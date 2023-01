UPDATED: Daily Data: Monday, Jan. 23 Published 11:58 am Monday, January 23, 2023

GIRLS BASKETBALL

BRANDYWINE 67, MICHIGAN LUTHERAN 17

At Niles

MICHIGAN LUTHERAN 17

A. Beilman 2, Jules Koehler 3, Hannah Tahaney 2, Jayden Beck 10, Emma Sysak 0. TOTALS: 7 2-2 17

BRANDYWINE 67

Adeline Gill 15, Ellie Knapp 18, Karleigh Byrd 2, Adelyn Drotoz 3, Ireland Prenkert 3, Tressa Hullinger 4, Miley Young 2, Kadence Brumitt 8, Cortney Bates 12. TOTALS: 26 7-9 67

Lutheran 4 6 15 17

Brandywine 13 38 62 67

3-point baskets: Michigan Lutheran 1 (Koehler 1), Brandywine 8 (Bates 4, Knapp 3, Prenkert 1). Total fouls: Michigan Lutheran 12, Brandywine 7. Records: Michigan Lutheran 6-4, Brandywine 8-1

COLLEGE WOMEN’S BASKETBALL

SOUTHWESTERN MICHIGAN 73, GRACE CHRISTIAN 60

At Dowagiac

GRACE CHRISTIAN 60

MaKensie Mondy 16, Lily Helmuth 6, Zyan Tatum 2, Ashlym Wilkes 13, Jada Reese 4, Alyssa Gennety 12, Alexa Borgman 2, Emily Libey 5. TOTALS: 21 9-18 60

SOUTHWESTERN 73

Kamryn Patterson 14, Ariana Lemons 10, Macey Laubach 11, Cameron Thomas 26, Tori Eldridge 7, Khashya McCoy 0, Naenae 5, Charlee Balcom 0. TOTALS: 28 10-19 73

Grace Christian 10 28 40 60

Southwestern 21 35 59 73

3-point baskets: Grace Christian 9 (Helmuth 2, Wilkes 2, Genety 4, Libey), Southwestern Michigan 7 (Patterson 4, Laubach, Thomas 2). Total fouls (fouled out): Grace Christian 14 (none), Southwestern Michigan 14 (none). Records: Grace Christian 8-6, Southwestern Michigan 11-5

COLLEGE MEN’S BASKETBALL

SOUTHWESTERN MICHIGAN 84, GRACE CHRISTIAN JV 66

At Dowagiac

GRACE CHRISTIAN 66

Nathan Blasko 12, Josiah Kenney 15, LaDarius Lyons 5, Daamir Huff 0, Jordan Cobb 16, Keontae Richards 18, Devin Bartee 0. TOTALS: 23 13-21 66

SOUTHWESTERN 84

Sean Burress 4, Zach Stokes 6, Mari Nichols 21, Stewart Smith 8, AJ Williams 4, Nate Goins 15, Mikel Forrest 4, Rashawn Bost 0, Michael Smith 0, DeShawn Lanoir 2, Mark Williams 20. TOTALS: 36 4-9 84

Halftime score: Southwestern Michigan 42, Grace Christian 66. 3-point baskets: Grace Christian 7 (Blasko, Kenney 3, Cobb 3), Southwestern Michigan 8 (Nichols 2, Goins 2, M. Williams 4). Total fouls (fouled out): Grace Christian 11 (none), Southwestern Michigan 17 (none). Records: Grace Christian JV 4-11, Southwestern Michigan 10-5

COLLEGE WRESTLING

Harper Open

At Elmhurst, Illinois

Team Scores

University of Wisconsin-Whitewater 321, Harper College 302, Southwestern Michigan 275

Roadrunner Results

125: Jordan Simpson 2-2, fourth place

133: Brian Wheatly 3-2, sixth place

133: Gabe Livingston 2-2, fourth place

174: Jared Checkley 2-2, fourth place

285: Shane Edwards 4-1, fifth place

285: Cole Alsup 2-2, fourth place

HIGH SCHOOL WRESTLING

Hopkins Invitational

Team Scores

(Top 5)

