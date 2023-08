Daily Data: Monday, Aug. 28 Published 5:56 pm Monday, August 28, 2023

TENNIS

BRANDYWINE 6, SOUTH HAVEN 2

At South Haven

Singles

1. Bode Bosch (BW) d. Max Verseput 6-2, 6-1; 2. Xander Curtis (BW) d. Charles Morse 7-5, 4-6, 10-8; 3. Triston Peterson (BW) d. Dean Resek 6-2, 6-1; 4. Ireland Prenkert (BW) d. Eli Morrison 6-3, 6-3

Doubles

1. Ethan Adamczyk-Ryder Richard (BW) d. Jack Burleson-Jonathan Bevevino 7-5, 6-3; 2. Blake Magyar- Kyler Marshall (BW) d. Griffin Williams-Cooper Olney 6-4, 6-4;

3. Wyatt Dotson-Owen Burleson (SH) d. Maddox carpenter-Jordan Bryant 6-2, 6-2; 4. Jacob Kaczmarek-Chase Leadingham (SH) wins by default

Record: Brandywine 1-0

FOOTBALL

ALLEGAN 63, CASSOPOLIS 33

At Allegan

Cassopolis 0 0 14 19 – 33

Allegan 14 14 21 14 – 63

A – 17 run (kick good)

A – 51 pass (kick good)

A – 28 pass (kick good)

A – 1 ruj (kick good)

C – Jadyn Brown 53 run (Kenny May kick)

A – 45 run (kick good)

C – Malachi Ward 82 pass from Brown (May kick)

A – 54 run (kick good)

A – 8 run (kick good)

C – May 63 pass from Brown (kick failed)

C – May 14 pass from Brown (May kick)

C – Ward 37 pass from Brown (conversion failed)

A – 83 kickoff return (kick good)

Records: Cassopolis 0-1, Allegan 1-0

COLLEGE SOCCER

JACKSON COLLEGE 2, LAKE MICHIGAN 1

At Benton Harbor

Halftime Score

Jackson 1, Lake Michigan 1

First Half

J – Olivia Savage (Frances Parks assist)

LMC – Eleah Hedstrom

Second Half

J – Parks (Alyssa Stewart assist)

Shots on Goal

Jackson 16

Lake Michigan 6

Saves

Jackson 5 (Katelyn Gasper)

Lake Michigan 14 (Brooke McDonald)

Records: Jackson 3-0, Lake Michigan 1-1-1

COLLEGE VOLLEYBALL

At Parkland Tournament

Champaign, Illinois

Lake Michigan Match Results

Lake Michigan d. St. Louis CC 25-23. 25-20, 25-18

Morton College d. Lake Michigan 25-17, 19-25, 25-19, 25-17

Lake Michigan d. Southwestern Illinois 25-22, 25-21, 25-20

Rock Valley d. Lake Michigan 25-18, 25-16, 25-21

Individual Statistics

Kills

Jillian Bruckner 34, Faith Lewis 23, Oliva Still 19, Sammi Jurgensen 18, Olivia Deeb 11

Assists

Deeb 90

Digs

McDaniel 59, Deeb 41, Peyton Oman 31, Bruckner 14

Blocks

Bruckner 10, Myah Hobson 9, Faith Lewis 5

Record: Lake Michigan 6–5