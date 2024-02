Daily Data: Friday, Feb. 2 Published 11:02 pm Thursday, February 1, 2024

HIGH SCHOOL GIRLS BASKETBALL

BRANDYWINE 55, BUCHANAN 39

At Niles

BUCHANAN 39

Maddie Young 2, Evyn Pruett 2, LaBria Austin 24, Caito Horvath 0, Alyssa Carson 11, Cam Carlson 0, Hannah Herman 0. TOTALS: 14 7-13 39.

BRANDYWINE 55

Adeline Gill 6, Ellie Knapp 14, Adelyn Drotoz 4, Ireland Prenkert 3, Miley Young 11, Niyah Mason 3, Kadence Brumitt 10, Lily Gill 4. TOTALS: 20 12-17 55.

Buchanan 12 21 26 39

Brandywine 22 34 48 55

3-point baskets: Buchanan 4 (Austin 3, Carson 1), Brandywine 3 (Prenkert 1, Mason 1, Brumitt 1). Total fouls (Young): Buchanan 12, Brandywine 10. Records: Buchanan 6-6, 4-2 Lakeland Conference; Brandywine 12-0, 6-0 Lakeland Conference

DOWAGIAC 53, OUR LADY OF THE LAKES CATHOLIC 16

St. Joseph

DOWAGIAC 53

Rebecca Guernsey 4, Marlie Carpenter 8, Faith Green 5, Maggie Weller 25, Damia Brooks 2, Audrey Johnson 9Brenna Mott 0, Olivia Gadde 0, Madison Winchester 0, Ava Nate 0. TOTALS: 20 9-11 53.

OUR LADY OF THE LAKE 16

Madison Fraser 2, Hazel Hysell 0, Lillie Hewlen 2, Abby Schrauben 10, Julia Wilcox 2. TOTALS: 6 4-6 16.

Dowagiac 14 29 45 53

Our Lady 2 8 10 16

3-point baskets: Dowagiac 4 (Weller 3, Green 1), Our Lady of the Lakes Catholic 0. Total fouls: Dowagiac 5, Our Lady of the Lakes Catholic 7. Records: Dowagiac 7-4, Our Lady of the Lakes Catholic 8-7

HIGH SCHOOL BOYS BASKETBALL

BRANDYWINE 65, BUCHANAN 35

At Niles

BUCHANAN 35

Preston Payne 9, Liam McBeth 2, Nico Finn 2, Jake Franklin 6, Logan Wiggins 7, Matt Trigg 9, A.J. Camille-McLeod 0. TOTALS: 14 3-6 35.

BRANDYWINE 66

Jamier Palmer 2, Nylen Goins 21, Robert Whiting 7, Jaremiah Palmer 6, Will Hubbard 5, Brock Dye 2, Ryder Richard 0, Byron Linley 17, Jaytee Smith 2, Ethan Adamczyk 3. TOTALS: 27 4-6 65.

Buchanan 6 9 21 35

Brandywine 18 26 48 65

3-point baskets: Buchanan 4 (Franklin 2, Wiggins 1, Payne 1), Brandywine 7 (Goins 3, Linley 3, Adamczyk 1). Total fouls: Buchanan 9, Brandywine 11. Records: Buchanan 4-11, 0-7 Lakeland Conference; Brandywine 13-2, 5-1 Lakeland Conference

COLLEGE WOMEN’S BASKETBALL

SOUTHWESTERN MICHIGAN 89, GLEN OAKS CC 46

At Dowagiac

GLEN OAKS 46

Kylie Quist 2, Kamryn Washington 2, Morgan Kurdziel 7, Lilyana Coleman 4, Katylin Smith 4, Sarah DeKoning 15, Alea Fisher 3, Chelsi Zyla 9, Amanda Barber 0. TOTALS: 16 7-12 46.

SOUTHWESTERN MICHIGAN 89

Junahya Johnson 6, Amara Palmer 12, Macey Laubach 17, Alanah Smith 3, Cameron Thomas 22, Kamryn Patterson 8, Ariana Lemons 15, Nalani Williams 2, Charlee Balcom 4. TOTALS: 35 14-28 89.

Glen Oaks 13 26 38 46

Southwestern 14 44 73 89

3-point basketball: Glen Oaks 7 (Kurdziel, DeKoning 5, Fisher), Southwestern Michigan X. Totals fouls (fouled out): Glen Oaks 21 (Washington, Smith), Southwestern Michigan 20 (Johnson). Technical foul: Glen Oaks (Smith). Records: Glen Oaks 8-11, 0-5 Western Conference; Southwestern Michigan 17-3, 3-2 Western Conference