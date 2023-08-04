Lawson wins Champion Overall Goat Showman
Published 11:44 am Friday, August 4, 2023
CASSOPOLIS — In Dairy Showmanship Wednesday, Holly Lawson took home Champion Overall Goat Showman at the 2023 Cass County Fair.
Emma Coleman was named Reserve Champion.
Here are some more results:
Senior Division
Holly Lawson
Ashley Gonzalez
Evan Kniss
Mackenzie Schuur
Conner Weston
Abigail Carpenter
Junior Division
Emma Coleman
Colin Herring
Everett Smith
Mena Hover
Ann Thomas
Eleanor Higley
Intermediate Division
Camryn Tyrakowski
Ethan Herring
Nyla Hover
Haley White
Blane Belakovich
Merrill Adams
Beginner Division
Delaynie Fulmer
Londyn Peck
Madison Moran
Kensleigh Isabel
Addison Rickett
Payton Phillips