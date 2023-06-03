Daily Data: Sunday, June 4
Published 10:00 pm Saturday, June 3, 2023
TENNIS
Division 4 State Finals
At Kalamazoo
Team Scores
Ann Arbor Greenhills 37, Ann Arbor Father Gabriel Richard 20, Bloomdfield Academy of the Sacred Heart 17, Traverse City St. Francis 16, Grand Rapids West Catholic 15, Grand Rapids Catholic Central 15, Wixom St. Catherine 14, Grand Rapids Northpointe Christian 13, Brandywine 12, Jackson Lumen Christi 11, North Muskegon 10, Elks Rapids 9, Harbor Springs 6, Saginaw Nouvel 6, Lansing Catholic 5 Ovid-Elsie 5, Durand 4, Warren Regina 3, Hemlock 3, Buchanan 3, Grosse Pointe Woods University of Liggett 2, Imlay City 2, Frankenmuth 2, Kalamazoo Hackett 1, Lake Odessa Lakewood 1, Brooklyn Columbia Central 0, Galesburg-Augusta 0
Singles
- Hannah Earles (Brandywine) d. Sarah Alstott (Wixom St. Catherine) 6-1, 6-0; Jadyn Koenes (Grand Rapids NorthPointe Christian) d. Hannah Earles (Brandywine) 6-0, 6-0; Taylor Dickinson (Harbor Springs) d. Olivia Paturalski (Buchanan) 6-0, 6-2
- Mari Allen (Brandywine) d. Sofia Grossi (Frankenmuth) 6-2, 6-0; Mari Allen (Brandywine) d. Kelly Minidis (Elk Rapids) 6-2, 6-2; Shangyang Zia (Ann Arbor Greenhills) d. Mari Allen (Brandywine) 6-0, 6-0; Annalisa Dilegge (Warren Regina) d. Annabelle Adams (Buchanan) 6-4, 6-0
- Cortney Bates (Brandywine) drew bye; Genevieve Brawner (Jackson Lumen Christi) d. Cortney Bates (Brandywine) 6-1, 6-3; Riley Capron (Buchanan) d. Ella Bacian (Grand Rapids West Catholic) 6-4, 6-2; Riley Capron (Buchanan) d. Christina Rademacher-Vine (Ovid-Elsie) 7-6, 6-2; Danica Rakic-Dennis (Ann Arbor Greenhills) d. Riley Capron (Buchanan) 6-0, 6-0
- Abagail Solloway (Brandywine) drew bye; Abagail Solloway (Brandywine) d. Ashley McDonald (Saginaw Nouvel) 7-6, 6-2; Abagail Solloway (Brandywine) d. Kathryn Berg (Bloomfield Academy of the Sacred Heart) 6-0, 6-2; Audrey Lee (Traverse City St. Francis) d. Abagail Solloway (Brandywine) 6-4, 6-3; Kaitlin Ferrell (Buchanan) d. Itziar Bustamante (Ovid-Elsie) 6-2, 6-0; Laura Williams (Ann Arbor Father Gabriel Richard) d. Kaitlin Ferrell (Buchanan) 6-2, 6-2
Doubles
- Abbie Hubbard-Chloe Sidenbender (Brandywine) drew bye; Abbie Hubbard-Chloe Sidenbender (Brandywine) d. Claire Thornton-Jollee Swender (Ovid-Elsie) 6-3, 6-0; Brooke Tietz-Alivia Mott (Grand Rapids West Catholic d. Abbie Hubbard-Chloe Sidenbender (Brandywine) 4-1, retired; Audrey Hirschman-Caroline Shaheen (Saginaw Nouvel) d. Norah Kutemeier-Taegan Manigold-Summers (Buchanan) 6-3, 6-2
- Tressa Hullinger-Dani Holden (Brandywine) drew bye; Tressa Hullinger-Dani Holden (Brandywine) d. August Carefelle-Jaci Patrick (North Muskegon) 1-6, 6-2, 6-3; Sophia Kleer-Parini Rao (Ann Arbor Greenhills) 6-1, 6-1; Hannah Moore-Ellyanna Carman (Ovid-Elsie) d. Kayla Baich-Alex Paturalski (Buchanan) 4-6, 6-1, 6-1
- Katelyn Izworski-Callan Pobojewski (Grand Rapids Catholic Central) d. Isabelle Sosnoski-Sydney Olson (Brandywine) 7-5, 3-6, 6-3; Karlie Kurlenda-Holly Sweezer (Grand Rapids West Catholic) d. Isabell Bryans-Sadie Holloway (Buchanan) 6-1, 6-0
