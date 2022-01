Daily Data: Friday, Jan. 7

WRESTLING

PAW PAW 52, • DOWAGIAC 20

At Dowagiac

103: Bryce Barnett (PP) p. A.J. Munson 1:40; 112: Tyler Perkkio (PP) d. Nick Green 10-3; 119: Jorge Rivera (D) d. Gavin Vyverman 9-6; 125: Jordan Simpson (D) p. Johnny Fonseca III 3:07; 130: Israel Villegas (D) p. Antonio Fonseca 2:34; 135: Dustin Sirk (D) p. Jerry Strasser 1:49; 140: Luke Boven (PP) wins by forfeit; 145: Niko Martinez (PP) m.d. Zach Gettig 13-5; 152: Ashton Dean-Fabijancic (PP) p. Nicholas Schultz 1:13; 160: William Bradley (PP) wins by forfeit; 171: Jason Bowers (PP) p. Brayan Paredes 5:13; 189: Gavin Turk (PP) d. Andrew Hartman 7-4); 215: Austin George (PP) wins by forfeit; 285: Gavin Parker (PP) p. Cal Chapman 1:49

• Dowagiac Unsportsmanlike 189 -1

DOWAGIAC 41, NILES 39

At Dowagiac

103: A.J. Munson (D) p. Kaleb Miller 1:12; 112: Conner Pickens (N) p. Nick Green 1:13; 119: Jordan Simpson (D) p. Carson Rachels 1:59; 125: Jorge Rivera (D) p. Miguel Vaizquez Aguado 0:54; 130: Israel Villegas (D) p. Cam Hamilton 4:23; 135: Pedro Brito (D) p. Jetson Rodgers 5:13; 140: Dustin Sirk (D) wins by forfeit; 145: Zach Gettig (D) t.f. Alex Cole 19-2; 152: Julian Means-Flewellen (N) p. Nicholas Schultz 1:22; 160: Ezra Vance (N) wins by forfeit; 171: Sam Rucker (N) d. Andrew Hartman 2-0; 189: Brayden Zimmerman (N) p. Brayan Paredes 3:46; 215: Isaiah Moore (N) wins by forfeit; 285: Dan Gaya (N) Over Cal Chapman 0:49

EDWARDSBURG 50, NILES 20

At Dowagiac

103: Trystan Ziska (ED) p. Kaleb Miller 0:47; 112: Conner Pickens (N) t.f. Caden Manfred 15-0; 119: Braden Lundgren (ED) p. Carson Rachels 3:52; 125: Keegan Parsons (ED) p. Miguel Vaizquez Aguado 0:55; 130: Nick Eaton (ED) p. Cam Hamilton 1:00; 135: Andrew Castelucci (ED) p. Jetson Rodgers 1:35; 140: Dane Wilson (ED) wins by forfeit; 145: Colten Strawderman (ED) p. Alex Cole 3:42; 152: Julian Means-Flewellen (N) p. Zac Zache 3:45; 160: Sam Rucker (N) p. Brenden Seabolt 3:35; 171: Nathan Andrina (ED) p. Lincoln Carrington 1:02; 189: Brayden Zimmerman (N) d. Austin Mark 5-4; 215: Andrew Harris (ED) p. Dan Gaya 5:49; 285: Landon Mikel (ED) p. Brett Barrett 1:18

EDWARDSBURG 33, PAW PAW 30

At Dowagiac

103: Trystan Ziska (ED) d. Bryce Barnett 5-4; 112: Caden Manfred (ED) d. Tyler Perkkio 4-3; 119: Braden Lundgren (ED) d. Gavin Vyverman 10-3; 125: Keegan Parsons (ED) p. Johnny Fonseca III 0:58; 130: Nick Eaton (ED) p. Antonio Fonseca 1:40; 135: Andrew Castelucci (ED) p. Jerry Strasser 3:29; 140: Nolan Berglin (PP) p. Dane Wilson 3:34; 145: Niko Martinez (PP) d. Colten Strawderman 8-3; 152: Ashton Dean-Fabijancic (PP) p. Zac Zache 0:40; 160: William Bradley (PP) p. Brenden Seabolt 0:57; 171: Nathan Andrina (ED) d. Jason Bowers 5-1; 189: Gavin Turk (PP) d. Austin Mark 6-4; 215: Andrew Harris (ED) d. Austin George 8-7; 285: Gavin Parker (PP) p. Landon Mikel 3:50

DECATUR 63, BUCHANAN 13

At Cassopolis

103: Michael Prieto (D) wins by forfeit; 112: Thor Baker (D) p. Sadie Holloway 1:20; 119: Javier Moreno (D) wins by forfeit; 125: Brett Clauser (D) wins by forfeit; 130: Hunter Weinberg (BU) d. Dart Avery 13-6; 135: Walker Barz (BU) m.d. Giovanni Benavides 10-1; 140: Andrew Confer (D) wins by forfeit; 145: Leland Payne (BU) p. Carson Shugars 0:21; 152: Bryce Reyna (D) d. Caleb Sweeney 12-9; 160: Landon Swetz (D) P. Brock Plourde 0:11; 171: Zachary Wiggins (D) p. 1:01; 215: Ismael Pena (D) wins by forfeit; 285: Tanner Shugars (D) p. Dean Roberts 1:24

DECATUR 78, CASSOPOLIS 6

At Cassopolis

103: Michael Prieto (D) wins by forfeit; 112: Thor Baker (D) wins by forfeit; 119: Javier Moreno (D) wins by forfeit; 125: Brett Clauser (D) wins by forfeit; 130: Dart Avery (D) p. Darnell Rimpson 1:47; 135: Giovanni Benavides (D) wins by forfeit; 140: Andrew Confer (D) wins by forfeit; 145: Carson Shugars (D) wins by forfeit; 152: Bryce Reyna (D) wins by forfeit; 160: Jaren Waldschmidt (CA) p. Landon Swetz 1:04; 171: Zachary Wiggins (D) wins by forfeit; 189: Gavin Boodt (D) wins by forfeit; 215: Ismael Pena (D) wins by forfeit; 285: Tanner Shugars (D) wins by forfeit

BUCHANAN 42, CASSOPOLIS 3

At Cassopolis

103: Double forfeit; 112: Sadie Holloway (BU) wins by forfeit; 119: Double forfeit; 125: double forfeit; 130: Hunter Weinberg (BU) p. D.J. Rimpson 3:31; 135: Walker Barz (BU) wins by forfeit; 140: Double forfeit; 145: Leland Payne (BU) wins by forfeit; 152: Caleb Sweeney (BU) wins by forfeit; 160: Brock Plourde (BU) wins by forfeit; 171: Jaren Waldschmidt (CA) d. Brayden Sebasty 4-0; 189: Alex Weinberg (BU) wins by forfeit; 215: Dean Roberts (BU) wins by forfeit; 285: Double forfeit