tompkins (BU)

HR: Springer (RV)

Second Game

River Valley 000 00 – 0 0 0

Buchanan 504 01 – 10 12 0

Camille Lozmack (W); McCarty (L)

2B: Hannah Herman (BU), Kamille Lemon (BU), Hailee Kara (BU), Cameron Carlson (BU)

3B: Herman (BU), Lozmack (BU)

Records: River Valley 0-2, Buchanan 2-0

BASEBALL

BUCHANAN 8, RIVER VALLEY 7

At Buchanan

First Game

River Valley 103 021 0 – 7 7 7

Buchanan 102 031 1 – 8 7 3

J Franklin, Matt Trigg (3), Cade Preissing (W, 5); Driscol, Lynch (L, 6)

2B: Preissing (BU)

3B: Preissing (BU)

Records: River Valley 0-1, Buchanan 2-0

TENNIS

NILES 7, OUR LADY OF THE LAKE 1

At St. Joseph

Singles

Stella McDaniel (N) d. Izzy Schrauben 6-2, 6-0; 2. Aiden Martin (N) d. Lindsey Salmon 6-4, 6-3; 3. Kaylee Forbes (N) d. Angelin Wasnik 6-3, 6-4; 4. Madison Kaminski (OL) 3-6, 6-0, 11-9

Doubles

Zoe Gondeck-Anna Johnson (N) d. Lily Barker-Savina Liotine 6-1, 6-1; 2. McKayla Bock-Caelyn Hinds (N) d. Abigaile Mitchell-Emma Pinkowkski 6-0, 6-0; 3. Anna Kennedy-Kaylee Forbes (N) d. Peyton Adams-Brooke Kaminski 7-5, 6-1; 4. Lucy Custard-Jaida Grear (N) d. Abigail King-Abigail Wasnik 6-1, 4-6, 10-8

Records: Our Lady of the Lake 0-1, Niles 1-0-1

BERRIEN SPRING 4, NILES 4

At Niles

Singles

Stella McDaniel (N) d. Nini Ren 6-2, 6-3; 2. Madylin Keigley (BS) d. Aiden Martin 4-6, 6-3, 14-12; 3. Melody Kartawidjaja (BS) d. Lucy Custard 6-2, 6-0; 4. Catherine Craig (BS) d. Emma Williams 6-4, 6-4

Doubles

Zoe Gondeck-Anna Johnson (N) d. Jessy Hajaj-Christine Seo 6-0, 6-1; 2. McKayla Bock-Caelyn Hinds (N) d. Kaylee Kwon-Isabella Kissinger 6-3, 6-1; 3. Anna Kennedy-Kaylee Forbes (N) d. Aileen Mongkau-Nia Gorman 2-6, 6-3, 11-9; 4. Kristina Halder-Liseti Hola (BS) d. Aubrey McIntosh-Jaida Grear 6-4, 6-2

Records: Berrien Springs 0-0–1, Niles 0-0-1