Daily Data: Tuesday, Sept. 12 Published 11:45 pm Monday, September 11, 2023

SOCCER

MICHIGAN LUTHERAN 1, BUCHANAN 0

At Buchanan

Michigan Lutheran Goal

Zac Lockman

BRANDYWINE 8, NEW BUFFALO 2

At Niles

Brandywine Goals

Kyler Marshall 3, Duane Thompson 2, Pedro Mendoza 2, Noel Calero 1

Brandywine Assists

Calero 1, Robby Dillard 3, Pedro Mendoza 1, Emmanuel Mendoza 1

Shots on Goal

New Buffalo 13

Brandywine 22

Saves

New Buffalo 9

Brandywine 7

VOLLEYBALL

BUCHANAN 3, LAKESHORE 0

At Buchanan

Match Score

Buchanan d. Lakeshore 25-6, 25-17, 25-23

Individual Statistics

Kills

Chloe Aalfs 11, Alyssa Carson 12, Izzy Tibbles 7, Keegan May 2

Assists

Sophia Bachman 35

Aces

May 6

Digs

Laney Kehoe 10, Aalfs 9, Riley Capron 7

Solo blocks

Alyssa Carson 3

Record: Buchanan 9-0

OUR LADY OF THE LAKE 3, BRANDYWINE 2

At Niles

Match Score

Our Lady of the Lake d. Brandywine 25-18, 19-25, 25-18, 20-25, 15-2

Individual Statistics

Individual Statistics

Aces

Kadence Brumitt 3

Kills

Brumitt 21, Tressa Hullinger 8, Kallie Solloway 6, Julia Babcock 4, Adelyn Drotoz 2

Digs

Chloe Parker 26, Bumitt 19, Ellie Knapp 18, Nevaeh Mason 13, Niyah Mason 9

Blocks

Brumitt 2, Solloway 2, Babcock 2, Hullinger 2

Assists

Knapp 35

Record: Brandywine’s 12-6-1

TENNIS

Paw Paw Invitational

At Paw Paw

NILES 6, B.C. Lakeview 2

Singles

Brady Vette (BCL) d Elias Babler 7-6(1), 6-1. 2. Aiden Krueger (N) d. Quinten Valenzuela 6-1 7-6(3); 3. Abner Lozada (N) d. Travis Holmes 6-0, 6-0; Logan Paluzzi (N) wins by default

Doubles

Brock Messenger-Evan Munoz (BCL) d. Jack Badman-Paxton Daniel 6-4, 7-5. 2. Wyatt Mitchell-Rylan Custard (N) d. Cole Rzepka-Brendan Poindexter 7-5, 7-6(2); 3. Seth Smith-Brian Young (N) d. Donovan Jacox-Aiden Hagelgans 6-3, 6-1; 4. Shane Hiles-Ryan Atkins (N) d. Nathaniel Lowrie-Brady Channels 6-0, 6-2

NILES 4, PAW PAW 4

Singles

Drew Crain (PP) d. Elias Babler 6-4, 3-6, 10-6; 2. Aiden Krueger (N) d. Jalen Cole 7-6(5), 6-4; 3. Tanner Rabbitt (PP) d. Abner Lozada 6-3, 2-6. 10-6; Alex Pierce (PP) d. Logan Paluzzi 6-3, 6-0

Doubles

Ian MacDonald-Mason Sikora (PP) d. Jack Badman-Paxton Daniel 7-6(5), 6-4. 2 Wyatt Mitchell-Rylan Custard (N) d. Prestyn Miner-Anderson Farnquist 6-1, 6-1; 3. Seth Smith-Brian Young (N) d. Jude Webster-Eric Pitchpatrick 6-4, 6-4; 4. Shane Hiles-Ryan Atkins (N) d. Zach Mahan-Zach Houser 7-6(5), 3-6, 10-8

NILES 6, HOLLY 2

Singles

Wyatt Randall (H) d. Elias Babler 6-4, 6-3. 2. Aiden Krueger (N) d. Ben Kittle 6-4, 6-1; 3. Abner Lozada (N) d. Palmer Setera 7-5, 6-1; 4. Logan Paluzzi (N) d. Taylor Setera 6-4, 6-3

Doubles

Nate Costigan-Drake Setera (H) d. Jack Badman-Paxton Daniel 6-3, 6-2; 2. Wyatt Mitchell-Rylan Custard (N) d. Joseph MacDougall-Jorden Torres 6-1, 6-0; 3. Seth Smith-Brian Young (N) d. Nik Stuemke-Joey Beardsley 6-0, 6-0; 4. Shane Hiles-Ryan Atkins (N) d. Lestat Tocco-Bryce Adams 6-0, 6-0

Record: Niles 5-0-1