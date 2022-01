Daily Data: Thursday, Jan. 27

GIRLS BASKETBALL

BRANDYWINE 53, SOUTH BEND RILEY 28

At Niles

SOUTH BEND RILEY 28

Kayla Howell 4, Makayla Richardson 12, Sofia May 2, Mariah Love 2, Kaelynn Howell 6, Vicky Harmon 2. TOTALS: 12 2-8 28

BRANDYWINE 53

Adeline Gill 8, Ellie Knapp 14, Adelyn Drotoz 3, Tressa Hullinger 2, Miley Young 4, Niyah Mason 4, Olivia Laurita 0, Kadence Brumitt 8, Cortney Bates 6, Allie Curtis Lee 4, Chloe Sidenbender 0, Ireland Prenkert 0, Lexi Troup 0, Paige Krister 0. TOTALS: 20 8-15 53

S.B. Riley 9 14 21 28

Brandywine 15 32 46 53

3-point baskets: South Bend Riley 2 (Richardson 2), Brandywine 5 (Knapp 2, Bates 2, Drotoz 1). Total fouls: South Bend Riley 15, Brandywine 9. Varsity records: South Bend Riley 2-19, Brandywine 11-1

BOYS BASKETBALL

BUCHANAN 76, MICHIGAN LUTHERAN 38

At St. Joseph

BUCHANAN 76

Cade Preissing 0, Brian Proud 2, Jaxon Seddon 3, Thomas VanOverberghe 4, M. Trigg 2, Macoy West 7, Connor Legault 8, Dillon Oatsvall 9, Ryan Young 41, Paul VanOverberghe 0, Brady Thompson 0, Troy Holloway 0. TOTALS: 29 16-27 76

MICHIGAN LUTHERAN 38

Nick Lockman 17, Isaiah Davis 9, Ty Johnson 7, Jackson Anderson 1, Zac Lockman 4. TOTALS: 14 4-6 38

Buchanan 22 40 54 76

Lutheran 8 17 30 38

3-point baskets: Buchanan 2 (Legault 1, Seddon 1), Michigan Lutheran 6 (N. Lockman 4, Davis 1, Johnson 1). Total fouls: Buchanan 10, Michigan Lutheran 19. Varsity records: Buchanan 5-5, Michigan Lutheran 3-4

WRESTLING

OTSEGO 42, DOWAGIAC 36

At Otsego

103: AJ Munson (D) p. Drew Kellerman 1:40; 112: Nick Green (D) p. Brian Johnson 3:53; 119: Jorge Rivera (D) wins by forfeit; 125: Jordan Simpson (D) p. Brenden Bohl 4:58; 130: Evan Jempty (O) d. Israel Villegas 8-3; 135: Jaydon Watson (O) d. Dustin Sirk 7-4; 140: Zach Gettig (D) p. Stacey Milton 1:41; 145: Brenden Stanley (O) p. Nicholas Schultz 2:11; 152: Gavin Gregory (O) p. Cole Oppold 1:08; 160: Connor Plotts (P) p. Brayan Paredes 3:24; 171: Andrew Hartman (D) p. Gabe Cavazos 3:10; 189: Alex Triemstra (O) p. Hayden Groth 1:50; 215: Ethan Thrasher (O) wins by forfeit; 285: Blake Wilson (O) wins by forfeit

DOWAGIAC 60, ALLEGAN 18

At Otsego

103: AJ Munson (D) wins by forfeit; 112: Nick Green (D) wins by forfeit; 119: Jorge Rivera (D) wins by forfeit; 125: Jordan Simpson (D) p. Ethan Houser 1:28; 130: Dustin Sirk (D) wins by forfeit; 135: Israel Villegas (D) p. Johnathan Sebesta 5:17; 140: Zach Gettig (D) p. Aiden Pearce 1:42; 145: Nicholas Schultz (D) p. Dawn Everetts 0:38; 152: Cole Oppold (D) wins by forfeit; 160: Tyler Hitchcock (A) p. Brayan Paredes 5:12; 171: Andrew Hartman (D) p. Josh Bruin 2:35; 189: Alex Morgan (A) p. Hayden Groth 3:25; 215: Jesse Cortez (A) wins by forfeit; 285: Double forfeit

Varsity record: Dowagiac 4-5 Wolverine Conference

BRANDYWINE 42, SOUTH HAVEN 35

At Eau Claire

103: Josmar Perez (BW) p. Lex Specchio 3:39; 112: Kaiden Rieth (BW) wins by forfeit; 119: Mathieu Veach (BW) p. Ciara Nelson 0:53; 125: Drake Heath (BW) wins by forfeit; 130: Mikey Yelding (SH) wins by forfeit; 135: Double forfeit 140: Robert Knight (SH) wins by forfeit; 145: Jose Garcia (SH) wins by forfeit; 152: Ray Woodall (SH) t.f. Doug Hawley 19-4; 160: Gavin Schoff (BW) p. Jeremy Rowland 1:36; 171: Roderic Yelding (SH) wins by forfeit; 189: Dagen Nelson (SH) wins by forfeit; 215: Philip McLaurin (BW) wins by forfeit; 285: Cael VanSandt (BW) p. Alex Aguayo 4:37

BRANDYWINE 45, EAU CLAIRE 12

At Eau Claire

103: Josmar Perez (BW) p. Englis Rivera-Velasquez 0:46; 112: Kaiden Rieth (BW) wins by forfeit; 119: Mathieu Veach (BW) wins by forfeit; 125: Drake Heath (BW) d. Angel Guzman-Valle 6-4; 130: Double forfeit 135: Double forfeit 140: Double forfeit 145: Double forfeit 152: Doug Hawley (BW) wins by forfeit; 160: Gavin Schoff (BW) p. Aidan Fisher 1:03; 171: Ryder Williams (EC) wins by forfeit; 189: Keane Yanez (EC) wins by forfeit; 215: Philip McLaurin (BW) p. Noah Ruiz 1:15; 285: Cael VanSandt (BW) wins by forfeit

Varsity Record: Brandywine 5-0 BCS Athletic Conference

COMPETITIVE CHEER

Wolverine Conference Jamboree

At Allegan

Paw Paw 763.82

Plainwell 708.82

Sturgis 684.74

Allegan 683.48

Dowagiac 630.60

Edwardsburg 625.10

Otsego 621.94

Vicksburg 600.60