Daily Data: Thursday, Sept. 1

TENNIS

THREE RIVERS 8, NILES 0

At Niles

Singles

Brady Minnard (TR) d. Elias Babler 6-4, 7-5; 2. Gio Gioiosa (TR) d. Jack Badman 6-2, 6-0; 3. Jack Miller (TR) d. Paxton Daniel 6-1, 6-0; 4. Josh Moore (TR) d. Gavin Mahar 6-0, 6-0

Doubles

Jaxson Gilleylen-Brayden Williams (TR) d. Coenn Loftus-Shane Hiles 6-0, 6-0; 2. Kayden Stratton-Justin McDonald (TR) d. Jackson Podlin-Rylan Custard 6-2, 7-5; 3. Brenden Marchand-Landon Grubbs (TR) d. Hunter Suddon-David Ehlert 6-2, 6-4; 4. Jay Nowak-Cameron Mccolley (TR) d. Conner Weston-Seth Smith 6-1, 6-2

ALLEGAN 7, BRANDYWINE 1

At Allegan

Singles

Eli Festerling (A) d. Bode Bosch 6-1, 6-1; 2. Cole Muenzer (A) d. Corban Gamble 6-0, 6-0; 3. Gavin Clark (A) d. Xander Curtis 6-1, 6-0; 4. Jackson Morrie (A) d. Brody Prenkert 6-1, 6-0

Doubles

Evan Eichbauer-Nate Kuebler (A) d. Triston Peterson-Ethan Adamczyk 6-1, 6-0; 2. Prestyn Wedge-Evan Ruga (A) d. Matt Veach-Jayden Spitler 6-3, 6-0; 3. Enz0 Giovannucci-Carson Williams (A) d. Sean Wixson-Williams Hayes 6-3, 6-1; 4. Blake Magyar-Ryder Richard (BW) d. Joe Sosnowski-Adam Mozery 4-6 6-3, 6-3

Varsity record: Brandywine 5-2

OTSEGO 8, NILES 0

At Otsego

Singles

Sam Bronkema (O) d. Elias Babler 6-1, 6-3; 2. J.J. Kruizenga (O) d. Jack Badman 6-3, 6-2; 3. Tyler DeHaan (O) d. Abner Lozada 6-1, 6-1; 4. Phoenix Orona (O) d. Gavin Mahar 7-6(5), 6-0

Doubles

Dylan Chandler-Tyler VanderLugt (O) d. Rylan Custard-Aiden Krueger 6-2, 6-3; 2. Ricky Amos-Isaac Madalinski (O) d. Jackson Podlin-Paxton Daniel 6-1, 7-5; 3. Jack Clapman-Spencer Shearer (O) d. Hunter Suddon-David Ehlert 7-5, 6-3; 4. Ryan Fielbrandt-Tyler VanNess (O) d. Conner Weston-Seth Smith 6-0, 6-3

GOLF

Wolverine Conference Jamboree

At Island Hills

Medalist

Renae Jaeger, Plainwell – 39

Team Scores

Vicksburg 193, Otsego 203, Plainwell 207, Paw Paw 209, Sturgis 216, Edwardsburg 217, Niles 216, Three Rivers 284

Top 10 Individuals

Renae Jaeger (PL) 39, Brooklyn Ringler (V) 45, Chloe Baker (ED) 47, Olivia Beyer (O) 48, Malia Holmes (O) 48, Maddoe Schense (O) 50, Audrie Dugan (V) 50, Kaylin Pease (PP) 50, Citori Kosmerick 50, Mary Stewart (PP) 51

Additional Edwardsburg Results

Sam Stewart 57, Vivian Tomas 57, Victoria Pulling 68, Addyson Wrigley 73, Sydney Herring 56

Niles Results

Baylee Davos 58, Eva Van Dyke 56, Maddy Brook 56, Allison Andres 68, Chloe Roden 68, Amelia Rodgers 74

VOLLEYBALL

THREE RIVERS 3, EDWARDSBURG 2

At Three Rivers

Match Score

Three Rivers d. Edwardsburg 19-25, 25-23, 26-24, 19-25, 15-11

Individual Statistics

Nisa Shier 19 kills, 4 digs; Sarah Pippin 15 kills, 2 digs, 3 aces, 2 blocks; Drew Glaser 12 kills, 11 digs, 3 aces, 2 blocks; Liz Pederson 9 kills, 2 blocks; Danni Purlee 10 digs; Ava Meek 16 digs; Hannah Closson 7 digs, 1 ace, 15 assists; Lexi Schimpa 3 digs, 37 assists; Bailey Miller 4 blocks

Varsity record: Edwardsburg 8-3-3, 0-1 Wolverine

SOCCER

BRANDYWINE 7, BANGOR 3

At Niles

Halftime Score

Brandywine 2, Bangor 2

First Half

BW – Robert Hartz (Robby Dillard assist)

BW – Isaac Martinez

B – Fernando Munoz

B – Munoz

Second Half

BW – Martinez (Pedro Segundo assist)

BW – Jake Sherrick

BW – Segundo

BW – Martinez

BW – Martinez

B – Ramiro Saucedo

Shots on Goal

Brandywine 9

NILES 5, CASSOPOLIS 2

Halftime Score

Niles 2, Cassopolis 1

First Half

N – Ezra Vance (Andrews Ntsifu assist)

N – Carlo Ortiz (Ntsiful assist)

C – William Drews (Blake Hartsell assist)

Second Half

N – Kaleb Thornton

N – Ntsiful (Nathan Becraft assist)

C – Nico Grill

N – Ntsiful (Antwone Whitelow assist)

Shots on Goal

Niles – 21

Cassopolis – 9

Saves

Cassopolis 9 (Blake Hartsell)

Niles 7 (Antwone Whitelow)

Varsity record: Cassopolis 3-2, Niles 4-2

CROSS COUNTRY

New Buffalo Invitational

At New Buffalo

Boys Team Scores

Bridgman 52, River Valley 53, Buchanan 75, Our Lady of the Lake 79, Watervliet 154, Eau Claire 177, White Pigeon 185, Lawton 200, Marquette Catholic 255, Brandywine 266, Marcellus 268

Overall Winner

John Sanderson (BR) 17:49

Buchanan Results

Jack Sherwood 18:51, 10. Liam McBeth 19:24, 12. Jacob Kuntz 19:26, 18, Coy Weinberg 20:23, 37. Rowan Kile 22:12, 41. Dean Wegner 22:30, 51, William Spencer 23:22, 54, Luke Sherwood 23:55, 58. Devin Simpson 24:34, 59. Caleb Sweeney 25:19, 61, Jacob Stines 25:35

Brandywine Results

Elijah Gamble 22:18, 68. Gave Smith 26:25, 74. Ethan Ohara 29:41, 77. Cody Hoskins 31:17

Cassopolis Result

Rhys Orth 23:07

Girls Team Scores

Buchanan 49, Lawton 63, Our Lady of the Lake 65, Bridgman 80, Brandywine 126, Watervliet 142, Marquette Catholic 201, White Pigeon 209

Overall Winner

Kendra Koster (L) 19:00

Buchanan Results

Madeline Young 21:15, 6. Makynna Williams 22:49, 8. Adyson Baker 23:18, 14. Eleanor Young 24:12, 19. Sydney Greaves 24:33, 30, Sadie Holloway 25:24, 33. Isabelle Bryans 25:54, 47. Carolyn Young 27:21, 51. Maddix Roberts 28:36, 53, Caitlyn Morris 29:00, 60. Audrey Hunt 29:54, 62. Isabelle Overmyer 30:19

Brandywine Results