Daily Data: Thursday, Jan. 25 Published 8:05 am Thursday, January 25, 2024

HIGH SCHOOL GIRLS BASKETBALL

BUCHANAN 49, NILES 44

At Buchanan

NILES 44

Jessica Thornton 11, Elly Matlock 9, Tanaya Brown 13, Maddie Zache 3, Ali Gerrits 2, Kayla Kiggins 4, Anastasia Kopczynski 2. TOTALS: 18 6-12 44.

BUCHANAN 49

Maddie Young 0, Evyn Pruett 2, LaBria Austin 18, Caito Horvath 2, Hannah Herman 6, Alyssa Carson 20, Cameron Carlson 1. TOTALS: 20 6-14 49.

Niles 17 28 34 44

Buchanan 9 21 43 49

3-point baskets: Niles 2 (Thornton 1, Kayla Kiggins 1), Buchanan 3 (Carson 2, Austin 1). Total fouls: NIles 17, Buchanan 11. Records: Niles 0-11, Buchanan 5-4

HIGH SCHOOL BOYS BASKETBALL

BRANDYWINE 64, WATERVLIET 53

At Watervliet

BRANDYWINE 64

Jamier Palmer 9, Nylen Goins 12, Will Hubbard 9, Brock Dye 3, Richard Ryder 3, Byron Linley 23, Jaytee Smith 5. TOTALS: 22 13-17 64.

WATERVLIET 53

Wyatt Epple 8, Jacob Pleyer 18, Emmett Williams 5, J.T. Davis 2, Jacob Schaefer 4, Kaiden Bierhalter 16. TOTALS: 21 5-7 53.

Brandywine 14 28 42 64

Watervliet 9 24 43 53

3-point baskets: Brandywine 7 (Linley 3, Jamier Palmer 1, Goins 1, Ryder 1, Smith 1), Watervliet 6 (Pleyer 3, Bierhalter 2, Williams 1). Total fouls: Brandywine 8, Watervliet 14. Records: Brandywine 10-2, Watervliet 8-3

HIGH SCHOOL WRESTLING

DOWAGIAC 60, BERRIEN SPRINGS 24

At Berrien Springs

175: Solomon Miller (BS) p. Timothy Masterman 5:38; 190: Hayden Groth (D) p. Edward Torres 1:56; 215: Isiah Hill (D) p. Devin Bilton 2:54; 285: Cal Chapman (D) p. Damian Blackmoore 2:09; 106: Markus Ottinger (D) p. Nellie Patsika 0:36; 113: Carlitos Chavez (D) wins by forfeit; 120: AJ Munson (D) p. Mark Smith 1:28; 126: Nicholas Green (D) p. Ben Gilbert 1:24; 132: Cody White (D) p. Caylen Tate 0:18; 138: Cameron White (D) p. Tyler Dowell 3:55; 144: Connor Baxter (BS) p. Peyton Williamson 0:25; 150: Jacob Villegas (D) p. Daniel Anstey 1:50; 157: Larsen Kibler (BS) p. Misael Castillo 0:54; 165: Dylan Russell (BS) p. Jeremiah Hargrreaves 1:46

DOWAGIAC 78, BERRIEN SPRINGS B 6

At Berrien Springs

190: Hayden Groth (D) p. Aden Grayam 2:51; 215: David Nichols (D) p. Evan Kring 0:28; 285: Isiah Hill (D) wins by forfeit; 106: Markus Ottinger (D) wins by forfeit; 113: Carlitos Chavez (D) wins by forfeit; 120: AJ Munson (D) p. Luis Escobar 1:45; 126: Shakyla Wesaw (D) p. Ava Martinez 0:53; 132: Nicholas Green (D) p. Moses Say 0:54; 138: Cody White (D) p. Jeremiah Ward 0:26; 144: Cameron White (D) p. Kaden Wilson 1:45; 150: Jacob Villegas (D) wins by forfeit; 157: James Andersen (BS) p. Misael Castillo 1:53; 165: Weski Wesaw (D) p. Malachi Blaylock 1:43; 175: Maverick Baerg (D) p. Holly Smith 0:54

NILES 42, EDWARDSBURG 27

At Niles

165: Alex Anderson (N) d. Cale Myers 1-0; 175: Sam Rucker (N) d. Carson Eaton 1-0; 190: Julian Means-Flewellen (N) d. Gabe Smith 1-0; 215: Jaime Gaya (N) p. Brandon Lundgren; 285: Chase Brawley (N) wins by forfeit; 106: Connor Craw (N) wins by forfeit; 113: Korbin Hughes (N) d. Brady Halfman 7-6; 120: Lloyd Brown (N) wins by forfeit; 126: Caden Manfred (ED) p. Nathan Smith 0:00; 132: Taurin Zimpleman (ED) p. Brock Clendenin; 138: Keegan Parsons (ED) p. Trenton Albright; 144: Braden Lundgren (ED) p. Ward Cheney; 150: Aiden Brazo (N) p. Dawson Goorhouse 1:59; 157: Gage Wright (ED) d. Toney Boyne 10-4

