Daily Data: Friday, Oct. 14

Published 10:21 am Friday, October 14, 2022

CROSS COUNTRY

Rock-n-Run

At Dowagiac

Boys Results

Team Scores

St. Joseph 55, Berrien Springs 56, Paw Paw 69, Buchanan 100, Edwardsburg 116, Lakeshore 176, Our Lady of the Lake 212, Niles 220, White Pigeon 233, Eau Claire 257

Overall Winner

Luke Morrison, Berrien Springs – 16:30

Buchanan Finishers

Britain Philip 17:46, 15. Jack Sherwood 18:11, 21. Liam McBeth 18:28, 23 Jacob Kuntz 18:33, 30. Coy Weinberg 19:15, 45. Dean Wegner 21:00, 51. Rowan Kile 21:50

Edwardsburg Finishers

Dane Bailey 17:08, 14. Maguire Johnson 18:07, 28. George Scupham 19:01, 32. Mark Stefaniak 19:27, 37. Jaden Gregory 19:57, 40. Jack Bell 20:29, 49. Mark Welsch 21:14

Niles Finishers

Aiden Krueger 16:54, 52. Owen Riggenbach 22:23, 53. Nathan Ritter 23:07, 56. Tyler Reeves 23:16, 57. Colton Riggenbach 23:23

Dowagiac Finishers

Owen Saylor 17:28, 58. Noah Phillips 21:00, 81. Jonathan Phillips 22:54

Girls Results

Team scores

St. Joseph 18, Lakeshore 68, Edwardsburg 121, Paw Paw 123, Buchanan 133, Niles 142, Our Lady of the Lake 150, Berrien Springs 202, White Pigeon 273

Overall Winner

Gail Vaikutis, St. Joseph – 19:08

Edwardsburg Finishers

Claire Ritchey 20:58, 21. Macy Andress 22:06, 26. Abigail Hess 22:29, 31. Piper Bryant 22:38, 34. Mali Szalai 23:19, 37. Julia Lewis 23:27, 40. Erin Letter 23:41

Buchanan Finishers

Madeline Young 21:04, 20. Adyson Baker 22:03, 28, Eleanor Young 22:34, 33. Makynna Williams 23:19, 41. Sydney Greaves 23:43, 42. Sadie Holloway 23:58, Isabelle Bryans 24:27

Niles Finishers

Aubrey Jackson 21:53, 19. Kierstyn Thompson 22:02, 27. Tori Young 22:30, 32. Kylie Conn 23:05, 48. Amity Riggenbach 24:34, 57. Izabel Hoskins 26:56, 62, Gabriela Cesar do Amaral 34:58

Dowagiac Finishers

Jocelyn Kiner 25:55, 106. Daniela Dobkova 30:11

HIGH SCHOOL VOLLEYBALL

NILES 3, OTSEGO 0

At Otsego

Match Score

Niles d. Otsego 25-18, 25-21, 25-23

Individual Statistics

Kills

Jillian Bruckner 10, Bree Lake 9, Tanaya Brown 9, Brynn Lake 8

Aces

Brynn Lake 2

Assists

Anna Johnson 19, Brynn Lake 15

Digs

Kailyn Miller 17, Amelia Florkowski 15, Brynn Lake 8

Blocks

Kendall Gerdes 2, Bruckner 2, Brynn Lake 1

Varsity record: Niles 23-17-6, 6-1 Wolverine

BUCHANAN 3, DOWAGIAC 0

At Dowagiac

Match Score

Buchanan d. Dowagiac 25-17, 25-15, 25-8

Individual Statistics

Kills

Faith Carson 16, Josie West 8, Alyssa Carson 9, Chloe Aalfs 6

Digs

West 8, Aalfs 8, Riley Capron 7, Laney Kehoe 4, Sophia Bachman 3

Aces

Alyssa Carson 4, Bachman 3, West 1, Aalfs 1

Solo blocks

Faith Carson 1, Aalfs 1, Alyssa Carson 1

Assisted blocks

Faith Carson 4, West 2

Assists

Bachman 39

Varsity Record; Buchanan. 22-5, 4-0 Lakeland

COLLEGE VOLLEYBALL

SOUTHWESTERN MICHIGAN 3, ANCILLA COLLEGE 2

At Donaldson, Indiana

Match Score

Southwestern d. Ancilla 25-20, 22-25, 18-25, 28-26, 15-9

Individual Statistics

Leading scorers

Emma Beckman 14 points, 1 ace; Cadence Knight 9 points, 3 aces; Nikki Nate 8 points, 1 ace;

Bianca Hobson 7 points, 4 aces; Briana Russell 7 points; Amara Palmer 6 points

Kills

Nikki Nate 17, Amara Palmer 10, Bianca Hobson 8, Faith Standley 6, Emma Beckman 2, Shayla Shears 2

Blocks

Nikki Nate 5, Shayla Shears 3, Amara Palmer 3, Bianca Hobson 3, Emma Beckman 3, Faith Standley 2

Digs

Cadence Knight 24, Briana Russell 24, Nikki Nate 12, Emma Beckman 12, Bianca Hobson 12, Amara Palmer 4

Assists

Emma Beckman 37

Record: Southwestern 10-12, 4-4 Western Conference; Ancilla 5-12, 2-5 Western Conference