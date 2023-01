Daily Data: Sunday, Jan. 8 Published 11:02 am Sunday, January 8, 2023

BOWLING

At Bowlero Lanes, Battle Creek

Boys Results

NILES 3, PORTAGE CENTRAL 0

Baker Match 1

Niles 169, Portage Central 161

Baker Match 2

Niles 153, Portage Central 131

Regular Games

Niles 1,567, Portage Central 1,453

Niles Results

Conner Weston 161, Aiden Kirtdoll 150, 129, 279; Nate Ryman 164, 145, 314; Trenton Phillips 160, 214, 374, Preston Sharpe 142

Girls Results

Portage Central 3, Niles 0

Baker Match 1

Portage Central 128, Niles 54

Baker Match 2

Portage Central 109, Niles 41

Regular Games

Portage Central 1,240, Niles 570

Niles Results

Angel Walsh 158, 106, 244; Chevelle Jaynes 167, 151, 326

WOMEN’S COLLEGE BASKETBALL

SOUTHWESTERN MICHIGAN 53, GRAND RAPIDS 52

At Dowagiac

GRAND RAPIDS 52

Grace Lodes 14, Emersyn Koepke 6, Marlene Bussler 10, Sally Merrill 10, Allison Kellogg 4, Alyssa Katerberg 6, Karissa Ferry 2. TOTALS: 22 2-2 52

SOUTHWESTERN 53

Kamryn Patterson 4, Ariana Lemons 6, Macey Laubach 18, Cameron Thomas 9, Tori Eldridge 9, Nadia Collins 0, Khashya McCoy 7, Naenae Kirkland 0. TOTALS: 22 3-4 53

Grand Rapids 12 22 34 52

Southwestern 6 26 41 53

3-point baskets: Grand Rapids 6 (Koepke 2, Bussler 2, Katerberg 2), Southwestern 6 (Laubach 2, Eldridge, Patterson, Thomas, McCoy). Total fouls (fouled out): Grand Rapids 7 (none), Southwestern 7 (none). Records: Grand Rapids 5-4, Southwestern 8-4

MEN’S COLLEGE BASKETBALL

SOUTHHWESTERN MICHIGAN 68, GRAND RAPIDS 67

At Dowagiac

GRAND RAPIDS 67

Danyel Bibbs 7, Jajuan Walker 12, Diego Ledesma 9, Bashir Neely 11, Chris Coleman 12, Rico Wade 0, Jordan Houser 0, Herman Brown 8, Seth Schuilema 0, Myron Brewer 0, Isaac Warning 8. TOTALS: 24 11-16 67

SOUTHWESTERN 68

Nate Goins 2, Mikel Forrest 25, Zach Stokes 8, Mari Nichols 15, AJ Williams 0, Sean Burress 17, Stewart Smith 1, DeShawn Lenoir 0. TOTALS: 27 9-16 68

Halftime score: Grand Rapids 36, Southwestern 35. 3-point baskets: Grand Rapids 11 (Walker 2, Ledesma, Neely, Brown 2, Warning), Southwestern 5 (Forrest 2, Nichols 2. Burress). Total fouls (fouled out): Grand Rapids 13 (none), Southwestern 13 (none), Records: Grand Rapids 11-1, Southwestern 8-4

BOYS HIGH SCHOOL WRESTLING

Three Rivers Super Duals

At Three Rivers

DOWAGIAC 43, HARTFORD 36

106: AJ Munson (D) p. Noe Arreola-Santoz 5:15; 113: Robert Lenza (H) p. Markus Ottinger 1:04; 120: Ernesto Rodarte (HARTFORD) over Nicholas Green (DOWAGIAC) (Fall 1:04) 126: Alejandro Saldana (H) p. Cody White 1:17; 132: Dustin Sirk (D) d. Armando Garcia 7-6; 138: Cameron White (D) m.d. Angel Rocha 10-1; 144: Zachary Schultz (D) p. Rocco Lenza 1:45; 150: Roman Paredes (D) p. Braeden Birkhead 0:51; 157: Brendyn Powell (D) wins by forfeit; 165: Nick Schultz (D) wins by forfeit; 175: Andrew Hartman (D) p. Mikayla Hartline 0:51; 190: Lincoln Birkhead (H) p. David Nichols 3:47; 215: Govani Gonzalex-Perez (H) wins by forfeit; 285: Hunter Tipton (H) wins by forfeit

LAWTON 39, DOWAGIAC 27

106: AJ Munson (D) p. Randy Grgurich 1:15; 113: Cameron Vyverman (L) p. Markus Ottinger 2:59; 120: Austin Garcia (L) p. Nicholas Green 4:25; 126: Victer Ruimveld (L) p. Cody White 2:37; 132: Dustin Sirk (D) wins by forfeit; 138: Dustin Mallory (L) p. Cameron White 1:56; 144: JJ Crall (L) d. Zachary Schultz 7-2; 150: Roman Paredes (D) d. Blake Holder 10-6; 157: Nick Schultz (D) d. Tim Phillips 8-4; 165: Carter Cosby (L) wins by forfeit; 175: Andrew Hartman (D) d. Caleb Stanley 6-2; 190: David Nichols (D) wins by forfeit; 215: Double forfeit 285: Mason Mayne (L) wins by forfeit