BRANDYWINE 54, BENTON HARBOR 0

At Niles

150: Agustin Gonzales Torres (BW) p. O`Sharion Suel 3:43; 157: Jack Perez-Gonzales (BW) wins by forfeit; 165: Gavin Schoff (BW) p. Davell Denson 0:27; 175: Maddison Ward (BW) wins by forfeit; 190: Josh Patrolia (BW) p. Damarion Austin 1:42; 215: Logan Zigler (BW) wins by forfeit; 285: Andrew McKee (BW) p. Simone Moore 0:07; 106: Double forfeit 113: Double forfeit 120: Double forfeit 126: Double forfeit 132: Kaiden Rieth (BW) wins by forfeit; 138: Kaden Santana (BW) wins by forfeit; 144: Double forfeit

EAU CLAIRE 47, BRANDYWINE 15

At Niles

157: Keane Yanez (EC) m.d. Jack Perez-Gonzales 11-0; 165: Gavin Schoff (BW) wins by forfeit; 175: Aidan Fisher (EC) d. Josh Patrolia 7-1; 190: Jovany Raya (EC) wins by forfeit; 215: Noah Ruiz (EC) p. Logan Zigler 2:34; 285: Andrew McKee (BW) wins by forfeit; 106: Englis Rivera-Velasquez (EC) wins by forfeit; 113: Double forfeit 120: Adrian Anguiano (EC) wins by forfeit; 126: Giovanni Alvarado (EC) wins by forfeit; 132: Double forfeit 138: Kaiden Rieth (BW) d. Angel Guzman-Valle 12-5; 144: Roman Alvarado (EC) m.d. Kaden Santana 150: Ulysses Perez-Martinez (EC) p. Agustin Gonzales Torres 5:42

BUCHANAN 42, EAU CLAIRE 36

At Niles

150: Leland Payne (BU) p. Ulysses Perez-Martinez 2:58; 157: Keane (EC) wins by forfeit; 165: Brayden Sebasty (BU) wins by forfeit; 175: Aidan Fisher (EC) wins by forfeit; 190: Jovany Raya (EC) d. Lucas Zeiger 10-6; 215: Drew Andersen (BU) p. Noah Ruiz 3:47; 285: Dean Roberts (BU) wins by forfeit; 106: Jordan Winslett (BU) wins by forfeit; 113: Holden Carrington (BU) p. Englis Rivera-Velasquez 2:32; 120: Adrian Anguiano (EC) d. Cooper Mabry 6-5; 126: Giovanni Alvarado (EC) p. John Keser 1:40; 132: Aurelia Trowbridge (BU) wins by forfeit; 138: Angel Guzman-Valle (EC) p. Wyatt Riggs 0:24; 144: Roman Alvarado (EC) wins by forfeit

WOMEN’S COLLEGE BASKETBALL

SOUTHWESTERN MICHIGAN 84, KALAMAZOO VALLEY CC 58

At Dowagiac

KALAMAZOO VALLEY 58

Alyssa Thompson 6, Aquinnah Kelly 2, LaNeisha Burse 11, Cierra Nord 16, Katrise Hudson 3, Tayanna Townsell 4, Khammoni Coleman-Brannon 0, Brynne Johnson 8, Brooklyn Vantilburg 2, Rickia Greenwood 6. TOTALS: 24 8-18 58.

SOUTHWESTERN MICHIGAN 84

Amara Palmer 15, Macey Laubach 27, Cameron Thomas 21, Nalani Williams 13, Charlee Balcom 2, Kamryn Patterson 0, Junahya Johnson 2, Ariana Lemons 0, Khashya McCoy 0, Alanah Smith 4. TOTALS: 33 15-24 84.

Kalamazoo Valley 5 21 45 58

Southwestern 20 39 67 84

3-point baskets: Kalamazoo Valley 2 (Nord 2), Southwestern Michigan 3 (Laubach 2, Thomas). Total fouls (fouled out out): Kalamazoo Valley 22 (none), Southwestern Michigan 15 (Thomas). Records: Kalamazoo Valley 4-11, 0-3 Western Conference; Southwestern Michigan 15-2, 1-1 Western Conference

COLLEGE MEN’S BASKETBALL

KALAMAZOO VALLEY CC 80, SOUTHHWESTERN MICHIGAN 68

At Dowagiac

KALAMAZOO VALLEY 80

Joe Liedel 28, Ashton Atwater 19, Brandon Downs 8, Jaylin Fox 9, John Sweeney 6, MaKyle Doss 6, Jackson Bushu 0, Dashawn Leslie-Tinsley 0, Justin Proctor 0, Josh Wilson 4, Jaxon Phifer 0, Larry Patrick 0, Benny Donald 0. TOTALS: 29 11-17.

SOUTHWESTERN MICHIGAN 68

Prince Adams 16, Mari Nichols 5, Rashawn Bost 8, Aries Hull 7, Rodell Davis Jr. 21, Nate Goins 2, Damarion Travis 0, Mikel Forrest 9, Zach Stokes 0, Kenji Ward-Sims 0. TOTALS: 19 25-37.

Halftime Score: Kalamazoo Valley 32, Southwestern Michigan 28. 3-point baskets: Kalamazoo Valley 11 (Liedel 6, Atwater 5), Southwestern Michigan 5 (Davis Jr. 5). Total fouls (fouled out): Kalamazoo Valley 25 (Fox, Sweeney), Southwestern Michigan 19 (Hull). Records: Kalamazoo Valley 14-5, 3-0 Western Conference; Southwestern Michigan 9-8, 0-2 Western Conference