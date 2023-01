Daily Data: Wednesday, Jan. 18 Published 12:46 am Wednesday, January 18, 2023

GIRLS BASKETBALL

DOWAGIAC 32, LAWTON 19

At Dowagiac

LAWTON 19

Ella Richter 3, Addi Price 0, Megan Robertson 0, Lily McCrory 2, Rachel Parsley 2, Mckenna Macon 6, Kenz Terpstra 6, Kyoee Somers 0. TOTALS: 7 2-4 19

DOWAGIAC 32

Josie Lock 8, Rebecca Guernsey 0, Faith Green 0, Maggie Weller 2, Damia Brooks 0. Marlie Carpenter 3, Olivia Gadde 0, Audrey Johnson 7, Alanah Smith 12. TOTALS: 21 7-13 32

Lawton 8 12 12 19

Dowagiac 2 13 26 32

3-point baskets: Lawton 3 (Richter, Terpstra 2), Dowagiac 1 (Lock). Total fouls (fouled out): Lawton 13 (none), Dowagiac 7 (none). Varsity records: Lawton 4-5, Dowagiac 6-4

EDWARDSBURG 44, PAW PAW 41

At Paw Paw

EDWARDSBURG 44

Maddie Pobuda 2, Averie Markel 9, Kourtney Zarycki 5, Chloe Baker 7, Lindsey Dalenberg 4, Abby Bossler 2, Caitlin Tighe 15. TOTALS: 14 11-18 44

PAW PAW 41

Grace Mitchell 14, Addison Ray 7, Maya Pratt 4, Katelyn Baney 6, A.J. Rickli 8, Savanna Rickli 2. TOTALS: 19 2-3 41

Edwardsburg 19 29 31 44

Paw Paw 10 24 32 41

3-point baskets: Edwardsburg 4 (Markel 2, Baker 1, Tighe 1), Paw Paw 1 (Baney 1). Total fouls: Edwardsburg 6, Paw Paw 16. Varsity records: Edwardsburg 8-3, 5-1 Wolverine Conference; Paw Paw 6-5, 4-3 Wolverine Conference

CASSOPOLIS 63, COMSTOCK 22

At Cassopolis

COMSTOCK 22

Autumn Hummel 6, T. Murphy-Ryan 10, Sophie Moncel 2, A. Yarbrough 1, Brianne Doud 3, Mackenzie Bowers 0. TOTALS: 9 2-5 22

CASSOPOLIS 63

Jania Williams 2, Ella Smith 13, Alexis Millirans 4, Quianna Murray 4, Mackenzie Boyer 6, Atyanna Alford 15, Nola Hawkins 2, Makayla Robinson 2, Brooklyn Smith 2, Ryley Bowsher 12, Rachel Williams 1. TOTALS: 22 16-32 63

Comstock 8 15 20 22

Cassopolis 19 45 57 63

3-point baskets: Comstock 2 (Murphy-Ryan 2), Cassopolis 3 (Smith 1, Murray 1, Bowsher 1). Total fouls (fouled out): Comstock 24 (M. Bowers), Cassopolis 10. Varsity records: Comstock 0-9, 0-8 Southwest 10; Cassopolis 8-2, 6-0 Southwest 10

BOYS BASKETBALL

EDWARDSBURG 52, PAW PAW 32

At Edwardsburg

PAW PAW 32

Joseph Miller 4, Ashton Toliver 3, Truman Brennan 9, Jake Hindenach 4, Aden Webber 3, Troy VanDenBerg 2, Nathan LaMere 4, Aydn Roth 3. TOTALS: 9 10-14 32

EDWARDSBURG 52

Brody Schimpa 16, Zach Bartz 6, Owen Eberlein 9, Mason Crist 5, Will Moore 2, Reed Rosencranz 4, Corbin Blagg 4, Annon Billingsly 2, Matt Anders 4. TOTALS: 24 1-5 52

Paw Paw 13 17 23 32

Edwardsburg 16 26 42 52

3-point baskets: Paw Paw 4 (Toliver 1, Brennan 1, Webber 1, Roth 1), Edwardsburg 3 (Schimpa 2, Crist 1). Total fouls: Paw Paw 10, Edwardsburg 16. Varsity records: Paw Paw 3-6, 1-5 Wolverine Conference; Edwardsburg 5-3, 4-1 Wolverine Conference