DOWAGIAC 61, RAINBOW 12

106: Markus Ottinger (D) d. Chandler Morsaw 1:08; 113: AJ Munson (D) p. Bobby Lenza 2:48; 120: Nicholas Green (D) p. Anya Watkins 0:20; 126: Cody White (D) p. Angelina Stegmam 0:52; 132: Dustin Sirk (D) m.d. Lilly Ruesink 10-0; 138: Cameron White (D) p. Charlie Braner 1:15; 144: Zachary Schultz (D) p. Grace Lafferry 0:31; 150: Roman Paredes (D) m.d. Skyler Locker 12-1; 157: Nick Schultz (D) t.f. Robby Yoder 18-3; 165: Andrew Hartman (D) p. Cody Langhman N/A; 175: Tyler Elliot (R) wins by forfeit; 190: David Nichols (D) wins by forfeit; 215: Tyler Elliot (R) wins by forfeit; 285: Double forfeit

DOWAGIAC 56, THORNAPPLE-KELLOGG 24

106: AJ Munson (D) wins by forfeit; 113: Markus Ottinger (D) wins by forfeit; 120: Nicholas Green (p.) over Ayden Samczyk 1:38; 126: Cody White (DOWAGIAC) over Gabe Gosselin (MIDVLETK) (Fall 0:51) 132: Dustin Sirk (D) d. Maverick Wilson 10-8; 138: Cameron White (D) p. Garrett Post 4:58; 144: Zachary Schultz (D) t.f. Noah Quintard 16-0; 150: Roman Paredes (D) p. Lucas McNabnay 3:20; 157: Nick Schultz (D) wins by forfeit; 165: Andrew Hartman (D) p. Karl Dittmann 0:46; 175: Cadan Strait (TK) wins by forfeit; 190: Kaiden Rosales (TK) wins by forfeit; 215: Derious Robinson (TK) p. David Nichols 0:26; 285: Jimmy Manne (TK) wins by forfeit

DOWAGIAC 42, PORTAGE NORTHERN 42

(Portage Northern wins by criteria)

106: AJ Munson (D) p. Evan Stacy 3:22; 113: Alyse Koss (PN) p. Markus Ottinger 3:26; 120: Nicholas Green (D) wins by forfeit; 126: Cody White (D) p. Ian Eby 0:53; 132: Dustin Sirk (D) p. Ekkas Matharu 1:43; 138: Austin Walburn (PN) p. Cameron White 3:25; 144: Zachary Schultz (D) p. Connor Hogan 2:44; 150: Roman Paredes (D) p. Jayden Templeman 1:02; 157: Damion Hedgspeth (P

N) p. Nick Schultz 0:39; 165: Andrew Hartman (D) p. Andrew Hedgspeth 2:40; 175: Jet Toepfer (PN) wins by forfeit; 190: Carson Hernandez (PN) p. David Nichols 2:43; 215: Zay`Vion Branson (PN) wins by forfeit; 285: Mason Dowell (PN) wins by forfeit

Adam H. Provencal Invitational

At Grand Haven

Team Scores

Thornapple-Kellogg 168, Gull Lake 166, Edwardsburg 161.5, Grand Haven 153, Cedar Springs 133, Reeths-Puffer 130.5, Whitehall 121, St. Joseph 118.5, Howell 113.5, Mona Shores 83.5, Battle Creek Central 72, Shelby 62, Spring Lake 51.5, Zeeland West 46, Jenison 45, Traverse City West 43.5, Kenowa Hills 23.5

Edwardsburg Results

126: Keegan Parsons 3-1, third place; 132: Braden Lundgren 3-2, sixth place; 138: Andrew Castelucci 3-2, sixth place; 144: Colten Strawderman 4-0, first place; Jayden Slough 2-3, eighth place; 157: Carson Eaton 2-3, eighth place; Zachary Zache 3-2, sixth place; 165: Nathan Andrina 4-0, first place; Brenden Sebolt 3-2, sixth place; 190: Austin Mark 3-1, second place; 215: Andrew Harris 3-1, fifth place; Elliott Roseberry Jr. 3-2, sixth place

