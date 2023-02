Daily Data: Sunday, Feb. 12 Published 7:42 am Sunday, February 12, 2023

WRESTLING

Division 2 District

At Battle Creek

Championship round

106: Brady Baker (LAKE) p. Joelan Coyer (LAKE) 1:59; 113: Korbin Diehl (GL) p. Caden Manfred (ED) 3:15; 120: Cole Lausch (LAKE) d. Rasler Warner (GL) 11-8; 126: Keegan Parsons (ED) d. Noah Dalke (SJ) 10-6; 132: Aaron Lucio (LAKE) d. Landon Thomas (SJ) 4-2; 138: Camden Miller (GL) d. Jayden Schwartz (CHAR) 4-3; 144: Colten Strawderman (ED) d. Josh Roe (HC) 12-5; 150: Nolan Berglin (PP) p. Everett Smith (MARSH) 1:27; 157: Andrew Byerle (LAKE) p. Luke Ponton (LAKE) 2:40; 165: Nick Martinez (HC) d. Nathan Andrina (ED) 7-5 (OT); 175: Julian Means-Flewellen (NIL) p. Alexander Trudell (WEST) 2:47; 190: Gavin Turk (PP) d. Austin Mark (ED) 10-3; 215: Garrie Mann (GL) wins by injury default over Andrew Harris (ED) 0:31; 285: Ricky Johnson (HC) p. Braylon Kennedy (PP) 2:44

Consolation Round

106: Marcus Lowry (SJ) p. Camren Brock (HC) 4:01; 113: Kaden Engelter (WEST) p. Avan Katz (HC) 4:41; 120: JP Culver (VICK) d. Vernon Riggins (LAKE) 13-6; 126: Hayden Oman (GL) d. Quinn Ferris (WEST) 6-1; 132: Carter Moore (CHAR) d. Kaiden Waldron (STUR) 8-5; 138: Braedyn Baryo (LAKE) 4-3; 144: Jess Crawford (GL) d. Daniel Rodriguez (CHAR) 10-9; 150: Jaron Kiss (CHAR) wins by forfeit over Trent Dollaway (PENN); 157: Hunter Town (VICK) wins by forfeit over Blake McKenzie (GL); 165: Sam Rucker (NIL) d. Daniel VanderMeer (GL) 5-2; 175: Isaac Codde (SJ) p, Matt Hulsebos (CHAR) 2:03; 190: Carter Mann (VICK) p. Logan Niccum (LAKE) 1:54; 215: Elijah Turner (SJ) d. Jimmy Gaya (NIL) 2-1; 285: Chase Brawley (NIL) m.d. Brett Barrett (NIL) 9-1

Division 3 District

At Constantine

Championship Round

106: Ronaldo Vergara (SH) m.d. Josmer Perez (BW) 8-0; 113: Ernesto Rodarte (HART) p. Jak Monroe (TR) 1:14l 120: Talan Flowers (TR) p. Kaiden Rieth (BW) 5:07; 126: Bear Geibe (CON) p. Ajelandro Saldana (HART) 1:35; 132: Ayden Keller (TR) p. Drake Heath (BW) 3:57; 138: Owen Jackson (HOP) d. Israel Villegas (DOW) 11-4; 144: Brody Jones (CON) d. Landon Moreland (TR) 8-1; 150: Louis Smith (TR) d. Roman Paredes (DOW) 5-2; 157: Jeremiah Detwiler (TR) d Gavin Schoff (BW) 7-2; 165: Andrew Hartman (DOW) d. Leland Payne (BU) 12-5; 175: Julian Hawthorn (CON) d. Riley Hess (WAT) 7-0; 190: Troy Demas (CON) d. Lloyd Ruesink (TR) 7-2; 215: Bennett VandenBerg (CON) p. Phillip McLaurin (BW) 3:21; 285: Jackson Reynolds (TR) d. Gregg Reed (CON) 10-5

