Dowagiac Union High announces second semester honor roll Published 11:29 am Thursday, June 15, 2023

DOWAGIAC — Dowagiac Union High School recently released its honor roll for its second semester, ending June 8. Students who achieved a 4.0 GPA are noted with an *. High Honors are students that achieved a 3.4 to 4.0 GPA. Honors are students who achieved a 3.0 to 3.39 GPA.



9th grade

High honors

Behnke, Bryanna*; Brito, Andres; Carpenter, Marlie; Cruz, Sharey; de Varona, Riley; Deering, Tessa

Feirick, Justin; Hemminger, Navarrah; Hill, Quentin; Holmes, Kameron; Kiner, Jocelyn; Kusch, Jaden; Lynch, Kylie; McCuddy, Hanah; McDonald, Johannah*; Miranda, Sebastian; Nate, Ava; Richter, Tatum; Ruiz, Artie; Shivers, Zabrina; Stockwell, Olivia*; Thunell, Austin *; Vazquez, Mya

Honors

Carr, Cephus; Edwards, Alexandria; Gadde, Jonathan; Hernandez, Samantha; Hunt, Emily; Jones, Zi’merian; Keller, Marcus; Mancera-Perez, Angel; Masterman, Timothy; Pompey, Reanna; Razo, Isabella; Rogalski, Alayna; Todd, Riley; Velasco-Elisalde, Liliana; White, Cameron; Wilson, Addison

10th grade

High honors

Adams, Merrill; Amundsen, Avery; Bakeman, Amelia; Bale, Elizabeth; Balsbaugh, Lauren; Best, Makayla; Bonczynski, Aaron; Bontrager, Emma; Brito, Guadalupe *; Carrillo, Javier; Cross, Deonna; Dash, Jonathan; Gadde, Olivia; Gray, Lilyana; Green, Emma; Groth, Hayden; Guernsey, Rebecca*; Hemminger, Nevaeh*; Hernandez, Angel; Hernandez, Lluvia; Klug, Malayna; Kroepel, Zachary; Kruger, Emerson*; Mott, Brenna*; Ottinger, Markus; Parker, Colin; Parker, Ella; Preston, Alainna; Pulliam, Zariah; Saylor, Owen; Smith, Kaleb; Spagnoli, Carlee*; Stanger, Emma*; Thielmann, Rylei

Honors

Baker, Jacoby; Bressler, Mason; Chapman, Cal; Cross, Marissa; Diamond, Calvin; Gillesby, Braeden; Grady, Kirsha; Hagemann, Hayden; Hannapel, Tyler; Kirtdoll, Sophie; Lee, Anneliese; Lewis, Alexis; Nelson, Keana; Roberts, Tanner; Ruiz, Aleera; Whitaker, Devean

11th grade

High honors

Ausra, Alivia; Bryant, Andrew; Burks, Michael; Burns, Elizabeth; Busby, Aubrey; Dobberstein, Abbey*; Gilliam, Talan; Green, Faith; Griggs, Natasha; Hill, Isiah; Horton-Epps, Ty’lisia; Howard, Jamie; Jones, Hayley; Kelly, Hazel; Pierce, Thomas; Pressley, Jenna; Rehborg, Travis; Sheffer, Blake; Smith, Brooklyn; Spagnoli, Dane; Spagnoli, Luke; Vandenburg, Jayden; Weller, Maggie

Honors

Gasca, Alexandra; Hemenway, Chlorissa; Hernandez, Ximena; Horton, Jaserra; Leitch, Jacob; Meza, Jorge; Solomon, Skylar; Stelmasiak, Maxwell; Weatherspoon, Jayla

12th grade

High honors

Bell, Dustyn; Beltran, Noe; Brooks, Kaylee*; Burns, Matthew; Conley, Jacob; Cross, Koya; Cruz, Sashenka; Deering, Isabelle; Dopkowski, Makayla; Elrod-Edwards, Lyla; Guernsey, Abraham*; Harding, Madelyn; Hernandez, Brallan; Klann, Benjamin; Lock, Josie; Mariano-Benitez, Jessica; Marrs, Audrey; McCormick, Elaine; Olson, Jordyn; Schrader, Jessica; Snyder, Jenna; Stanger, Olivia*; Thompson, Isabella; Torbet, Sara; Voss, Konner; Wadley, David; Ward, Jenna; Wegner, Cora*; White, Isaiah; Wimberley, Caleigh

Honors

Bowker, Scott; Davis, Tatyanna; File, Molly; Ironside, Anna; Jones, Amelia; Razo, Jose; Siekman, Abbigail; Smith, Ashton; Wilson, Ella; Zimmerman, Bryce