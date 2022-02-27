Daily Data: Sunday, Feb. 27

Published 11:29 am Sunday, February 27, 2022

By Staff Report

BOWLING

Division 2 Individual Regional

At Spectrum Lanes, Wyoming

State Finals Qualifiers

Charlie Johnson, Mattawan 1,140

Levi Heerema, Grand Rapids Christian 1,137

Shane Wesche, Allegan 1,131

Wyatt Jacobson, Thornapple-Kellogg 1,115

Trenton Phillips, Niles 1,110

Gavin Merill, Otsego 1,106

Ezekiel Heerema, Grand Rapids Christian 1,100

Trenton Nagelkirk, Allegan 1,097

Dream Kwon, Grand Rapids Christian 1,096

Jeremiah LaRue, Grand Rapids Christian 1,085

 

Additional Niles Results

Connor Weston 1,009

Preston Sharpe 928

Nathan Ryman 888

Andrew Jackson 841

Adam Jackson 819

 

Edwardsburg Results

Hunter Holmes 891

Brayden Hardy 888

Gabe Campoli 779

Noah Coleman 679

Blake Ellis 669

 

Girls State Qualifiers

Kadence Bottrall, Wayland 1,204

Leah Snyder, Allegan 1,110

Bella Harnish, Wayland 1,082

Chevelle Jaynes, Niles 1,064

Alicyn Klok, Otsego 955

Paige Green, Thornapple-Kellogg 952

Abby Barton, Hastings 941

Catherine Meyer, Grand Rapids Christian 938

Savannah Beilfuss, Allegan 936

Amber Rabideau, Hastings 917

 

Additional Niles Results

Kaelynn Smith 796

Angel Walsh 780

Joslynn Maples 623

Adoracion Rader 604

 

Edwardsburg Results

Kayla Tweedy 806

Brianna Longbrake 721

Eucris Ugay 690

Zora Nowak 659

Catarina McGuire 656

Macy Andress 648

 

Division 3 Individual Regional

At Joey Armadillo’s, Niles

State Qualifiers

Abby Gutkowski, Jonesville 1,138

Hartlee Burrows, South Haven 1,117

Heavyn Swetny, Coloma 1,107

Rainee Vandeerde, Hillsdale 1,104

Jazzlin Johnson, South Haven 1,077

Alexa Brzski, Napoleon 1,077

Chloe Maniford Hillsdale, 1, 073

Jenica Kaser, Quincy 1,051

Shalee Vanheerde, Hillsdale 1,017

Natalie Adams, Brandywine 1,015

 

Additional Brandywine Results

Shelby Axline 985

Cassie Gosa 903

Autumn Dopkowski 860

Laila Vanderboegh 850

Melanie Vazquez 837

 

BASKETBALL

Final Girls Standings

Wolverine South

Team                           Div.   Overall

Edwardsburg                8-0       20-0

Sturgis                           4-4        9-10

Niles                              4-4        8-12

Dowagiac                     2-6        7-13

Three Rivers               2-6        3-17

 

BCS Red Division

Team                           Div.   Overall

Brandywine                   5-1       18-2

Buchanan                      5-1       15-5

South Haven                2-4       5-14

Berrien Springs           0-6       2-18

 

Southwest 10

Team                         Div.   Overall

Bl’mingdale                 17-1     19-1

Hartford                      16-2     17-3

Mendon                       15-3     17-3

Cassopolis                   11-7     12-8

Marcellus                    9-9       11-9

Centreville                  9-9       9-11

Comstock                   7-11     8-12

Decatur                       3-15     3-17

White Pigeon             3-15     3-17

Bangor                        0-18     0-20

 

SCORING LEADERS
                                                    G        PTS      AVG
Ellie Knapp, Brandy.                20        356      17.8

Macey Laubach, Edwards.      20        317      15.9

Amara Palmer, Niles                19        265      13.9

lanah Smith, Dowa.                  18        235      13.1

Ella Castelucci, Edwards.       20        257      12.9

Kamryn Patterson, Niles        20        239      12.0

Katie Schaible, Edwards.       20        233      11.7

LaBria Austin, Buch.              18        199      11.1

Atyanna Alford, Cass             19        205      10.8

 

 

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