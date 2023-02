Daily Data: Published 8:36 pm Saturday, February 4, 2023

WRESTLING

Lakeland Conference Tournament

Team Scores

Brandywine 226.5, Dowagiac 205, Buchanan 139, Eau Claire 86, Berrien Springs 50.5, Benton Harbor 18

Championship Round

106: Josmer Perez (BW) p. AJ Munson (DO) 4:49; 113: Matt Veach (BW) p. Markus Ottinger (DO) 0:52; 120: Kaiden Rieth (BW) p. Nic Green (DO) 1:58; 126: Gio Alvarado (EC) p. Cody White (DO) 1:12; 132: Drake Heath (BW) t.f. Dustin Sirk (DO) 17-2;138: Israel Villegas (DO) p. Roman Alvarado (EC) 1:06; 144: Cam White (DO) p. Dylan Russell (BS) 4:47; 150: Keane Yanez (EC) d. Zach Schultz (DO) 7-4; 157: Doug Hawley (BW) d. Roman Paredes (DO) 17-13 OT; 165: Gavin Schoff (BW) p. Lee Payne (BU) 3:57; 175: Jackson Starnes (BU) p. Jovany Raya (EC) 0:46; 190: Hayen Groth (DO) d. Lucas Zeiger (BU) 3-1; 215: Phillip McLaurin (BW) p. Dean Roberts (BU) 1:52; 285: Ryder Andersen (BU) p. Cael VanSandt (BW) 3:25

Consolation Round

106: Holden Carrington (BU) p. Carlitos Chavez (DO) 1:49; 113: Ben Gilbert (BS) d. Jacob Scally (BW) 8-3; 120: Camden Stover (BU) wins by forfeit; 126: Caylen Tate (BS) p. Brady Schoff (BW) 3:35; 132: Avery Scanlon (BU) wins by forfeit; 138: Tyler Dowell (BS) t.f. Cory Whitman (BW) 15-0; 144: Maddison Ward (BW) p. Jason Wilson (BW) 4:10; 150: Caleb Sweeney (BU) p. Lonnie Walker (BH) 2:58; 157: Brayden Sebasty (BU) d. Ryder Williams (EC) 10-6; 165: Andrew Hartman (DO) p. Aidan Fisher (EC) 3:48; 175: Josh Patrolla (BW) p. Skyler Vincek (DO) 1:22; 190: Carter Sobecki (BW) p. Alex Weinberg (BU) 4:18; 215: Damarion Austin (BH) p. Evan Kring (BS) 4:46; 285: Drew McKee (BW) p. David Nichols (DO) 1:26

Dual Meet Standings

Brandywine 5-0, Dowagiac 4-1, Buchanan 3-2, Eau Claire 2-3, Berrien Springs 1-4, Benton Harbor 0-5

Wolverine Conference Tournament

At Edwardsburg

Team Scores

Plainwell 215.5, Three Rivers 185, Otsego 130.5, Edwardsburg 99, Vicksburg 84.5, Paw Paw 59, Niles 49, Sturgis 27

Championship Round

106: Clinton Kaiser (TR) p. Tristan Starett (PL) 1:54; 113: Caden Manfred (ED) d. Thomas Almaguer (PL) 8-2; 120: JP Culver (V) p. Talan Flowers (TR) 2:34; 126: Austin Gyorkos (PL) p. Brendon Bohl (OT) 0:51; 132: Lane Blanchard (OT) d. Kaiden Waldron (ST) 5-3 OT; 138: Jaydon Watson (OT) p. Steele Madison (PL) 3:28; 144: Louis Smith (TR) t.f. Marco Vega (PL) 15-0; 150: Nolan Benglin (PP) d. Landon Moreland (TR) 7-2; 157: Jeremiah Detwiler (TR) m.d. Connor Plotts (OT) 10-2; 165: Trammel Robinson (PL) d. Nathan Andrina (ED) 3-2; 175: Luke Lyons (PL) d. Julian Means-Flewellen (N) 7-3; 190: Lloyd Ruesink (TR) d. Gavin Turk (PP) 5-1 (OT); 215: Andrew Harris (ED) d. Landon Schuhmacher (PL) 10-5 (OT); 285: Jacob Reynolds (TR) d. Adin Young (PL) 4-1

