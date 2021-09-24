September 24, 2021

Daily Data: Friday, Sept. 24

By Staff Report

Published 9:40 am Friday, September 24, 2021

VOLLEYBALL

NILES 3, VICKSBURG 0

At Vicksburg

Match Scores

Niles d. Vicksburg 25-16, 25-15, 25-11

 

Individual Statistics

Leading scorers

Anna Johnson 11 points; Kailyn Miller 10 points, 1 ace; Amelia Florkowski 8 points, 1 ace; Emma Beckman 5 points; Cadence Knight 5 points, 2 aces; Jillian Bruckner 3 points, 1 ace; Marika Ruppart 2 points, 1 ace; Brynn Lake 2 points

Kills

Ruppart 9, Bruckner 9, Amara Palmer 6, Chloie Alkire 5, Beckman 3, Bree Lake 2, Brynn Lake 1, Samarah Custard 1

Blocks

Ruppart 8, Alkire 4, Bruckner 2, Beckman 2, Palmer 1, Bree Lake 1, Custard 1

Digs

Knight 20, Miller 13, Florkowski 7, Johnson 5, Palmer 3, Ruppart 1, Brynn Lake 1, Custard 1, Bruckner 1

Assists

Beckman 14, Johnson 6, Brynn Lake 2

Varsity record: Niles 29-7, 5-0 Wolverine

 

THREE RIVERS 4, DOWAGIAC 1

At Three Rivers

Match Results

Three Rivers d. Dowagiac 23-25, 25-11, 25-17, 25-20

 

Individual Statistics

Kills

Riley Stack 7, Caleigh Wimberley 7, Megan Davis 6, Emma Allen 3, Abbey Dobberstein 2, Maggie Weller 1

Blocks

Davis 1, Allen 1

Digs

Wimberley 20, Khloie Goins 14, Brooklyn Smith 8, Stack 9, Davis 7, Allen 3, Dobberstein 2, Alanah Smith 1

Aces

Wimberley 2, Stack 1, Weller 1

Assists

Stack 14, Smith 10, Goins 1

Varsity record: Dowagiac 9-5-1, 3-2 Wolverine

 

EDWARDSBURG 3, PLAINWELL 2

At Plainwell

Match Score

Edwardsburg d. Plainwell 20-25, 25-22, 25-17, 20-25, 15-12

 

Individual Statistics

Kills

Drew Glaser 10, Macey Laubach 6

Blocks

Liz Pederson 5, Glaser 3

Digs

Danni Purlee 15, Lexi Schimpa 11

Aces

Hannah Closson 3

Assists

Schimpa 25, Closson 3

 

CASSOPOLIS 3, BLOOMINGDALE 1

At Bloomingdale

Match Score

Cassopolis d. Bloomingdale 25-16, 25-21, 22-25, 25-17

 

Individual Statistics

Ella Smith 2 kills, 2 aces, and 8 digs; Quianna Murray 7 digs; Ryli Burks 5 kills, 19 assists, 3 digs; Atyanna Alford 2 aces, 2 kills, 5 assists, and 2 digs; Lisette Tilk 2 kills; Hailey Hunsberger 12 digs;

Zaniya Dodd 11 kills, 4 blocks; Jadin Wolfe 12 kills, 3 blocks, 3 digs; Mya Young 2 kills; Rachel Williams 8 digs

Varsity record: Cassopolis 4-0 Southwest 10

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