Fremont 278, Wayland Union 277, Otsego 246, Niles 204, South Haven 171

Niles Results

126: John Jones, 11th place

132: Carson Rachels, ninth place

132: Aiden Brazo, 10th place

132: Adriel Younger, 15th place

138: Alex Anderson, ninth place

138: Trenton Albright, third place

144: Gustavo Stivalet, ninth place

150: Ezra Vance, champion

165: Sam Rucker, champion

175: Julian Means-Flewellen, fifth place

190: Donovan Williams, sixth place

215: Jimmy Gaya, third place

285: Chase Brawley, fifth place

285: Brett Barrett, fourth place

285B: Samarian Love, fourth place

285: Riley Cowan, eighth place

285: Brenden Hamilton, second place

HIGH SCHOOL GIRLS WRESTLING

Hopkins Invitational

Varsity Girls Light

Niles Result

Becca Hollars, fifth place

Lakeshore Super Duals

At Stevensville

CONSTANTINE 67, DOWAGIAC 6

106: Cohen Osborne (CO) m.d. Markus Ottinger 13-0; 113: Jace Vavul (CO) p. AJ Munson 4:46; 120: Preston Like (CO) p. Nicholas Green 3:16; 126: Bear Geibe (CO) p. Cody White 0:43; 132: Collin Featherstone (CO) p. Dustin Sirk 3:00; 138: Michael Featherstone (CO) d. Zachary Schultz 4-3; 144: Cameron White (D) p. Skyler Locker 0:38; 150: Brody Jones (CO) d. Roman Paredes 10-3) 157: Carter Godfrey (CO) p. Nick Schultz 0:41; 165: Dathan Smith (CO) d. Andrew Hartman 6-0; 175: Julian Hawthorne (CO) p. Skyler Vincek 0:24; 190: Troy Demas (CO) p. Hayden Groth 1:06; 215: Gregg Reed (CO) p. David Nichols 1:25; 285: Bennett VandenBerg (CO) wins by forfeit

MASON 61, DOWAGIAC 12

106: Darius Ambs (M) p. Carlitos Chavez 0:52; 113: Matt Ausel (M) m.d. AJ Munson 14-2; 120: Nicholas Green (D) wins by forfeit; 126: Trent Keast (M) p. Cody White 3:17; 132: Tayden Miller (M) p. Dustin Sirk 1:00; 138: Tex Smith (M) p. Cameron White 2:59; 144: Gavin VanKirk (M) d. Zachary Schultz 8-6; 150: Dylan Granger (M) m.d. Roman Paredes 12-3; 157: Jadyn Grimes (M) p. Nick Schultz 0:33; 165: Andrew Hartman (D) p. Owen Adaway 1:18; 175: AJ Martel (M) p. Skyler Vincek 3:01; 190: Derek Badgley (M) t.f. Hayden Groth 16-1; 215: Eli Adaway (M) d. David Nichols 4-1; 285: Joseph Arnold (M) wins by forfeit

Et. JOSEPH 45, DOWAGIAC 27

106: Marcus Lowry (SJ) p. Markus Ottinger 0:50; 113: Jayce Hopkins (SJ) p. AJ Munson 1:01; 120: Blayden Jarvis (SJ) d. Nicholas Green 9-5; 126: Evan Wilkes (SJ) p. Cody White 4:40; 132: Dustin Sirk (D) p. Landon Ellis 3:25; 138: Landon Thomas (SJ) p. Cameron White 2:47; 144: Gavin Keller (SJ) d. Zachary Schultz 6-3; 150: Roman Paredes (D) p. Marquwan Bell 4:38; 157: Nick Schultz (D) d. Elijah Lee 6-2; 165: Andrew Hartman (D) wins by forfeit; 175: Isaac Codde (SJ) p. Skyler Vincek 1:55; 190: Hayden Groth (D) p. Jett Newton 0:57; 215: Elijah Turner (SJ) wins by forfeit; 285: Maddox Murphy (SJ) d. David Nichols 8-4