Consolation Round

106: Braeden Mourey (V) p. Kainan Teske (PP) 1:42; 113: Jack Monroe (TR) p. Brian Johnson (OT) 0:38; 120: Tyler Perkkio (PP) d. Taurin Zimpleman (ED) 12-9; 126: Keegan Parsons (ED) d. Carter Hensley (TR) 10-8; 132: Ayden Keller (TR) d. Michael Gonyeau (PL) 11-5; 138: Andrew Castelucci (ED) p. Drew McClain (TR) 2:12; 144: Daniel Andress (OT) d. Alex Anderson (N) 8-4; 150: Mason Meert (PL) d. Daxton Rugg (V) 6-4; 157: Matthew Beck (PL) p. Hunter Town (V) 2:05; 165: Aaron Castro (ST) d. Alex Raseman (OT) 7-2; 175: Kole Engleright (OT) p. Ty Barnes (V) 1:52; 190: Tyler Preuss (PL) p. Austin Mark (ED) 1:17; 215; Jimmy Gaya (N) p. Cooper Androsky (V) 0:53; 285: Chase Brawley (N) d. Zach Spaence (OT) 9-4

Southwest 10 Conference Tournament

At Bangor

Team Scores

Decatur 166.5, Centreville 151.5, White Pigeon 132.5, Bangor 114, Hartford 101, Mendon 97, Cassopolis 47.5, Comstock 35.5, Marcellus 23. Lawrence 17.5, Bloomingdale 15

Championship Round

106: Mazzy Lambert (WP) p. Brandon Hemminger (CA) 1:18; 113: Ernesto Rodarte (H) p. Aide Munoz (BA) 1:22; 120: Roman Roadarte (H) d. Drew Johnson (WP) 12-6; 126: Nate Vergauwen (ME) d. Alejandro Saldana (H) 12-7; 132: Caleb King (ME) p. Brady Miller (CE) 5:01; 138: Noah Brooks (CE) p. Jaiden Horvath (BA) 2:52; 144: Braeden Birkhead (H) d. Rowan Bradford (DE) 3-1; 150: Brody Mead (DE) p. Ethan Abbott (BA) 0:29; 165: Caleb Lane (WP) d. Jaren Waldschmidt (CA) 12-7; 175: Gavin Bunning (CE) p. Lincoln Birkhead (H) 1:51: 190: Nate Irwin (WP) d. Jay Claxton (CO) 7-6; 215: Tanner Shugars (DE) d. Henry Beelan (BA) 5-0; 285: Noah Iobe (ME) d. Braydon Ross (DE) 5-0

Consolation Round

106: Rockne Hamilton (CE) d. Joel Pena (DE) 7-1; 113: Hunter Pant (WP) wins by forfeit; 120: Kamarea Johnson (CO) p. Ryder Gardner (DE) 3:42; 126: Thor Baker (DE) p. Braxton Harker (CE) 2:19; 132: Ferdando Munoz (BA) p. Gavin McGrady (WP) 2:23; 138: Darnell Rimpson (CA) d. Jesse Fielis (WP) 11-7; 144: Lukas Brooks (CE) p. Daniel Adams (BA) 0:48; 150: Owen Taylor (CE) p. Grant Crotser (ME) 2:39; 165: Danny Camarillo (DE) p. Hayden Hartford (MA) 0:35; 175: James Lux (ME) d. Landen Swetz (DE) 5-0; 190: Ismael Pena (DE) p. Marvin Jones (MA) 2:24; 215: Conner Tengeman (LA) t.f. Douglas Wood (CE) 19-4; 285: Zachary Hayes (BA) p. Stephos Georgiou (BL) 3:43

BOYS BASKETBALL

CASSOPOLIS 55, MARCELLUS 46

At Marcellus

CASSOPOLIS 55

Malachi Ward 7, Kaiden VanSyckle 6, Logan Pflug 7, Zantrell Simmering 8, Kenny May 13, Jadyn Baucom 14. TOTALS: 20 8-20 55

MARCELLUS 46

Nathan Mihills 13, Parker Adams 14, Quinton Tone 2, Beau Ferguson 4, Dawsen Lehew 12, Yona Goodlow 1. TOTALS: 18 5-9 46

Cassopolis 20 31 50 55

Marcellus 11 24 33 46

3-point baskets: Cassopolis 7 (VanSyckle 2, Simmering 2, Pflug 2, Ward 1), Marcellus 5 (Mihills 2, Adams 2, Lehew 1). Total fouls (fouled out): Cassopolis 11, Marcellus 17 (Goodlow, Tone). Varsity records: Cassopolis 10-3, 8-0 Southwest 10; Marcellus 3-9, 1-7 Southwest 10