Dan Taylor Memorial

At Hillsdale

BRANDYWINE 45, BLISSFIELD 34

106: Josmar Perez (BW) d. Jude Rosas 12-10; 113: Matt Veach (BW) p. Natalie Benitez 1:18; 120: Kaiden Rieth (BW) wins by forfeit; 126: Griffin Jeffrey (BL) p. Brady Schoff 1:23; 132: Drake Heath (BW) p. Conner Deaton 4:44; 138: Anthony Mingione (BL) m.d. Cory Whitman 19-6; 144: Tanner Seiser (BL) wins by forfeit; 150: Gerardo Martinez (BL) wins by forfeit; 157: Gavin Schoff (BW) p. Juan Barcenas 2:11; 165: Doug Hawley (BW) p. Taylor House 1:17; 175: Ethan Hillyard (BL) p. Josh Patrolia 1:26; 190: Carter Sobecki (BW) p. Noah Marks 1:26; 215: Phillip McLaurin (BW) p. Collin Eggleston 2:34; 285: Matthew Houttekier (BL) p. Ben Lintz 1:20

BRANDYWINE 54, HILLSDALE 27

106: Josmar Perez (BW) wins by forfeit; 113: Matt Veach (BW) p. Miles Brown 0:28; 120: Brady Schoff (BW) p. Talon Hugencall 2:57; 126: Kaiden Rieth (BW) p. Colton Wolfe 1:00; 132: Drake Heath (BW) p. Logan Bayer 1:40; 138: Cory Whitman (BW) wins by forfeit; 144: Jordan Barnes (H) wins by forfeit; 150: Marcus Caves (H) wins by forfeit; 157: Doug Hawley (BW) p. Declan Flannery 3:32; 165: Gavin Schoff (BW) p. Jace Ringman 1:08; 175: Draydon Eckelberry (H) d. Josh Patrolia 8-3; 190: Stephen Petersen (H) p. Carter Sobecki 0:25; 215: John Petersen (H) p. Phillip McLaurin 3:33; 285: Drew McKee (BW) p. Wyatt Wahtola

QUINCY 43, BRANDYWINE 24

106: Josmar Perez (BW) d. Chayse Jensen 5-3; 113: Jacob Scally (BW) wins by forfeit; 120: Caleb Rose (Q) m.d. Matt Veach 19-6; 126: Kaiden Rieth (BW) p. Karter Pierce 2:35; 132: Jacob Reif (Q) d. Drake Heath 9-2; 138: Kaleb Handy (Q) m.d. Cory Whitman 9-1; 144: Grayson Laney (Q) wins by forfeit; 150: Jackson Preston (Q) wins by forfeit; 157: Michael Daniels (Q) d. Doug Hawley 6-1; 165: Gavin Schoff (BW) p. Zach Hollingsworth 0:20; 175: Gavin Peet (Q) p. Josh Patrolia 0:42; 190: Davin George (Q) p. Carter Sobecki 0:53; 215: Phillip McLaurin (BW) d. Hamilton Speith 5-2; 285: Lucas Dixon (Q) t.f. Cael Vansandt 16-0

BRANDYWINE 43, SPRINGPORT 27

106: Josmar Perez (BW) p. Saige Patterson 3:47; 113: Matt Veach (BW) d. Owen Thomas 9-4; 120: Kaiden Rieth (BW) m.d. Trenton Hamilton 12-2; 126: David Becker (S) p. Brady Schoff 0:29; 132: Drake Heath (BW) d. Daniel Dysert 5-0; 138: Chase Caudill (S) p. Cory Whitman 0:53; 144: Kaden Sizemore (S) wins by forfeit; 150: Brayden Whittaker (S) wins by forfeit; 157: Gavin Schoff (BW) p. Rylinn Hale 1:48; 165: Caleb Wendt (S) d. Doug Hawley 10-8; 175: Josh Patrolia (BW) p. Jeremiah Brown 2:17; 190: Carter Sobecki (BW) p. William Tieman 1:50; 215: Phillip McLaurin (BW) wins by forfeit; 285: Cael Vansandt (BW) d. Eli Worth 8-4

Mendon Invitational

At Mendon

Niles Results

NILES 72, BLOOMINGDALE 9 (Championship Match)

Niles 78, Coloma 5

Niles 78, Marcellus 6

Niles 78, Battle Creek Harper Creek 0

Niles 67, Mendon 12

Undefeated Wrestlers

Lloyd Brown 5-0

Brock Clendenin 5-0

Aiden Brazo 2-0

Carson Rachels 4-0

Alex Anderson 3-0

John Muday 3-0

Ezra Vance 5-0

Michael Chisonga 5-0

Sam Rucker 5-0

Julian Means-Flewellen 4-0

Isaiah Moore 2-0

Jimmy Gaya 5-0

Samarion Love 2-0

GIRLS HIGH SCHOOL WRESTLING

Adam H. Provencal Invitational

At Grand Haven

Brandywine Results

105: Anabel Ocampo 0-4, fifth place; 130: Ericka Bergenham 0-3, fourth place; 135: Halle Borders 1-3, sixth place; 145: Maddison Ward 4-0, first place; 235: Mackenzie Wilt 0-4, fifth place