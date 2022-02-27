Daily Data: Sunday, Feb. 27
Published 11:29 am Sunday, February 27, 2022
BOWLING
Division 2 Individual Regional
At Spectrum Lanes, Wyoming
State Finals Qualifiers
Charlie Johnson, Mattawan 1,140
Levi Heerema, Grand Rapids Christian 1,137
Shane Wesche, Allegan 1,131
Wyatt Jacobson, Thornapple-Kellogg 1,115
Trenton Phillips, Niles 1,110
Gavin Merill, Otsego 1,106
Ezekiel Heerema, Grand Rapids Christian 1,100
Trenton Nagelkirk, Allegan 1,097
Dream Kwon, Grand Rapids Christian 1,096
Jeremiah LaRue, Grand Rapids Christian 1,085
Additional Niles Results
Connor Weston 1,009
Preston Sharpe 928
Nathan Ryman 888
Andrew Jackson 841
Adam Jackson 819
Edwardsburg Results
Hunter Holmes 891
Brayden Hardy 888
Gabe Campoli 779
Noah Coleman 679
Blake Ellis 669
Girls State Qualifiers
Kadence Bottrall, Wayland 1,204
Leah Snyder, Allegan 1,110
Bella Harnish, Wayland 1,082
Chevelle Jaynes, Niles 1,064
Alicyn Klok, Otsego 955
Paige Green, Thornapple-Kellogg 952
Abby Barton, Hastings 941
Catherine Meyer, Grand Rapids Christian 938
Savannah Beilfuss, Allegan 936
Amber Rabideau, Hastings 917
Additional Niles Results
Kaelynn Smith 796
Angel Walsh 780
Joslynn Maples 623
Adoracion Rader 604
Edwardsburg Results
Kayla Tweedy 806
Brianna Longbrake 721
Eucris Ugay 690
Zora Nowak 659
Catarina McGuire 656
Macy Andress 648
Division 3 Individual Regional
At Joey Armadillo’s, Niles
State Qualifiers
Abby Gutkowski, Jonesville 1,138
Hartlee Burrows, South Haven 1,117
Heavyn Swetny, Coloma 1,107
Rainee Vandeerde, Hillsdale 1,104
Jazzlin Johnson, South Haven 1,077
Alexa Brzski, Napoleon 1,077
Chloe Maniford Hillsdale, 1, 073
Jenica Kaser, Quincy 1,051
Shalee Vanheerde, Hillsdale 1,017
Natalie Adams, Brandywine 1,015
Additional Brandywine Results
Shelby Axline 985
Cassie Gosa 903
Autumn Dopkowski 860
Laila Vanderboegh 850
Melanie Vazquez 837
BASKETBALL
Final Girls Standings
Wolverine South
Team Div. Overall
Edwardsburg 8-0 20-0
Sturgis 4-4 9-10
Niles 4-4 8-12
Dowagiac 2-6 7-13
Three Rivers 2-6 3-17
BCS Red Division
Team Div. Overall
Brandywine 5-1 18-2
Buchanan 5-1 15-5
South Haven 2-4 5-14
Berrien Springs 0-6 2-18
Southwest 10
Team Div. Overall
Bl’mingdale 17-1 19-1
Hartford 16-2 17-3
Mendon 15-3 17-3
Cassopolis 11-7 12-8
Marcellus 9-9 11-9
Centreville 9-9 9-11
Comstock 7-11 8-12
Decatur 3-15 3-17
White Pigeon 3-15 3-17
Bangor 0-18 0-20
SCORING LEADERS
G PTS AVG
Ellie Knapp, Brandy. 20 356 17.8
Macey Laubach, Edwards. 20 317 15.9
Amara Palmer, Niles 19 265 13.9
lanah Smith, Dowa. 18 235 13.1
Ella Castelucci, Edwards. 20 257 12.9
Kamryn Patterson, Niles 20 239 12.0
Katie Schaible, Edwards. 20 233 11.7
LaBria Austin, Buch. 18 199 11.1
Atyanna Alford, Cass 19 205 10.8