PARCHMENT 63, CASSOPOLIS 33

At Kalamazoo

CASSOPOLIS 33

Davion Goins 14, Malachi Ward 0, Kaiden VanSyckle 0, Logan Pflug 5, Zantrell Simmering 2, Kenny May 2, Jadyn Baucom 8, Luis Diwo 2. TOTALS: 13 7-10 33

PARCHMENT 63

Jalen Kampen 16, Darius Baker 11, Ashtian McClanahan 12, Aaron Jasiak 18, Ayden Johnson 7. TOTALS: 23 7-8 63

Cassopolis 2 13 24 33

Parchment 16 30 45 63

3-point baskets: Cassopolis 0, Parchment 10 (Jasiak 4, McClanahan 3, Kampen 2, Johnson 1). Total fouls: Cassopolis 7, Parchment 13. Varsity records: Cassopolis 10-4, Parchment 11-5

GIRLS BASKETBALL

BRANDYWINE 64, COLON 30

At Niles

COLON 30

Macey Burgess 3, Megann Mullins 5, Raegan Thaxton 7, Reese Williams 10, Allison Vinson 5. TOTALS: 10 8-13 30

BRANDYWINE 64

Adeline Gill 9, Ellie Knapp 14, Adelyn Drotoz 5, Ireland Prenkert 2, Tressa Hullinger 2, Miley Young 7, Kadence Brumitt 7, Cortney Bates 18. TOTALS: 24 7-9 64

Colon 2 11 19 30

Brandywine 20 39 60 64

3-point baskets: Colon 2 (Mullins 1, Williams 1), Brandywine 9 (Bates 6, Gill 1, Knapp 1, Drotoz 1). Total fouls: Colon 9, Brandywine 7. Varsity records: Colon 12-4, Brandywine 12-2

WOMEN’S COLLEGE BASKETBALL

SOUTHWESTERN MICHIGAN 75, LAKE MICHIGAN COLLEGE 42

At Dowagiac

LAKE MICHIGAN 42

Holly Curtiss 2, Kalyah Watson 17, Ainsley Florence 0, Karissa Gest 2, Arial Ford 15, Madison Ruwersma 3, Brooke McDonald 0, Rebekah Stilwell 1, Shelby Grau 2. TOTALS: 16 10-14 42

SOUTHWESTERN MICHIGAN 75

Kamryn Patterson 2, Ariana Lemons 12, Macey Laubach 28, Cameron Thomas 14, Tori Eldridge 4. Nadia Collins 0, Khashya McCoy 6, Maddy Coleman 0, Naenae Kirkland 9, Charlee Balcom 0. TOTALS: 32 8-12 75

Lake Michigan 12 20 30 42

Southwestern 20 39 56 75

3-point baskets: Lake Michigan 0, Southwestern 3 (Laubach 2, Thomas). Total fouls (fouled out): Lake Michigan 9 (none), Southwestern 13 (none). Records: Lake Michigan 8-8, 2-4 Western Conference; Southwestern 13-7, 3-3 Western Conference

MEN’S COLLEGE BASKETBALL

LAKE MICHIGAN COLLEAGE 83, SOUTHWESTERN MICHIGAN 39

At Dowagiac

LAKE MICHIGAN 83

Brian Hunter Jr. 12, Micah Johnson 10, Abdoulaye Ba 19, Skylar Samuel 4, Jadon Williams 6, Jailen Campbell 4, Marcus Gill 2, Jocorian Freeman 20, Henry Weller 0, Cargan murray 0, Jasiah Rainey 6, Zahyem Bradwell 0. TOTALS: 29 19-28 83

SOUTHWESTERN MICHIGAN 42

Sean Burress 23, Mikel Forrest 19, Mari Nichols 6, Rashawn Bost 1. Mark Williams 7, Nate Goins 4, Zach Stokes 9, Stewart Smith 0. TOTALS: 29 9-12

Halftime score: Lake Michigan 46, Southwestern Michigan 33. 3-point baskets: Lake Michigan 6 (Hunter Jr. 2, Johnson 2, Freeman, Rainey), Southwestern Michigan X. Total fouls (fouled out): Lake Michigan 14 (none), Southwestern 22 (Williams). Records: Lake Michigan 8-11, 4-2 Western Conference; Southwestern 12-7, 3-3 Western Conference