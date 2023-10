Daily Data: Sunday, Oct. 1 Published 3:54 pm Sunday, October 1, 2023

CROSS COUNTRY

Berrien County Meet

At Lake Township Park

Boys Results

Team Scores

Buchanan 72, River Valley 77, St. Joseph 85, Berrien Springs 112, Bridgman 123, Niles 169, Coloma 187, Watervliet 196, Our Lady of the Lake 196, Lakeshore 217, Eau Claire 246

Overall Winner

Aiden Krueger, Niles – 15:55

Top 10 Finishers

Aiden Krueger (N) 15:55, 2. Shay White (SJ) 16:10, 3. Boden Genovese (CO) 16:32, 4. Landon Rogers (RV) 16:37, 5. Daniel Mandujano (W) 16:43, 6. Noah Jarvis (BS) 17:13, 7. Andrew Mabry (BR) 17:14, 8. Austin York (RV) 17:27, 9. Eli Johansen (SJ) 17:28, 10. Charlie Gibson (RV) 17:38

Buchanan Finishers

Liam McBeth 17:42, 13. Britain Philip 17:55, 15. Jack Sherwood 18:02, 16. Jacob Kuntz 18:07, 17. Coy Weinberg 18:08, 39. John Keser 19:48, 44. Bodie Bryans 20:10, 61. Dean Wegner 21:21, 62. Devon Simpson 21:20

Additional Niles Finishers

Jacob Erickson 18:34, 32. Logan Ritchie 19:34, 56. Adolfo Sanchez-Perez 20:51, 74. Nathan Ritter 22:31, 94. Sean Goodger 26:02

Brandywine Finishers

Elijah Gamble 24:24, 91. Cody Hoskins 24:50

Girls Results

Team Scores

St. Joseph 27, Lakeshore 77, Buchanan 99, Niles 106, Bridgman 126, Our Lady of the Lake 164, Brandywine 174, Watervliet 185, Berrien Springs 217, New Buffalo 295

Overall Winner

Gail Vaikutis, St. Joseph 18:04

Top 10 Finishers

Gail Vaikutis (SJ) 18:04, 2. Elena Figueroa (SJ) 18:06, 3. Preslee Perkins (L) 19:37, 4. Charlie Drew (N) 20:22, 5. Allison Glendening (OLOL) 20:24, 6. Jade Murdoch (SJ) 20:33, 7, Cecilia Ruchti (SJ) 20:38, 8. Kate Ort (L) 20:46, 9. Aubrey Jackson (N) 20:53, 10. Emma Miller (BU) 20:57

Additional Buchanan Finishers

Alaina Nagel 21:22, 20. Madeline Young 21:29, 26. Adyson Baker 22:07, 32. Brooke Schlutt 22:27, 36. Eleanor Young 22:33, 46. Makynna Williams 23:04, 60. Caitlyn Morris 24:25, 91. Sydney Greaves 27:50, 95. Saleen Brennan 28:40

Additional Niles Finishers

Claire DevlescHoward 21:23, 44. Hailie Martz 22:59, 55. Kylie Conn 23:58, 74. Amity Riggenbach 25:41, 105. Abilgail DevlescHoward 32:07

Brandywine Finishers

Sydney Olson 21:51, 30. Miley Young 22:19, 38. Aubree Murray 22:36, 64, Karleigh Byrd 24:44, 70. Lily Gill 25:08, 98, Lexi Troup 29:09

Otsego Invitational

Boys Results

Team Scores

(Top 10 and Dowagiac Scores)

Grand Rapids Christian 52, 2. Plainwell 96, 3. Holland Christian 110, 4. Battle Creek Harper Creek 145, 5. Grand Rapids Christian 202, 6. Otsego 206, 7. Hastings 214, 8. Zeeland East 226, 9, Hudsonville Unity Christian 242, 10. Dearborn Divine Child 252, 16. Dowagiac 457

Overall Winner

Colin Murray, Divine Child – 15:42

Dowagiac Finishers

Owen Saylor 16:44, 109. Isaac Phillips 21:48, 111. Aaron Bonczynski 21:57, 113. Loren Bown 22:03, 115. Parker Stout 26:04

Overall Winner

Natalie VanOtteren, GR Christian – 17:43

Dowagiac Results

Jocelyn Kiner 24:56

COLLEGE CROSS COUNTRY

Skippers Invitational

At Marysville City Park, Port Huron

Men’s Results

Team Scores

(Top 10 and LMC Results)

Rochester 29, 2. Southwestern Michigan 73, 3. Lansing CC 104, 4. Grand Rapids CC 158, 5. St. Clair County CC 159, 6. Cleary University 180, 7. Oakland CC 199, 8. Kellogg CC 222, 9. Alpena CC 242, 10. North Central Michigan 268, 12. Lake Michigan 297

Overall Winner

Kyler Dean, Muskegon CC – 27:07

Southwestern Michigan Finishers

Ethan Glick 28:12, 13. Isaiah Beiter 28:48, 17. Micah Ordway 29:13, 20. Evan Stacy 29:19, 32. John Sanderson 29:56, 51. Zach Stearns 31:00, 106. Correll Tyson 37:35, 110. Brandon Persons 40:06

