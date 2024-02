Daily Data: Thursday, Feb. 8 Published 8:15 am Thursday, February 8, 2024

HIGH SCHOOL WRESTLING

Division 3 Team District

DOWAGIAC 48, BUCHANAN 30

At Dowagiac

138: Alfonzo Williams (D) wins by forfeit; 144: Cameron White (D) (D) wins by forfeit; 150: Jacob Villegas (D) wins by forfeit; 157: Israel Villegas (D) (D) wins by forfeit; 165: Leland Payne (BU) p. Maverick Baerg 0:48; 175: Brayden Sebasty (BU) p. Timothy Masterman 1:01; 190: Hayden Groth (D) wins by forfeit; 215: Dean Roberts (BU) p. Isiah Hill 3:42; 285: Cal Chapman (D) wins by forfeit; 106: Holden Carrington (BU) d. Markus Ottinger 15-9; 113: AJ Munson (D) wins by forfeit; 120: Cooper Mabry (BU) d. Nicholas Green 4-0; 126: Camden Stover (BU) wins by forfeit; 132: Cody White (D) p. John Keser 1:14

BERRIEN SPRINGS 64, BENTON HARBOR 6

At Dowagiac

138: Tyler Dowell (BS) wins by forfeit; 144: Jeremiah Ward (BS) p. O`Sharion Suel 1:11; 150: Connor Baxter (BS) wins by forfeit; 157: Dylan Russell (BS) wins by forfeit; 165: James Andersen (BS) m.d. Davell Denson 19-5; 175: Solomon Miller (BS) wins by forfeit; 190: Aden Grayam (BS) wins by forfeit; 215: Damarion Austin (BH) p Evan Kring 1:30; 285: Double forfeit 106: Double forfeit 113: Nellie Patsika (BS) wins by forfeit; 120: Mark Smith (BS) wins by forfeit; 126: Ben Gilbert (BS) wins by forfeit; 132: Caylen Tate (BS) wins by forfeit

Championship Match

DOWAGIAC 60, BERRIEN SPRINGS 17

(Berrien Springs unsportsmanlike conduct -1)

At Dowagiac

144: Cameron White (D) p. Peyton Eckerley 3:59; 150: Jacob Villegas (D) p. Kaden Wilson 0:36; 157: Israel Villegas (D) p. James Andersen 1:24; 165: Dylan Russell (BS) p. Maverick Baerg 1:20; 175: Solomon Miller (BS) p. Timothy Masterman 5:03; 190: Hayden Groth (D) wins by forfeit; 215: David Nichols (D) p. Evan Kring 0:58; 285: Cal Chapman (D) wins by forfeit; 106: Double forfeit 113: Markus Ottinger (D) p. Nellie Patsika 1:09; 120: AJ Munson (D) p. Mark Smith 0:46; 126: Nicholas (D) p. Ben Gilbert 1:10; 132: Cody White (D) wins by forfeit; 138: Tyler Dowell (BS) p. Alfonzo Williams 0:27

Division 4 Team District

BRANDYWINE 42, RIVER VALLEY 18

At Niles

126: Kaiden Rieth (BW) p. Callan Davis 1:59; 132: Double forfeit 138: Kaden Santana (BW) p. James Kaminski 5:20; 144: Jack Lantz (RV) wins by forfeit; 150: Austin York (RC wins by forfeit; 157: Jack Perez-Gonzales (BW) wins by forfeit; 165: Maddison Ward (BW) wins by forfeit; 175: Gavin Schoff (BW) wins by forfeit; 190: Josh Patrolia (BW) p. Damarkus Wysinger 0:57; 215: Keith Foust (RV) p. Logan Zigler 1:46; 285: Andrew Mckee (BW) wins by forfeit; 106: Double forfeit 113: Double forfeit 120: Double forfeit

Championship Match

EAU CLAIRE 42, BRANDYWINE 18

At Niles

132: Angel Guzman-Valle (EC) wins by forfeit; 138: Kaden Santana (BW) p. Roman Alvarado 1:50; 144: Ulysses Perez-Martinez (EC) wins by forfeit; 150: Double forfeit 157: Keane Yanez (EC) p. Jack Perez-Gonzales 4:55; 165: Gavin Schoff (BW) p. Aidan Fisher 0:40; 175: Josh Patrolia (BW) wins by forfeit; 190: Jovany Raya (EC) wins by forfeit; 215: Noah Ruiz (EC) p. Logan Zigler 1:13; 285: Andrew McKee (BW) wins by forfeit; 106: Englis Rivera-Velasquez (EC) wins by forfeit; 113: Double forfeit 120: Adrian Anguiano (EC) wins by forfeit; 126: Kaiden Rieth (BW) p. Giovanni Alvarado 3:09

HIGH SCHOOL GIRLS BASKETBALL

PAW PAW 58, BUCHANAN 44

At Paw Paw

BUCHANAN 44

Maddie Young 3, Evyn Pruett 2, LaBria Austin 20, Caitlyn Horvath 9, Hannah Herman 5, Cam Carlson 2, Akirrah Robinson 3. TOTALS: 15 6-7 44.

PAW PAW 58

Grace Mitchell 7, Addison Roy 4, Savannah Rickli 4, Maya Pratt 2, Katelyn Baney 13, Stella Shaefer 6, A.J. Rickli 22. TOTALS: 21 12-20 58.

Buchanan 10 20 32 44

Paw Paw 16 28 44 58

3-point baskets: Buchanan 8 (Austin 4, Young 1, Horvath 1, Herman 1, Robinson 1), Paw Paw 4 (Shaefer 2, Mitchell 1, S. Rickli 1). Total fouls (fouled out): Buchanan 16 (Young), Paw Paw 10. Records: Buchanan 6-7, Paw Paw 14-2