Daily Data: Sunday, Jan. 27 Published 10:13 am Sunday, January 28, 2024

HIGH SCHOOL WRESTLING

Greater Berrien County Invitational

At St. Joseph

Top 10 Team Scores

(plus local teams)

Constantine 219.5, 2. St. Joseph 189, 3. Lakeshore 174.5, 4. Paw Paw 145.5, 5. Dowagiac 124.5, 6. Decatur 118.5, 7. South Haven 111.5, 8. Gobles 89.5, 9. Lawton 83, 10. Niles 82, 11. Brandywine 62., 13. Edwardsburg 58, 19. Cassopolis 21

Championship Match

106: Marcus Lowry (SJ) d. Pilot Swab (LAK) 8-5; 113: Austin Garcia (LAW) m.d. AJ Munson (DO) 10-1; 120: Brady Parker (LAK) p. Joelan Coyer (LAK) 1:17; 126: Cole Lausch (LAK) d. Kaiden Rieth (BW) 10-4; 132: Ralser Warner (GL) d. Bear Geibe (CON) 13-6; 138: Landon Thomas (SJ) m.d. Koltin Gross (CON) 14-6; 144: Trenton Mansfield (GOB) d. Gavin Keller (SJ) 5-1; 150: Israel Villegas (DO) d. Mikey Yielding (SH) 10-3; 157: Gavin Schoff (BW) d. Brody Jones (CON) 4-3; 165: Rowan Bradford (DE) d. Andrew Byerle (LAK) 4-2; 175: Gavin Turk (PP) d. Sam Rucker (N) 3-2 (OT); 190: Gregg Reed (CON) p. Eli DeYoung (GOB) 0:27; 215: Austin George (PP) d. Jaime Gaya (N) 5-1; 285: Bennett VandenBerg (CON) p. Cal Chapman (DO) 3:18

Third-Place Match

106: Kolton Burns (DE) d. Keegan Leclear (SJ) 10-3; 113: Matt Martel (COL) m.d. Brady Halfman (ED) 20-6; 120: Noah Drake (SJ) d. Fin Carlin (GOB) 8-5; 126: Evan Wilkes (SJ)) p. Alejandro Saldana (HAR) 2:34; 132: Jace Hopkins (SJ) p. Jose Garcia (SH) 2:32; 138: Zayden Rowland (SH) d. Braedyn Baryo (LAK) 6-2; 144: Blake Hassevoort (SH) wins by default over Blake Holder (LAW); 150: Blake Strickler (GL) d. Cody Laughman (CON) 7-1; 157: Mason Mansfield (GOB) p. Andrew VanTuyl (LAW) 2:29; 165: Aidan Fisher (EC) d. Carter Godrey (CON) 4-3; 175: Riley Hess (WAT) d. Dathan Smith (CON) 5-3; 190: Isaac Codde (SJ) d. Hayden Groth (DO) 8-4; 215: Nate Irwin (MAR) p. Cameron Kozel (PP) 0:47; 285: Tanner Shugars (DEC) d. Chase Brawley (N) 3-1

Fifth-Place Match

106: Devell Flowers (CASS) d. Kainan Teske (PP) 12-9; 113: Joel Pena (DEC) p. Brandon Hemminger (CASS) 2:50; 120: Roman Rodarte (HAR) d. Jace Vavul (CON) 4-2; 126: Luke Isbrecht (WAT) won by injury defaults over Talan Flowers (DEC); 138: Cameron White (DO) d. Jacob Villegas (DO) 12-8; 144: Jo’Waun Wilson (LAKE) d. Braeden Birkhead (HAR) 9-6; 150: Bucky Cramer (CON) d. Timothy Van Horn (LAKE) 12-5; 157: Carson Shugars (DE) p. Brody Godfrey (CON) 1:26; 165: Cale Myers (ED) d. Josh Patrolia (BW) 9-5; 175: Caleb Stanley (LAKE) wins by injury default over Jovany Raya (EC); 190: Fisher Edwards (PP) p. Anthony Hudson (PP) 3:21. 215: Simon Hiatt (SH) p. Collin Sahs (SJ) 2:00; 285: Xavion Harrington (SH) p. Brock Woodhouse (MAR) 4:16

HIGH SCHOOL BOYS BASKETBALL

BRANDYWINE 59, BERRIEN SPRINGS 48

At Berrien Springs

BRANDYWINE 59

Jamier Palmer 5, Nylen Goins 13, Rob Whiting 2, Jaremiah Palmer 27, Brock Dye 5, Byron Linley 7. TOTALS: 24 5-9 59.

BERRIEN SPRINGS 48

Mikey Quao 2, Brady Blasko 5, Micah McFarland 4, J.J. Frakes 21, Alex O’Dell 2, Brody Brewer 14. TOTALS: 19 6-7 48.

Brandywine 11 23 37 59

Berrien Springs 13 25 34 48

3-point baskets: Brandywine 6 (Goins 3, Linley 1, Jaremiah Palmer 1, Jamier Palmer 1), Berrien Springs 4 (Frakes 2, Brewer 1, Blasko 1. Total fouls: Brandywine 9, Berrien Springs 13. Records: Brandywine 11-2, 4-1 Lakeland Conference; Berrien Springs 7-5, 2-4 Lakeland Conference

COLLEGE MEN’S BASKETBALL

SOUTHWESTERN MICHIGAN 93, LANSING CC 77

At Lansing

SOUTHWESTERN MICHIGAN 93

Prince Adams 17, Mari Nichols 21, Rashawn Bost 21, Aries Hull 15, Rodell Davis Jr. 14, Nate Goins 3, Mikel Forrest 0, Zach Stokes 2, Kenji Ward-Sims 0. TOTALS: 33 15-20

LANSING CC 77

JAY WALLACE 18, Zavier Thomason 16, Jamison Eklund 25, Devan Wilson 10, Terrell White 6, Messiah Niang-Casey 2, Blake Samuel 0, TOTALS: 31 10-18

Halftime score: Southwestern Michigan 44, Lansing CC 35. 3-point baskets: Southwestern Michigan 12 (Nichols 4, Bost 3, Davis Jr. 4), Lansing CC 5 (Wilson 2, White 2, Eklund). Total fouls (fouled out): Southwestern Michigan 18 (none), Lansing CC 17 (none). Records: Southwestern Michigan 10-8, 2-2 Western Conference), Lansing CC 10-8, 0-3 Western Conference

COLLEGE WOMEN’S BASKETBALL

LANSING CC 78, SOUTHWESTERN MICHIGAN 66

At Lansing

SOUTHWESTERN MICHIGAN 66

Amara Palmer 18, Macey Laubach 14, Cameron Thomas 11, Nalani Williams 5, Charlee Baucom 0, Kamryn Patterson 0, Junahya Johnson 10, Ariana Lemons 2, Khashya McCoy 2, Alanah Smith 4. TOTALS: 26 10-17

LANSING CC

Ellie Humble 12, Kara Bartels 29, Bailey Hosford 7, Shalyn Dziewiatkowski 2, Ivana McCollum 14, Peyton Anderson 7, Kaylin Howard 2, Alivia Densmore 0, Alexandria Charles 5. TOTALS: 32 10-16 78

Southwestern 18 34 51 66

Lansing CC 17 40 58 78

3-point baskets: Southwestern Michigan 4 (Laubach 3, Thomas), Lansing CC 4 (Humble 2, Bartels, Hosford). Total fouls (fouled out): Southwestern Michigan 15 (none), Lansing CC 16 (none). Records: Southwestern Michigan 16-3, 2-2 Western Conference; Lansing CC 17-4, 4-1 Western Conference