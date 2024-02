Daily Data: Thursday, Feb. 15 Published 10:10 am Thursday, February 15, 2024

HIGH SCHOOL WRESTLING

DOWAGIAC 46, HARTFORD 30

At Hopkins

120: Alex Diaz Rosas (H) wins by disqualification over Carlitos Chavez; 126: Roman Rodarte (H) d. Nicholas Green; 132: Alejandro Saldana (H) p. Cody White 0:35; 138: Cameron White (D) p. Jehieli Gonzalez-Garcia 1:06; 144: Braeden Birkhead (H) p. Jacob Villegas 4:50; 150: Israel Villegas (D) p. Rocco Lenza 0:38; 157: Jeremiah Hargrreaves (D) wins by forfeit; 165: Linken Birkhead (H) p. Weski Wesaw 2:25; 175: Erick Morales (H) d. Maverick Baerg 13-6; 190: Hayden Groth (D) p. Shane Phillips 3:20; 215: Isiah Hill (D) p. Javier Frias 0:19; 285: Cal Chapman (D) p. Hunter Tipton 0:15; 106: Markus Ottinger (D) m.d. Ortiz-Cruz Daniel 13-2; 113: AJ Munson (D) wins by forfeit

CONSTANTINE 54, DOWAGIAC 30

At Hopkins

126: Preston Like (CO) p. Nicholas Green 2:59; 132: Bear Geibe (CO) p. Cody White 1:05; 138: Cameron White (D) wins by forfeit; 144: Israel Villegas (D) p. Michael Featherstone 5:33; 150: Cody Laughman (CO) p. Jacob Villegas 3:37; 157: Brody Jones (CO) p. Jeremiah Hargrreaves 0:45; 165: Carter Godfrey (CO) p. Maverick Baerg 0:51; 175: Dathan Smith (CO) wins by forfeit; 190: Gregg Reed (CO) p. Hayden Groth 2:54; 215: Greg Crawford (CO) p. Isiah Hill 4:41; 285: Cal Chapman (D) wins by injury default over Bennett VandenBerg; 106: Markus Ottinger (D) wins by forfeit; 113: Anthony Munson (D) op.ver Ashtin Forrester 3:25; 120: Jace Vavul (CO) wins by forfeit

HIGH SCHOOL GIRLS BASKETBALL

BUCHANAN 54, COLOMA 23

At Buchanan

BUCHANAN 54

Maddie Young 4, Brae Dickson 2, Evyn Pruett 4, LaBria Austin 27, Caito Horvath 7, Aspen Berry 4, Cam Carlson 6. TOTALS: 23 7-9 54.

COLOMA 23

M. Nelson 4, K. Smith 7, M. Kraemer 6, T. Avenel 4, J. Aguliera Brody 2. TOTALS: 7 8-13 23.

Buchanan 7 21 42 54

Coloma 3 4 17 23

3-point baskets: Coloma 1 (Smith 1), Buchanan 1 (Austin 1). Total fouls (fouled out): Coloma 6, Buchanan 14 (Dickson). Records: Coloma 2-13, Buchanan 8-7

DOWAGIAC 44, CONSTANTINE 24

At Dowagiac

CONSTANTINE 24

Jaedyn Herlein 9, Lilly Hofmeister 2, Sienna Salisbury 3, Jaelyn Buglione 6, Olivia Herlein 2, Melaine Ritchie 2. TOTALS: 11 0-0 24.

DOWAGIAC 44

Rebecca Guernsey 6, Marlie Carpenter 14, Faith Green 7, Maggie Weller 13, Damia Brooks 0, Brenna Mott 0, Audrey Johnson 4, Olivia Gadde 0, Madison Winchester 0. TOTALS: 17 4-8 44.

Constantine 5 11 20 24

Dowagiac 13 23 40 44

3-point baskets: Constantine 2 (J. Herlein, Salisbury), Dowagiac 6 (Guernsey 2, Green, Weller 3). Total fouls (fouled out): Constantine 7 (none), Dowagiac 4 (none). Records: Constantine 4-13, Dowagiac 11-5