Daily Data: Saturday, Jan. 7 Published 1:30 am Saturday, January 7, 2023

BOYS BASKETBALL

LAKESHORE 40, NILES 37

At Stevensville

NILES 37

Jayson Johnson 13, Acie Kirkdoll 2, Anthony Brady Jr. 9, Mike Phillips 5, Alec Lozada 2, Ethan Chambliss 6. TOTALS: 17 0-2 37

LAKESHORE 40

Jack Carlisle 20, J.J. Frakes 13, Matt Vaughn 2, Spencer Gostlin 2, Alex Toothman 3. TOTALS: 16 3-3 40

Niles 9 15 27 37

Lakeshore 5 16 29 40

3-point baskets: Niles 3 (J. Johnson 1, Brady Jr. 1, Phillips 1), Lakeshore 5 (Carlisle 2, Frakes 2, Toothman 1). Total fouls: Niles 10, Lakeshore 9. Varsity records: Niles 2-4, Lakeshore 2-3

BUCHANAN 54, NEW BUFFALO 36

At New Buffalo

NEW BUFFALO 36

Nick Haskin 4, Andres Becerra 8, Landon Haskins 3, Sam Tripp 10, Mason Smothers 3, Elliott Bourne 4, Teddy Kohl 2, Cameron Forker 2. TOTALS: 13 5-15 36

BUCHANAN 54

Karmine Brown 3, Cade Preissing 13, Liam McBeth 0, Brian Proud 0, Jaxon Seddon 0, Thomas VanOverberghe 18, Connor Legault 6, Matt Trigg 10, Dillon Oatsvall 2, Logan Wiggins 2. TOTALS: 23 6-13 54

New Buffalo 8 14 21 36

Buchanan 9 16 38 54

3-point baskets: New Buffalo 5 (Becerra 2, Tripp 2, L. Haskins 1), Buchanan 2 (Brown 1, Preissing 1). Total fouls (fouled out): New Buffalo 12 (C. Forker), Buchanan 15 (McBeth). Varsity records: New Buffalo 0-6, Buchanan 5-2