LAKESHORE 60, DOWAGIAC 18

106: Joelan Coyer (L) p. AJ Munson 0:58; 113: Brady Baker (L) p. Markus Ottinger 0:44; 120: Vernon Riggins (L) p. Nicholas Green 1:24; 126: Cole Lausch (L) p. Cody White 0:37; 132: Dustin Sirk (D) p. Jo`Waun Wilson 5:44; 138: Aaron Lucio (L) p. Cameron White 4:00; 144: Braedyn Baryo (L) p. Zachary Schultz 1:51; 150: Dustin Piehl (L) d. Roman Paredes 6-0; 157: Luke Ponton (L) p. Nick Schultz 0:26; 165: Andrew Byerle (L) d. Andrew Hartman 8-3; 175: Skyler Vincek (D) p. Zachary Meachum 1:39; 190: Logan Niccum (L) p. Hayden Groth 4:45; 215: David Nichols (D) p. Andrew Grau 4:58; 285: Cole Taylor (L) wins by forfeit

BOWLING

At Continental Lanes, Kalamazoo

Boys Results

NILES 26, THREE RIVERS 4

Baker Match 1

Niles 177, Three Rivers 152

Baker Match 2

Niles 161, Three Rivers 138

Regular Matches

Niles 1,675, Three Rivers 1,576

Niles Results

Aiden Kidwell 155; Trenton Phillips 215, 178, 393; Nate Ryman 208, 150, 358; Preston Sharpe 173, 184, 357

Girls Results

Three Rivers 27, Niles 3

Baker Match 1

Three Rivers 125, Niles 98

Baker Match 2

Three Rivers 145, 82

Regular Matches

Three Rivers 1,251, Niles 1,186

Niles Results

Chevelle Jaynes 136, 149, 285; Angel Walsh 134, 131, 265; Octavia Neal 82. 77, 159; Shania Whitelow 57, 65, 122; Josslyn Maples 173 182. 355

CONFERENCE STANDINGS

BOYS

WOLVERINE

Otsego 6-0 9-1

Edwardsburg 5-1 6-3

Plainwell 5-2 6-4

Niles 4-3 5-5

T. Rivers 2-4 3-6

Vicksburg 2-5 2-8

Sturgis 1-5 2-7

Paw Paw 1-6 3-7

LAKELAND

B. Harbor 4-0 8-2

Brandywine 3-1 8-1

B. Springs 2-2 4-5

Buchanan 1-3 7-3

Dowagiac 0-4 1-9

Southwest 10

Cassopolis 6-0 8-2

Centreville 5-0 6-2

Hartford 4-1 5-1

W. Pigeon 3-2 4-6

Comstock 3-3 3-5

Decatur 2-3 7-3

Marcellus 1-4 2-6

Mendon 1-5 4-7

Bl’mingdale 0-3 0-8

Bangor 0-4 4-6

SCORING LEADERS

G PTS AVG

Thomas VanOverberghe, Buch. 10 164 16.4

Jaremiah Palmer, Bran. 9 141 15.7

Davion Goins, Cass 9 129 14.3

Mike Phillips, Niles 10 137 13.7

Kenny May, Cass 9 104 11.6

Anthony Brady, Niles 10 113 11.3

Cade Preissing, Buch. 10 111 11.1

Jayson Johnson, Niles 10 111 11.1

Lamone Moore, Dowa. 5 55 11.0

Mason Crist, Edwards. 8 81 10.1

GIRLS

WOLVERINE

Vicksburg 8-0 12-0

Edwardsburg 5-2 8-4

Paw Paw 5-3 7-5

Otsego 4-3 7-6

Plainwell 4-4 7-5

T. Rivers 3-4 6-4

Sturgis 1-6 2-11

Niles 0-8 0-12

LAKELAND

Buchanan 5-0 9-1

Brandywine 3-1 8-1

Hb. arbor 3-2 10-4

Dowagiac 1-4 6-5

B. Springs 0-5 4-8

SOUTHWEST 10

Cassopolis 7-0 9-2

Mendon 6-1 10-1

Bl’mingdale 5-1 6-4

Centreville 3-2 4-6

Marcellus 3-3 5-5

Hartford 3-3 3-7

W. Pigeon 3-4 6-7

Decatur 2-4 2-9

Bangor 1-6 5-8

Comstock 0-9 0-10

SCORING LEADERS

G PTS AVG

Faith Carson, Buch. 10 182 18.2

Adeline Gill, Bran. 9 127 14.1

Kadence Brumitt, Bran. 9 102 11.3

LaBria Austin, Buch. 10 110 11.0

Atyanna Alford, Cass 11 119 10.8

Alanah Smith, Dowa. 11 118 10.7

Maggie Weller, Dowa. 11 112 10.2