NILES 60, VICKSBURG 34

At Niles

VICKSBURG 34

Garrett Schramer 3, Luke Bainter 2, R.J. Vallier 8, Carter Brown 2, Jaxson Wilson 2, Lucas Johnson 2, Austin Androsky 2, G. Anderson 2, Cody Hatridge 6, Malik Bloodworth 5. TOTALS: 13 4-5 34

NILES 60

Jayson Johnson 6, Jaden Ivery 2, Anthony Brady Jr. 15, Talen Bennett 3, Mike Phillips 21, Darris Johnson III 5, Ethan Chambliss 8. TOTALS: 25 5-10 60

Vicksburg 7 12 21 34

Niles 18 26 46 60

3-point baskets: Vicksburg 4 (Hatridge 2, Schramer 1, Vallier 1), Niles 5 (Brady Jr. 3, Phillips 1, D. Johnson 1). Total fouls: Vicksburg 15, Niles 11. Varsity records: Vicksburg 2-7, 2-4 Wolverine Conference; Niles 4-5, 3-3 Wolverine Conference

CASSOPOLIS 71, COMSTOCK 52

At Comstock

CASSOPOLIS 71

Davion Goins 21, Malachi Ward 7, Logan Pflug 8, Zantell Simmering 11, Kenny May 15, Jadyn Baucom 8, Gillam 1. TOTALS: 27 11-17 71

COMSTOCK 52

Masson Mollohan 10, Amarion White 27, Cam McKinney 5, Tyler Baker 2, Juseon T. 5, Jordan W. 3. TOTALS: 21 5-8 52

Cassopolis 18 37 55 71

Comstock 13 26 37 52

3-point baskets: Cassopolis 6 (Simmering 3, Pflug 2, Ward 1), Comstock 5 (White 5). Total fouls: Cassopolis 10, Comstock 11. Varsity records: Cassopolis 9-2, 7-0 Southwest 10; Comstock 2-5, 2-3 Southwest 10

WRESTLING

BRANDYWINE 48, BUCHANAN 27

At Buchanan

106: Josmar Perez (BW) p. Holden Carrington 1:46; 113: Matt Veach (BW) p. Sadie Holloway 1:26; 120: Kaiden Rieth (BW) p. Richie DeSantis 4:51; 126: Brady Schoff (BW) wins by forfeit; 132: Ben Lintz (BW) wins by forfeit; 138: Drake Heath (BW) p. Avery Scanlon 0:29; 144: Maddison Ward wins by forfeit; 150: Caleb Sweeney (BU) p. Jason Wilson 1:23; 157: Doug Hawley (BW) d. Brayden Sebasty 4-0; 165: LELAND PAYNE (BU) wins by forfeit; 175: Jackson Starnes (BU) p. Josh Patrolia 3:26; 190: Alex Weinberg (BU) p. Carter Sobecki 3:21; 215: Phillip McLaurin (BW) d. Dean Roberts 5-1; 285: Ryder Andersen (BU) d. Cael Vansandt 1-0

BRANDYWINE 43, HOPKINS 33

106: Maximus Pigeon (H) d. Josmar Perez 4-1; 113: Abraham Krussell (H) p. Matt Veach 0:43; 120: Kaiden Rieth (BW) m.d. Jacob Helder 12-3; 126: Colton Kennedy (H) p. Brady Schoff 0:50; 132: Drake Heath (BW) d. Caden Brown 8-6; 138: Owen Jackson (H) p. Cory Whitman 1:25; 144: Zachary Wierenga (H) over (BRDYWINE) (For.) 150: Aaron Arnsman wins by forfeit; 157: Jason Wilson (BW) wins by forfeit; 165: Doug Hawley (BW) p. James Jackson 0:22; 175: Josh Patrolia (BW) p. Carson Schricker 3:53; 190: Carter Sobecki (BW) wins by forfeit; 215: Phillip McLaurin (BW) wins by forfeit; 285: Cael Vansandt (BW) wins by forfeit