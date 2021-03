Daily Data: Thursday, March 18

WRESTLING

Division 4 Team District

At Cassopolis

CASSOPOLIS 36, EAU CLAIRE 21

103: Double forfeit; 112: Madison King (CA) wins by forfeit; 119: Alexis Millirans (CA) wins by forfeit; 125: Double forfeit 130: Double forfeit; 135: William Westphal (CA) wins by forfeit; 140: Jordan Phillips (EC) wins by forfeit; 145: Double forfeit 152: Keane Yanez (EC) d. Jaren Waldschmidt 6-5; 160: Aidan Fisher (EC) p. Collin Bogue 3:34; 171: Ethan Pflug (CA) wins by forfeit; 189: Noah Ruiz (EC) wins by forfeit; 215: Jermaine Williams (CA) wins by forfeit; 285: Kendon Williams (CA) wins by forfeit

CASSOPOLIS 48, RIVER VALLEY 12

103: Double forfeit 112: Madison King (CA) wins by forfeit; 119: Alexis Millirans (CA) wins by forfeit; 125: Double forfeit; 130: Double forfeit; 135: William Westphal (CA) p. Jack Lantz N/A; 140: Andrew Forker (RV) wins by forfeit; 145: Isaac Preece (RV) wins by forfeit; 152: Jaren Waldschmidt (CA) wins by forfeit; 160: Collin Bogue (CA) wins by forfeit; 171: Ethan Pflug (CA) wins by forfeit; 189: Double Forfeit 215: Jermaine Williams (CA) wins by forfeit; 285: Kendon Williams (CA) wins by forfeit

GIRLS BASKETBALL

BRANDYWINE 46, MARCELLUS 25

At Niles

MARCELLUS 25

Brooklyn Vantilberg 1, Gabby High 0, Abby Voss 2, Hannah Wildes 0, Allison Daughtery 5, Emma Holmes 2, Clare Flory 1, MaKenzie Schuur 0,

Jenna Wells 4, Maddy Kimble O’Connor 0, Rachel Mihills 10. TOTALS: 11 3-10 25

BRANDYWINE 46

Ellie Knapp 3, Alysa Adamczyk 0, Malikiyyah Abdullah 18, Gabriela Bergenham 0, Olivia Laurita 5, Kallie Solloway 0, Kadence Brumitt 8, Tressa Hullinger 6, Marigrace Foster 2, Cortney Bates 3, Haley Scott 1. TOTALS: 17 2-4 46

Marcellus 8 14 23 25

Brandywine 18 21 32 46

3-point baskets: Marcellus 0, Brandywine 9 (Abdullah 5, Laurita, Brumitt 2, Bates). Total fouls (fouled out): Marcellus 8 (none), Brandywine 12 (none). Varsity records: Marcellus 7-8, Brandywine 9-2

VICKSBURG 58, NILES 31

At Niles

VICKSBURG 58

Karyna Lewis 0; Cate Curts 0, E. Steele 2, Sophia Blankenship 0, Danielle Dierman 2, L. Hutchinson 1, Chloe Hatridge 4, Olivia Grinnell 0, Hannah Vallier 37, K. Mottl 4, Brady Brown 8, Borga 0. TOTALS: 19 14-19 58

NILES 31

Kamryn Patterson 4; Bailey Bickel 4; Zyon Brazo 0; Amara Palmer 7; Ayshia Smith 3; Natalie Lucero 8; Sydney Skarbek 5; Alizabeth VanDePutte 0; Alexis Rauch 0; Kaylynn Radecki 0. TOTALS: 11 8-19 31

Vicksburg 18 31 46 58

Niles 8 20 24 31

3-point baskets: Vicksburg 6 (Vallier 6), Niles 1 (Skarbek). Total fouls: Vicksburg 17, Niles 15. Varsity records: Vicksburg 8-6, Niles 9-6

BOYS BASKETBALL

EDWARDSBURG 61, DOWAGIAC 38

At Edwardsburg

DOWAGIAC 38

Will Goodrich 8, Cole Weller 5, Henry Weller 23, Nate Judd 0, Michael Smith 0, Ben Klann 0, Isaac Cooper 2. TOTALS: 16 1-4 38

EDWARDSBURG 61

Max Hafner 6, JaKobe Luster 3, Isaac Merrill 3, Jaylynn Luster 5, Jacob Pegura 8, Brett Allen 2, Jake Moore 4, Luke Stowasser 18, Zach Bartz 1, Owen Eberlein 3, Brendan Byce 8. TOTALS: 25 6-8 61

Dowagiac 7 11 26 38

Edwardsburg 10 24 41 61

3-point baskets: Dowagiac 5 (Goodrich 2, H. Weller 2, C. Weller 1), Edwardsburg 5 (Byce 2, JaKobe Luster 1, Jaylynn Luster 1, Merrill 1). Total fouls: Dowagiac 8, Edwardsburg 6. Varsity records: Dowagiac 3-11, Edwardsburg 9-3