Consolation Round

106: Maximus Pigeon (HOP) t.f. AJ Munson (DOW) 17-1; 113: Matt Veach (BW) Jace Vavui (CON) 19-10; 120: Preston Like (CON) 12-0; 126: Colton Kennedy (HOP) m.d. Carter Hensley (TR) 15-5; 132: Caden Brown (HOP) p. Collin Featherstone (CON) 3:51; 138: Treydan Vanderkooi IALL) d. Blake Hassevoort (SH) 9-5; 144: Braeden Birkhead (HART) d. Zachary Schultz (DOW) 6-5; 150: Jeremy Rowland (SH) d. Aaron Amsman (HOP) 8-4; 157: Doug Hawley (BW) d. Brayden Sebasty (BU) 5-1; 165: Rysten Williams (ALL) m.d. Carter Godrey (CON) 11-3; 175: Jackson Starnes (BU) m.d. Jaxon Smith (TR) 13-1; 190: Josh Bruin (ALL) p. Hayden Groth (DOW) 0:38; 215: Dean Roberts (BU) p. Govani Gonzalez-Perez (HART) 0:10; 285: Ryder Andersen (BU) p. Cael Vansandt (BW) 4:29

Division 4

At Schoolcraft

Championship round

106: Logan Gilbert (MART) d. Mazzy Lambert (WP) 7-1; 113: Austin Garcia (LAW) p. Aiden Munez (BAN) 2:59; 120: Jayce Ritchie (MART) wins by injury default over Caleb Lipscomb (SCHOOL) 3:58; 126: Giovanni Alvarado (EC) m.d. Victor Ruimveld (LAW) 15-6; 132: Hayden Buell (MART) p. Fernado Munoz (BANG) 3:18; 138: Dustin Mallory (LAW) p. Noah Brooks (CEN) 1:52; 144: JJ Crall (LAW) d. Rowan Bradford (DEC) 3-1; 150: Mason Mansfield (GOB) d. Jack Bagwell (MART) 9-5; 157: Ryan Ling (SCHOOL) p. Brody Mead (DEC) 2:34; 165: Carter Cosby (LAW) p. Isaac Noora (SCHOOL) 1:50; 175: JR Hildebrand (MART) wins by forfeit over Gavin Hart (SCHOOL); 190: Tagg Gott (SCHOOL) wins by forfeit over Eli DeYoung (GOB); 215: Tanner Shugars (DEC) d. Henry Breelen (BANG) 3-2; 285: Braydon Ross (DEC) d. Zachary Hayes (BANG) 6-4

Consolation Round

106: Brandon Hemminger (CASS) p. Devin Doorlag (GOB) 2:17; 113: Kristian Heighton (MART) d. Hunter Pant (WP) 5-3; 120: Drew Johnson (WP) p. Cameron Vyverman (LAW) 3:57; 126: Thor Baker (DEC) p. Logan Simpson (RV) 3:10; 132: Angel Guzman-Valle (EC) p. Gavin McGrady (WP) 4:53; 138: Kolby Lloyd (SCHOOL) p. Darnell Rimpson (CASS) 0:44; 144: Drake Buell (MART) d. Trenton Mansfield (GOB) 7-5; 150: Evan Rudlaff (WP) wins by forfeit over Blake Holder (LAW); 157: Owen Taylor (CEN) d. Malcom Smith (MART) 8-3; 165: Aidan Fisher (EC) d Caleb Lane (WP) 8-4; 175: Jovany Raya (EC) p. Landen Swart (DEC) 1:00; 190: Nate Irwin (WP) p. Ismael Pena (DEC) 1:13; 215: Sam Bleeker (MART) d. Conner Tangeman (LAWR) 7-3; 285: Stephos Georgiou (BLOOM) p. Chaz Underwood (WP) 2:09

BOWLING

Boys Results

NILES 23, OTSEGO 7

Baker Match 1

Otsego 171, Niles 170

Baker Match 2

Niles 167, Otsego 136

Regular Matches

Niles 1,934 pins to 1,594 pins

Niles Results

Nate Ryman 193, 247, 440; Conner Weston 185, 157, 342; Trenton Phillips 207, 225, 432; Preston Sharpe 216, 202, 418

Girls Results

OTSEGO 29, NILES 1

Baker Match 1

Otsego 170, Niles 125

Baker Match 2

Otsego 117, Niles 111

Regular Matches

Otsego 1,440 pins to Niles 1,130 pins

Niles Results

Chevelle Jaynes 206, 191, 397; Angel Walsh 121, 175, 296; Josslyn Maples 133, 134, 267; Octavia Neal 103, 67, 170

