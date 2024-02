Daily Data: Saturday, Feb. 3 Published 10:56 pm Friday, February 2, 2024

HIGH SCHOOL GIRLS BASKETBALL

EDWARDSBURG 62 THREE RIVERS 16

At Edwardsburg

THREE RIVERS 16

Lanie Glass 9, Natalie Cezar 2, Jemaya Decker 3, Allie McGlothlen 2, Annabelle Gill 0. TOTALS: 4 6-9 16.

EDWARDSBURG 62

Shelby Laubach 9, Ella Zache 3, Maddie Pobuda 12, Mya Eberlein 8, Kourtney Zarycki 5, Chloe Baker 12, Kya Shier 2, Lainie Dorow 5, Val Johnson 6. TOTALS: 26 4-7 62.

Three Rivers 0 10 14 16

Edwardsburg 19 39 54 62

3-point baskets: Three Rivers 2 (L. Glass 1, Decker 1), Edwardsburg 6 (Pobuda 4, Laubach 1, Baker 1). Total fouls: Three Rivers 10, Edwardsburg 12. Records: Three Rivers 3-9, 1-7 Wolverine Conference; Edwardsburg 9-6, 6-3 Wolverine Conference

HIGH SCHOOL BOYS BASKETBALL

EDWARDSBURG 44, THREE RIVERS 26

At Edwardsburg

THREE RIVERS 26

Mason Awe 6, Lamonta Stone 7, William Wardell 2, Heston Saunders 4, Zander Barth 4, Max Burg 3. TOTALS: 9 6-9 26.

EDWARDSBURG 44

Brody Schimpa 18, Zeke Pegura 11, Conor Solarek 5, Annon Billingsly 3, Matt Anders 5, Blaze Crist 2. TOTALS: 16 4-5 44.

Three Rivers 6 15 20 26

Edwardsburg 16 23 34 44

3-point baskets: Three Rivers 2 (Awe 1, Stone 1), Edwardsburg 6 (Schimpa 4, Solarek 1, Billingsly 1). Total fouls: Three Rivers 10, Edwardsburg 14. Records: Three Rivers 2-12, 0-8 Wolverine Conference; Edwardsburg 7-6, 7-3 Wolverine Conference

OTSEGO 60, NILES 49

At Otsego

NILES 49

Logan Olsen 0, Brayden Favors 7, Acie Kirtdoll 4, Brenden Olsen 5, Mike Phillips 23, Darris Johnson III 4, Donovyn Williams 0, Ethan Chambliss 6. TOTALS: 17 8-15 49.

OTSEGO 60

Blake Marks 8, Callum Wesseldyk 2, Louis DiGrandi IV 12, Nicholas Lopez 14, Nolan Vanderroest 3, Brevin Gabos 15, Kyle Lingbeek 3, Landon Eastman 3. TOTALS: 23 7-14 60.

Niles 5 14 19 49

Otsego 16 32 47 60

3-point baskets: Niles 7 (Phillips 4, Kirtdoll 1, B. Olsen 1, Johnson 1), Otsego 7 (Gabos 3, Lopez 2, DiGrandi 1, Eastman 1). Total fouls (fouled out): NIles 17 (Chambliss), Otsego 17. Records: Niles 13-3, 9-1 Wolverine Conference; Otsego 13-3, 9-1 Wolverine Conference