Dowagiac Middle School second semester honor roll

DOWAGIAC — Dowagiac Middle School recently released its honor roll for its second semester, ending June 10. Students who achieved a 4.0 GPA are noted with an *. High Honors are students that achieved a 3.4 to 4.0 GPA. Honors are students who achieved a 3.0 to 3.39 GPA.

8th Grade

HIGH HONORS

Behnke, Bryanna*

Bradford, Rowan*

Carpenter, Marlie*

Deering, Tessa*

Hemminger, Navarrah*

Kusch, Jaden*

McCuddy, Hanah*

McDonald, Johannah*

Stockwell, Olivia*

Vazquez, Mya*

Bailey, Nyana

Brito, Andres

Carr, Cephus

Clark, Shamyra

Collett, Karla

Cruz, Sharey

Davis, Eli

de Varona, Riley

Feirick, Justin

Green, Natalie

Hernandez, Samantha

Hill, Quentin

Holmes, Kameron 8

Hunt, Emily

Kiner, Jocelyn

Lynch, Kylie

Mancera Perez, Angel

Masterman, Timothy

Miranda, Sebastian

Nate, Ava

Northrop, Aalyiah

Palmer, Chloe

Pompey, Caden

Ramirez Manzano, Yuridia

Richter, Tatum

Rogalski, Alayna

Ruiz, Artie

Shivers, Zabrina

Thunell, Austin

Velasco-Elisalde, Liliana

Weatherspoon, Isaiah

Wilson, Addison

Wynbelt, Evelyn

HONORS

Diaz-Irvin, Brayden

Edwards, Alexandria

Gordon, Sage

Higgins, Dakota

Huddleston, Aliayah

Irvin, Amara

Kelly, Frank

Murray, Elena

O’Farrell, Ella

Powell, Brendyn

Rybarczyk, Jade

Santana, Tori

Steppenwolf, Matthew

White, Cameron

7th Grade

HIGH HONORS

Brewer, Chloe Michelle*

Davidson, Elexis*

Gatties, Sinoia*

Mendoza, Ashley*

Spivey, Hailey*

Wise, Bethany*

Baerg, Maverick

Corwin, Spencer

Cromer, Karson

Franco, Balois

Freeman, Mia

Garcia, Brianna

Grierson, DiLaney

Hammond, Claire

Hart, Austin

Henry, Emily

Hess, Claire

Huggins, Sydney

Jenkins, Emily

Jijon, Alexandra

Mack, Khamari

Manzano-Lorenzo, Maria

Mauai, Alex

McCaffery, Riley

Nearpass, Ethan

Nix, Gabriella

O’Konski, Riley

Payne, Linus

Reed, Charleigh

Riddick, Brianna

Toy, Grace

Villegas, Cinthia

Wakefield, Arimani

Wegner, Alan

Wilson, Malayah

HONORS

Barger, Riley

Breland, John

Cruz-Perez, Osvaldo

Elliott, Natalie

Freeman, Caiden

Morales-Perez, Josue

Morgan, Aaron

Mottweiler, Christopher

Ottinger, Ryleigh

6th Grade

HIGH HONORS

Bradford, Jenna*

Campbell, Brianna*

Cassidy, Charleigh*

Klug, Mya*

Kruger, Kai*

Manzano-Lorenzo, Prisila*

Samuel, Chloe*

Sovine, Madelynn*

Steinman, Hunter*

Wynbelt, Sophia*

Bale, Braxton

Bonds, Ja’Mela

Campbell, Kaleb

Eichel, Maci

Fisher, Megan

Gadd, Noah

Gerner, Wyatt

Gillesby, Makenzie

Graham, Gabriella

Hannapel, Breah

Kelly, Elizabeth

Kroepel, Kendall

Kurzhal, Savannah

Leiting, Elijah

Lock, Evie

Miller, Rylan

Purins, Leviticus

Ramirez Manzano, Yamilet

Smith, Kirsten

Vandenburg, Melissa

Ventura-Morales, Abigail

HONORS