WOMEN’S COLLEGE BASKETBALL

SOUTHWESTERN MICHIGAN 65, KELLOGG CC 39

At Dowagiac

KELLOGG CC 39

Jaelyn Hampton 6, Shayla Ardis 11, Haley Hinds 4, Maddie Edwards 8, Mary Whitmore 6, Lydia Schamanek 0, Lillian Fulcher 0, Maya Ruelas 0, Madison Pettingill 4. TOTALS: 18 2-9 39

SOUTHWESTERN MICHIGAN 65

Kamryn Patterson 4, Ariana Lemons 2, Macey Laubach 17, Cameron Thomas 23, Tori Eldridge 6, Nadia Collins 2, Savannah Peek 0, Maddy Coleman 2, Naenae Kirkland 7, Charlee Balcom 2. TOTALS: 26 8-14 65

Kellogg CC 12 18 29 39

Southwestern 17 43 55 65

3-point baskets: Kellogg 1 (Edwards), Southwestern 5 (Laubach, Thomas 4). Total fouls (fouled out): Kellogg 10 (none), Southwestern 12 (none). Records: Kellogg 5-15, 1-6 Western Conference; Southwestern 15-7, 5-3 Western Conference

MEN’ COLLEGE BASKETBALL

KELOGG CC 70, SOUTHWESTERN MICHIGAN 69

At Dowagiac

KELLOGG CC 70

Brett White 15, Rasheed Dyson 24, Antonio Williams 2, Sam Hoskins 4, Landon Gillery 4, Keelan Stricklen 0, Jalen Jackson 0, Michael Cover 8, Solomon Patray III 11, Quentin Jones 2. TOTALS: 2555 16-22 70

SOUTHWESTERN MICHIGAN 69

Sean Burress 9, Mikel Forrest 5, Zach Stokes 4, Mari Nichols 6, Mark Williams 17, Nate Goins 14, Rashawn Bost 11, Stewart Smith 3. TOTALS: 23 17-22 69

Halftime score: Southwestern Michigan 33, Kellogg CC 21. 3-point baskets: Kellogg 4 (White, Dyson, Cover 2), Southwestern Michigan 6 (Forrest, Williams 2, Goins, Bost, Smith). Totals fouls (fouled out): Kellogg 21 (Hoskins), Southwestern Michigan 19 (none). Records: Kellogg CC 10-10, 4-3 Western Conference; Southwestern 13-8, 4-4 Western Conference

GIRLS BASKETBALL

BRANDYWINE 62, BRONSON 31

At Niles

BRONSON 31

Haylie Wilson 11, Brealyn Lasky 2, Ashlynn Harris 8, Itzel Albarran 3, Aubree Calloway 2, Lydia Wells 2, Helena Eley 3. TOTALS: 11 5-8 31

BRANDYWINE 62

Adeline Gill 9, Ellie Knapp 23, Adelyn Drotoz 7, Ireland Prenkert 3, Paige Krisher 4, Miley Young 3, Kadence Brumitt 4, Cortney Bates 9. TOTALS: 21 11-16 62

Bronson 4 7 22 31

Brandywine 18 32 48 62

3-point baskets: Bronson 4 (Wilson 2, Harris 2), Brandywine 9 (Knapp 4, Bates 3, Prenkert 1, Drotoz 1). Total fouls: Bronson 17, Brandywine 9. Varsity records: Bronson 15-3, Brandywine 15-2

BOYS HIGH SCHOOL BASKETBALL

CASSOPOLIS 61, MENDON 41

At Mendon

CASSOPOLIS 61

Davion Goins 24, Malachi Ward 7, Logan Pflug 6, Zantrell Simmering 3, Kenny May 10, Jadyn Baucom 11. TOTALS: 24 8-11 61

MENDON 41

Noah Roberts 14, Ryder Gorham 11, Chase Hostetler 2, Luke Schinker 7, Gabe Haigh 4, Owen Gorham 3, Jack McCaw 0. TOTALS: 15 6-9 41

Cassopolis 14 18 41 61

Mendon 15 18 29 41

3-point baskets: Cassopolis 5 (Goins 2, Ward 1, Pflug 1, Simmering 1), Mendon 5 (R. Gorham 3, O. Gorham 1, Roberts 1). Total fouls (Fouled out): Cassopolis 15, Mendon 13 (McCaw). Varsity records: Cassopolis 12-4, 10-0 Southwest 10; Mendon 6-10, 3-9 Southwest 10