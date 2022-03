UPDATED: Daily Data: Friday, March 4

BOYS BASKETBALL

LAKESHORE 48, BRANDYWINE 43

At Stevensville

BRANDYWINE 43

Jamier Palmer 13, Carson Knapp 5, Tyler Deming 0, Jeramiah Palmer 3, Michael Palmer 13, Nate Orr 7, Connor Dye 2. TOTALS: 19 3-4 43

LAKESHORE 48

Wes Deja 0, Jackson Bushu 0, Jake Carlisle 2, J.J. Frakes 15, Ryan Korfmacher 2, T.J. Mitchell 29. TOTALS: 19 8-11 48

Brandywine 11 27 36 43

Lakeshore 15 22 34 48

3-point baskets: Brandywine 2 (Knapp, Jeramiah Palmer), Lakeshore 2 (Mitchell, Frakes). Total fouls (fouled out): Brandywine 13 (none), Lakeshore 12 (none). Varsity records: Brandywine 14-5, Lakeshore 15-5

OTSEGO 52, EDWARDSBURG 37

At Otsego

EDWARDSBURG 37

Jacob Pegura 15, Mason Crist 2, Owen Eberlein 3, Jake Moore 2, Luke Stowasser 9, Isaac Merrill 2, Matt Anders 4. TOTALS: 11 15-21 37

OTSEGO 52

Ashton Atwater 19, Jacob Zartman 20, Sam Bronkema 2, Kyle Lingbeek 2, Blake Marks 9. TOTALS: 20 5-19 52

Edwardsburg 9 17 28 37

Otsego 21 29 43 52

3-point baskets: Edwardsburg 0, Otsego 7 (Zartman 6, Atwater). Total fouls (fouled out): Edwardsburg 16 (none), Otsego 15 (none). Varsity records: Edwardsburg 13-7, Otsego 15-5

NILES 63, ALLEGAN 43

At Allegan

NILES 63

Talen Bennett 4, George Pullen 5, Casey Marlin 7, Anthony Brady 9, Jordan Edwards 0, Kimoni McLean 0, Austin Bradley 6, Darris Johnson 6, Talon Brawley 0, Dimetrius Butler 5, Jayson Johnson 12, Alec Lozada 0, Ethan Chambliss 2, Elijah Hester 7. TOTALS: 23 9-13 63

ALLEGAN 43

Luke Ellis 4, Nolan Rynearson 5, Brayton Schafer 5, Dominik Bury 9, Noel DeLucas 12, Jack TerMeer 3, Drew Ellis 5. TOTALS: 14 10-15 43

Niles 12 32 48 63

Allegan 5 19 27 43

3-point baskets: Niles 8 (Brady 3, Bradley 2, J. Johnson 2, D. Johnson), Allegan 5 (Bury 3, L. Ellis, Schafer). Total fouls (fouled out): Niles 16 (none), Allegan 13 (none). Varsity records: Niles 7-13, Allegan 2-18

PARCHMENT 59, BUCHANAN 40

At Parchment

BUCHANAN 40

Cade Preissing 6, Thomas VanOverberghe 2, Macoy West 10, Connor Legault 0, Dillon Oatsvall 0, Ryan Young 17, Paul VanOverberghe 0, Brady Thompson 5, Troy Holloway 0. TOTALS: 14 6-8 40

PARCHMENT 59

Cole Dean 3, Tony Williams 12, P.J. Nelson 5, Darius Baker 6, Jalen Kampen 7, Kofi Barima 15, Ashton McClanahan 2, Aaron Jasiak 9. TOTALS: 24 4-6 59

Buchanan 12 20 32 40

Parchment 11 26 41 59

3-point baskets: Buchanan 6 (Young 2, Preissing 2, West, Thompson), Parchment 7 (Williams 2, Kampen 2, Jasiak, Dean, Nelson). Total fouls (fouled out): Buchanan 8 (none), Parchment 6 (none). Varsity records: Buchanan 12-8, Parchment 19-1

PLAINWELL 49, DOWAGIAC 47

At Plainwell

DOWAGIAC 47

Cole Weller 16, Ethan Hannapel 0, Mason Peck 1, Henry Weller 19, Octavious Brooks 0, Ado Geegan 0, Keshawn Russell 0, Jordan Hardin 11. Ben Klann 0. TOTALS: 14 16-19 49

PLAINWELL 49

Samuel Gibson 3, Daeshawn Dixon-Schuhmacher 6, Connor Kercik 3, Holden Deaton 9, Nicholas Marlow 9, Luke Johnson 0, Jack Anderson 11, Thai Nguyen 5, Trenton Jacobs 3. TOTALS: 17 10-13 49

Dowagiac 9 27 35 47

Plainwell 16 33 38 49

3-point baskets: Dowagiac 3 (C. Weller, H. Weller 2), Plainwell 5 (Gibson Dixon-Schuhmacher, Hercik, Deaton, Jacobs). Total fouls (fouled out): Dowagiac 14 (none), Plainwell 17 (none). Varsity records: Dowagiac 11-9, 13-6