LMC students earn spots on spring president’s, dean’s lists

BENTON HARBOR — Lake Michigan College has announced the names of 759 students recognized for academic achievement during the 2022 spring semester.

There were 47 students named to the president’s list, achieving a 4.0 GPA at full-time status. The dean’s list, meanwhile, includes 159 full-time students and 553 part-time students who achieved a 3.5 GPA or higher.

Students from Leader Publications’ coverage area to earn a spot on the academic lists include:

President’s List

Buchanan

Kathleen King

Niles

Madison Cavanaugh, Jessica Layman

Dean’s List

Buchanan

Brooke Atkinson, Jonathan Gearhart, Jesse Layne, Brianna Martin, Madison Newport, Caitlynn Vanlandingham

Cassopolis

Caitlyn Steensma

Dowagiac

Katlyn Briney

Niles

Alexandria Baker, Evan Borgman, Jacob Clayton, Kade Erwin, Zachary Fillwock, Lilly Jackson, Drew Johnson, Nathaniel Klosinski, Sabrina Leonard, Christopher Listenberger, Hayleah McFadden, Linda Murphy, Emily Nelson, Josiah Nichols, David Ntsiful, Mark Pacheco, Levi Powell, Omar Queisi, Brad Roman, Andrew Rossow, Hope Typer, Linda Zheng

Part-time Dean’s List

Buchanan

Sierra Abraham, Ruya Antisdel, Benjamin Babcock, Nicholas Bauer, Madyson Blake, Isabell Bryans, Adelaide Felgner, Megan Franklin, Carmen Guerrero, Amanda Hansbro, Alyvia Hickok, Emily Karpinski, Cody Kidder, Rowan Kile, Jory Kruck, Daniel Lane, Stuart Lundberg, Samantha Malstrom, Kali Morris, Jesse Price, Dwayne Ridgway, Autumn Ropp, Mackenzie Ross, Daniel Stormont, Brett Suetkamp, Andrew Walker, Jessica Welsh, Michael Wentworth

Cassopolis

Sara Curtis, Tilynne Williams

Dowagiac

Vic Bloomer, Samantha Cain, Colin Casey, Grace Clark, Taylor Derscha, Jake Ickes, Casey Johnson, Parker Lanning, LillyAnne Lefor, Matthew Nelson, Austin Race, Haley Spencer Edwardsburg

Jena Garrett, Kayla Lindsley, Kalen La Place

Niles

Mariana Allen, Kristi Bell, Hannah Bullard, Josiah Bullard, Jazmin Capula, Kirsten Christy, Kiersten Colby, Malia Deno, Hannah Earles, Lana Gadde, Zoe Gondeck, Holden Gray, Stacy Grayam, Lilibeth Grice, Danny Grimes, Robert Hand, Emma Hinsey, Hannah Hollingsworth, Searra Inman, Lorice James, Dylan Janowski, Cedric Keller, Olivia Laurita, Tabatha Macheta, Ariel Malakar, Aiden Martin, Ashleigh McIntyre, Janenne Mercer, Allison Milewski, Oswaldo Moreno, Vusumuzi Ncube, Joshua Newport, Andrews Ntsiful, Eva Perez-Gonzalez, Brody Prenkert, Rachel Riffel, Franchesca Kayle Rivera, Tyler Rodriguez, Chase Rudell, Quinten Ruff, Logan Runyon, David Soss, Lillie Spates, Britteney Stanczyk, Raissa Tchamba Epse Kenko, Connor Tittle, Eileen Torres, Jalyn Turay, Madelyn Van Dyke, Christopher Wegner, Brooklyn Wetzel, Rymma Won, Zane Zalesny, Tyler le Roux