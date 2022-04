Daily Data: Tuesday, April 12

SOCCER

NILES 2, Brandywine 0

At Niles

Halftime Score

Niles 1, Brandywine 0

First Half

N – Mary Saylor first minute (penalty kick)

Second Half

N – Saylor 65th minute

Shots on Goal

Brandywine 8, Niles 6

Saves

Brandywine 4 (Tressa Hullinger)

Niles 8 (Matigan Riggenbach)

Varsity records: Brandywine 0-2, Niles 1-2

TENNIS

At Niles

BUCHANAN 5, NILES 3

Singles

1. Olivia Paturalski (BU) d. Stella McDaniel 6-2, 7-6 (4); 2. Annabelle Adams (BU) d. Meg Crites 6-4, 6-4; 3. Riley Capron (BU) d. Eva Shepherd 6-2, 6-1; 4. Ruya Antisdel (BU) d. Aiden Martin 6-3, 3-6, 6-0

Doubles

1. Sydney Schiele-Cadence Knight (N) d. Mehkenna Olinghouse-Isabella Bryans 6-0, 6-3;

2. Anna Johnson-Zoe Gondeck (N) d. Grace Bachman-Paige Spitz 6-3, 3-6, 6-3; 3. Norah Kutemeier-Taegan Manigold-Summers (BU) d. Anna Kennedy-Caelyn Hinds 4-6, 6-3, 6-1; 3.

Nicole Aufie-McKayla Bock (N) d. Kayla Baich-Leah Horvath 6-2, 6-3

Varsity records: Buchanan 1-1, Niles 1-0

SOFTBALL

WATERVLIET 0-5, BUCHANAN 8-1

At Buchanan

First Game

Watervliet 000 000 0 – 0 2 3

Buchanan 130 022 x – 8 11 2

Camille Lozmack (W); Edelberg (L)

2B: Sara Faulkner (BU)

Highlights: Hannah Tompkins went 3-for-4 and drove in a pair of runs for Buchanan. Hannah Herman and Kamille Lemon both had two hits and two RBIs. Camille Lozmack tossed a two-hitter with six strikeouts and no walks.

Second Game

Watervliet 001 130 0 – 5 7 0

Buchanan 100 00 0 – 1 5 4

Hannah Hart (W); Hailee Kara (L)

2B: Avery Openeer (W), Sage Pruett (BU)

HR: Alea Fisher

Highlights: Alea Fisher hit a solo home run and Sage Pruett doubled for Buchanan.

Varsity records: Watervliet 1-1, Buchanan 5-1

BASEBALL

MARIAN 6, NILES 4

At Niles

Marian 005 010 0 – 6 9 5

Niles 011 011 0 – 4 4 3

Paddy Keefer (W), Nico Galea (4), Trace Leliaert (6), J.J. Oliver (7); Drew Racht, Gage Vota (2), Hunter Fazi (3, L), Austin Bradley (4), Brian Gonzalez (5), D Asmus (7)

2B: Bryce Lasane (M), Gonzalez (N), Sam Rucker (N)

Highlights: Brian Gonzalez and Sam Rucker both doubled for Niles.

Varsity record: Niles 0-2