- Ashlyn Kohler-Jaelyn Franks (Brandywine) d. Anastasia Berry-Avery Wouters (Warren Regina) 6-0, 6-2; Ashlyn Kohler-Jaelyn Franks (Brandywine) beat Ainsley Bowman-Amelia Bowman (Grand Rapids NorthPointe Christian) 6-4, 6-4; Kate Kendzicky-Lucie Kalkofen (Ann Arbor Father Gabriel Richard) d. Ashlyn Kohler-Jaelyn Franks (Brandywine) 6-1, 7-6; Haneefa Raza-Alexa Ross (Bloomfield Academy of the Sacred Heart) d. Laura Sweeney-Olivia Kutemeier (Buchanan) 7-5, 6-2
SOFTBALL
Division 2 District
At Edwardsburg
Lakeshore 010 000 0 – 1 4 2
Edwardsburg 100 310 x – 5 6 0
Ava Mullen (L); Emma Denison (W)
2B: Lani Hardin (E)
HR: Emma Denison (E)
Record: Edwardsburg 30-7, Lakeshore 30-8
Dowagiac 000 02 – 2 6 3
Edwardsburg 072 4x – 13 10 1
Rebecca Guernsey (L), Addie Wilson (3); Tori Pulling (W)
2B: Sydney Klaer (E), Lani Hardin (E), Aubrey Busby (D)
HR: Sydney Klaer (E), Lexi Schimpa (E), Lani Hardin (E)
Records: Dowagiac 17-14, Edwardsburg 29-7
Division 3 District
At Constantine
Buchanan 104 53 – 13 11 1
Brandywine 000 02 – 2 7 7
Hailee Kara (W); Kadence Brumitt (L), Presley Gogley (5)
2B: Hannah Herman (B), Camille Lozmack (B)
3B: Hailee Kara (B)
Record: Buchanan 36-4
Constantine 000 00 – 0 2 2
Buchanan 303 13 – 10 9 0
Kaitlyn Ross (L); Hailee Kara (W), Camille Lozmack (4)
2B: Hannah Herman (B), Cameron Carlson (B)
HR: Hailee Kara (B)
Record: Buchanan 35-4
Brandywine 113 030 0 – 8 12 0
Centreville 030 020 0 – 5 7 2
Adelyn Drotoz (W), Kadence Brumitt (S, 5); Faith Edwards (L), Hannah Lennard (5)
2B: Kaegan Vansandt (BW), Paige Krisher (BW), Chloe Parker (BW)
Records: Brandywine 21-15, Centreville 20-11
REGIONAL PAIRINGS
Saturday, June 10
DIVISION 2
At Berrien Springs
Hamilton (33-6) vs. Wayland (19-9), 10 a.m.
Edwardsburg (30-7) vs. Vicksburg (20-2-1), 12:30 p.m.
Championship, 3 p.m.
DIVISION 3
At Watervliet
Buchanan (36-4) vs. Coloma, 10 a.m.
Kalamazoo Christian (18-17) vs. Bronson, 12 Noon
Championship, 2 p.m.
BASEBALL
Division 2 District
At Berrien Springs
Lakeshore 020 052 2 – 11 11 2
Niles 000 011 0 – 2 7 2
Noah Chase (W); Brian Gonzalez (L), Alex Cole (5), Logan Olsen (6), Josh McIntyre (7)
2B: Alex Cole (N), Brody Archer (L)
3B: Zachary Warren (L)
HR: Zachary Warren (L)
Record: Niles 16-17
Berrien Springs 100 000 0 – 1 3 0
Niles 300 000 x – 3 5 0
Louie Perkins (L); Jaxen Racht (W), Brian Gonzalez (6)
Records: Berrien Springs 19-12, Niles 16-16
Edwardsburg 000 000 – 0 3 0
Lakeshore 100 423 – 10 13 0
Gage Vota (W); Payton Bookwalter (L), Brody Schimpa (5)
2B: Kieran O’Donnell (L) 2, Cohen Hurdle (L), Ryley Danapilis (L), Zachary Warren (L), Andrew Colvin (E)
HR: Zachary Warren (L)
Records: Edwardsburg 14-13
Division 2 District
At Vicksburg
Dowagiac 000 00 – 0 1 3
Vicksburg 341 5x – 13 10 0
Cole Gebben (W); Mason Maggert (L), Ben Klann (3)
2B: Stuart Brown (V)
Records: Dowagiac 9-17, Vicksburg 24-14-1
Division 3 District
At Bridgman
Brandywine 032 310 00 – 9 12 2
Bridgman 100 000 81 – 10 13 2
Robbie Dillard, Drew Deming (7), Owen Hulett (7), Ethan Adamczyk (L, 8); Charlie Pagel, Reid Haskins (W, 5)
2B: Drew Deming (BR), Robby Dillard (BR), Owen Hulett (BR), Kaeden Warfield (BR), Tanner Peters (BRID), Wade Haskins (BRID)
3B: Jamier Palmer (BR)
HR: Kaeden Warfield (BR)
Records: Bridgman 28-9, Brandywine 25-7
Brandywine 230 301 1 – 10 9 0
Buchanan 101 000 3 – 5 6 6
Owen Hulett (W), Ethan Adamczyk (6), Drew Deming (6); Connor Legault (L), Cade Preissing (4)
2B: Deming (BW)
3B: Jeramiah Palmer (BW)
Records: Brandywine 25-6, Buchanan 9-21