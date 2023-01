Daily Data: Thursday, Jan. 5 Published 10:20 pm Wednesday, January 4, 2023

WRESTLING

BRANDYWINE 57, SAND CREEK 24

At Bronson

106: Josmar Perez (BW) wins by forfeit; 113: Matt Veach (BW) wins by forfeit; 120: Wyatt Fox (SC) p. Brady Schoff 4:39; 126: Kaiden Rieth (BW) p. Gavin Marks 1:00; 132: Thomas Shanks (SC) p. Ben Lintz 1:30; 138: Halle Borders (BW) wins by forfeit; 144: Cory Whitman (BW) d. Malakai Maxwell 10-4; 150: Dylan Francoeur (SC) p. Jason Wilson 1:07; 157: Gavin Schoff (BW) p. Luke Emery 2:11; 165: Doug Hawley (BW) p. Emma Reckner 3:19; 175: Josh Patrolia (BW) p. Gracie Thompson 0:36; 190: Carter Sobecki (BW) wins by forfeit; 215: Phillip McLaurin (BW) p. Jacob Schamburger 3:08; 285: Daniel Meckley (SC) p. Drew McKee 1:12

BRANDYWINE 42, READING 39

106: Josmar Perez (BW) p. Delanie Youngs 1:01; 113: Matt Veach (BW) p. Carter Bell 4:33; 120: Aiden Aemisegger (R) p. Brady Schoff 2:55; 126: Hunter Dewey (R) d. Kaiden Rieth 11-8; 132: Lukas Selph (R) p. Ben Lintz 0:21; 138: Cory Whitman (BW) p. Gaven McKibbin 5:08; 144: Lukas Rhoades (R) p. Jason Wilson 0:40; 150: Addison Mosley (R) wins by forfeit; 157: Gavin Schoff (BW) p. Caiden Baker 1:03; 165: Connar Rudy (R) p. Doug Hawley 4:35; 175: Josh Patrolia (BW) p. Cameron Wheeler 0:59; 190: Carter Sobecki (BW) p. Colton Bassage 1:54; 215: Phillip McLaurin (BW) p. Caleb Willoughby 1:45; 285: Eathan Westfall (R) p. Drew McKee 0:36

Varsity record: Brandywine 7-4

LAKESHORE 39, EDWARDSBURG 24

At Stevensville

106: Joelan Coyer (L) p. Brady Halfman 0:34; 113: Brady Baker (L) t.f. Caden Manfred 16-0; 120: Vernon Riggins (L) p. Taurin Zimpleman 1:51; 132: Cole Lausch (L) p. Keegan Parsons 5:40; 132: Braden Lundgren (ED) d. Brady Muha 5-1; 138: Braedyn Baryo (L) d. Andrew Castelucci 4-2; 144: Aaron Lucio (L) m.d. Colten Strawderman 13-5; 150: Dustin Piehl (L) d. Jayden Slough 7-2; 157: Luke Ponton (L) d. Carson Eaton 11-7; 165: Zachary Zache (ED) p. Kaelen Zavoral 4:34; 175: Nathan Andrina (ED) p. Andrew Byerle 1:37; 190: Austin Mark (ED) d. Logan Niccum 4-3; 215: Andrew Harris (ED) p. Andrew Grau 1:33; 285: Cole Taylor (L) d. Elliott Roseberry Jr. 9-4

WOMEN’S COLLEGE BASKETBALL

MUSKEGON CC 61, SOUTHWESTERN MICHIGAN 44

At Muskegon

SOUTHWESTERN 44

Kamryn Patterson 6, Ariana Lemons 3, Macey Laubach 9, Cameron Thomas 12, Tori Eldridge 9, Nadia Collins 0, Khashya McCoy 2, Savannah Peek 0, Maddy Coleman 0, Naenae Kirkland 3, Charlee Balcom 0. TOTALS: 17 5-14 44

MUSKEGON 61

Kayla Fisk 8, Karleigh Jeffries 14, Calia Miller 8, Emmerson Goodin 11, Kendall Zoulek 12, Anna Bol 2, Haley Zerlaut 0, Yuna Soma 2, Ashley Richmond 0, Ally Seiber 4. TOTALS: 25 9-14 61

Southwestern 22 31 37 44

Muskegon 16 29 46 61

3-point baskets: Southwestern 5 (Patterson 2, Laubach, Thomas, Eldridge, Muskegon 2 (Miller 2). Total fouls (fouled out): Southwestern 14 (none), Muskegon 12 (none). Records: Southwestern 7-4, Muskegon 7-4

MEN’S COLLEGE BASKETBALL

SOUTHWESTERN MICHIGAN 66, MUSKEGON CC 56

At Muskegon

SOUTWESTERN 66

Sean Burress 8, Mikel Forrest 25, Zach Stokes 0, Rashawn Bost 14, AJ Williams 7, Nate Goins 10, Maliq West 2, Mark Williams 0. TOTALS: 25 9-13 66

MUSKEGON 56

Vern Nash 22, Logan Mancui 8, Jadakiss Lewis 8, Jacob May 8, Tate Stine 10, Kaden George 0, Luke Mitchell 0. TOTALS: 22 5-6 56

Halftime score: Southwestern 29, Muskegon 26. 3-point baskets: Southwestern 7 (Burress, Forrest 3, Bost 2, Goins), Muskegoh 7 (Nash 4, Lewis, Stine 2). Total fouls (fouled out): Southwestern 11 (none), Muskegon 12 (none). Records: Southwestern 7-4, Muskegon 5-6