Lake Michigan College Finishers

Tristan Ashley 30:39, 65. Logan Vernia 32:01, 79. Steven Litteral 34:05, 85. Victor Hernandez 34:46, 128. Caleb Yeboah Domoah 48:21

Women’s Results

Team Scores

Rochester 53, 2. St. Clair CC 68, 3. Mott CC 84, 4. Southwestern Michigan 85, 5. Lake Michigan 136. 6. Muskegon CC 141, 7. Bay 176, 8. Montcalm CC 191, 9. Lansing CC 232. 10. Kellogg CC 237, 11. Kirtland 268

Overall Winner

Olivia Ippel, Lake Michigan 18:40

Southwestern Michigan Finishers

Kierstyn Thompson 21:51. 20. Morgan Pieczynski 22:10, 22. Allison Lauri 22:16, 34. Victoria Yates 23:22, 36. Taylor Meier 23:36, 46. Esther Lopez 24:51, 47. Adrianna Remelts 24:58, 53. Madison Siergiej 25:55

Additional Lake Michigan Finishers

Noemi Arevalo 22:23, 43. Tania Villegas 24:09, 55. Athena Lieu 25:59, 67. Juilianna Reyna 27:55, 81. Eve Kirby 33:49, 82. Arial Ford 33:57, 95. India Tillman 41:

HIGH SCHOOL VOLLEYBALL

Polish Classic

At Bronson

Brandywine Match Scores

Brandywine d. Athens 23-25, 25-19, 15-6

Brandywine d. Hudson 25-12, 25-8

Bronson d. Brandywine 25-21, 25-23

Brandywine d. Athens 25-18, 25-16

Championship

Brandywine d. Bronson 26-24, 15-25, 15-9

Individual Statistics

Aces

Addy Drotoz 12, Kallie Solloway 7, Kadence Brumitt 6, Ellie Knapp 2, Niyah Mason 2, Chloe Parker 1, Louisa Peterson 1

Kills

Brumitt 79, Solloway 35, Babcock 10

Digs

Knapp 52, Brumitt 38, Solloway 38, Parker 31, Niyah Mason 19, Tressa Hullinger 9

Assists

Knapp 123, Louisa Peterson 9, Parker 8

Record: Brandywine 24-8-1

New Prairie Invitational

At New Prairie. Indiana

Buchanan Match Scores

Clay d. Buchan 21-25, 28-26, 15-11

Buchanan d. Wawasee 25-22, 25-11

Buchanan d. Hebron 25-21, 25-12

Marquette d. Buchanan 23-25, 25-14, 15-11

Individual Statistics

Kills

Chloe Aalfs 55, Keegan May 13, Sophia Bachman 10, Kenzie Boller 10

Dig

Aalfs 29, Laney Kehoe 28, Bachman 27, Riley Capron 24, Emily Holt 19

Assisted Blocks

Addy Dombrowski 4, Aalfs 2

Solo Blocks

May 3, Addy Dombrowski 1

Assists

Bachman 90

Aces

Kehoe 5, Holt 4, Chloe Aalfs 4, Bachman 2

Record: Buchanan 18-4

Portage Central Invitational

At Portage

Niles Match Scores

Zeeland East d. Niles 20-25, 25-21, 15-10

Niles d. Easton Rapids 25-18, 25-19

Niles d. Vicksburg 25-18, 25-14

Niles d. Portage Central 21-25, 25-13, 15-13

Livonia d. Niles 25-19, 25-17

Individual Statistics

Kills

Bree Lake 38, Nyla Hover 22, Kendall Gerdes 17, Tanaya Brown 10

Aces

Lake 5, Amelia Florkowski 5, Kaydence Jacobs 4, Rylee Grishaber 4

Assists

Jacobs 43, Grishaber 33

Digs

Florkowski 33, Lake 19, Hover 20,

Blocks

Gerdes 12, Brown 7, Neriah Stephens 5

Record: Niles 16-14-5

COLLEGE VOLLEYBALL

Raider Challenge

At Grand Rapids

SMC Match Scores

McHenry CC d. Southwestern 15-25, 12-25, 25-15, 25-20, 15-11

Southwestern d. North Central Michigan 25-18, 23-25, 25-22, 25-20

Individual Statistics

Leading scorers

Shayla Shears 29 points, 6 aces; Nikki Nate 20 points, 4 aces; Bianca Hobson 18 points, 3 aces; Josie West 17 points; Emma Beckman 11 points; Anna Johnson 5 points

Kills

Nate 21, West 18, Hobson 14, Juliette Schroeder 13, Shears 11, Beckman 11, Johnson 4

Blocks

Schroeder 4, Hobson 4, Nate 3, Beckman 2, West 1, Abi Marquis 1

Digs

West 25, Nate 19, Elizabeth Stockdale 19, Johnson 15, Amanda Jones 13, Beckman 10, Shears 7, Hobson 4, Schroeder 3

Assists

Beckman 43, Johnson 38

Record: Southwestern Michigan 13-7