Daily Data: Friday, May 19 Published 11:59 am Friday, May 19, 2023

TRACK & FIELD

Division 3 Regional

At Bangor

Girls Results

Team Scores

Lawton 144, Buchanan 81, Schoolcraft 65, Kalamazoo Christian 67.5, Watervliet 54, Bridgman 48, Delton-Kellogg 38, Comstock 36, Brandywine 285, Parchment 28, Bangor 26, Coloma 23, Bloomingdale 13, Cassopolis 12, Hartford 9

Individual Results

(Top local finishers)

100: 2. Jillian McKean (BU) 13.02, 4. Allison Fedore (BW) 13.81; 200: 2. Jillian McKean (BU) 27.24, 5. Allison Fedore (BW) 29.02; 400: 5. Karleigh Byrd (BW) 1:04.58, 6. Alaina Nagel (BU) 1:05.04, 12. Alessa Blanchard (CA) 1;11.70; 800: 10. Aubree Murray (BW) 2:49.46, 13. Adyson Baker (BU) 2:54.53, 24. Emily Carlisle (CA) 3:34.02; 1,600: 10. Adyson Baker (BU) 6:15.08. 11. Aubree Murray (BW) 6:17.75, 22. Emily Carlisle (CA) 7:43.28; 3,200: 3. Emma Miller (BU) 13:27.16, 12. Emily Kline (BW) 16:05.12; 100 hurdles: 8. Ava Graham (BU) 18.92; 300 hurdles: 2. Quianna Murray (CA) 50.59, 5. Ava Graham (BU) 53.24, 11. Sydney Olson (BW) 56.69; 400 relay: 7. Buchanan 55.81, 8. Cassopolis 55.94; 800 relay: 1 Buchanan (Audrey Lietz, Makynna Williams, Alaina Nagel, Jillian McKean) 1:50.56, 7. Cassopolis 2:00.41; 1,600 relay: 4. Buchanan 4:29.36, 7. Brandywine 4:42.58; 3,200 relay: 5. Buchanan 11:30.30, 6. Brandywine 11:50.82; Shot put: Faith Carson (BU) 34-11.25, 8. Derria McNeal (CA) 28-9.5; Discus: 3. Faith Carson (BU) 100-10; High jump: 5. Karleigh Byrd (BW) 4-9, 9. Katherine Gregory (CA) 4-5; Pole vault: 5. Ireland Prenkert (BW) 7-3. 9. Adyson Baker (BU) 6-6; Long jump: 6. Karleigh Byrd (BW) 14-3.5

Boys Results

Team Scores

Lawton 82, Delton-Kellogg 73, Bridgman 60, Schoolcraft 56.5, Comstock 56, Coloma 41, Hartford 40.5, Bangor 36, Brandywine 35, Kalamazoo Christian 34, Bloomingdale 34, Watervliet 32, Buchanan 32 Parchment 29, Cassopolis 22

Individual Results

(Top local finishers)

100: 3. Kaeden Warfield (BW) 11.77; 200: 5. Jackson Starnes (BU) 24.35; 400: 15. Jack Sherwood (BU) 56.93, 16. Kenny May (CA) 57.30, 20. Maurice Hoskin (BW) 59.31; 800: 9. Liam McBeth (BU) 2:16.57, 11. Samual Haulcomb (BW) 2:17.52,21. Jaren Waldschmidt (CA) 2:31.65; 1,600: 6. Liam McBeth (BU) 4:55.55, 7. Samual Haulcomb (BW) 4:56.75, 21. Jaren Waldschmidt (CA) 5:29, 67; 3,200: 6. Jacob Kuntz (BU) 11.04. 14. Robert Hartz (BW) 11.46.66; 110 hurdles: 4. Jadyn Brown (CA) 16.46, 7. Gavin Schoff (BW) 17.46; 300 hurdles: 2. Britain Philip (BU) 41.58, 9. Jake McCubbin (BW) 46.83; 400 relay: 5. Cassopolis 47.24, 6. Brandywine 47.29, 8. Buchanan 47.95; 800 relay: 1 Buchanan (Audrey Lietz, Makynna Williams, Alaina Nagel, Jillian McKean) 1:50.56, 7. Cassopolis 2:00.41; 800 relay: 5. Buchanan 1:39.41, 6. Brandywine 1:40.52; 1,600 relay: 9. Buchanan 3:52.31, 11. Brandywine 4:06.32; 3,200 relay: 3. Buchanan 8:45.04, 6. Brandywine 9:18.28; Shot put: 6. Philip McLaurin (BW) 41-5, 8. TorQuan Jamison (CA) 39-3.5; High jump: 2. Kenny May (CA) 5-8; Pole Vault: 2. Kevin Roberts (BW) 12-0, 6. Rowan Kile (BU) 10-0; Long jump: 4. Kevin Roberts (BW) 18-11

SOFTBALL

BUCHANAN 10-10, CONSTANTINE 0-0

At Constantine

First Game

Constantine 000 00 – 0 2 3

Buchanan 201 43 – 10 13 1

Hailee Kara (W); Ross (L)

2B: Caitlyn Horvath (BU), Hannah Herman (BU), Camille Lozmack (BU)

HR: Herman (BU)

Second Game

Constantine 000 000 – 0 4 0

Buchanan 051 013 – 10 10 0

Keegan May (W); Butler (L)

2B: Butler (CO), Alyvia Hickok (BU), Cameron Carlson (BU)

Record: Buchanan 30-3

EDWARDSBURG 3-13, SOUTH BEND ST. JOSEPH 8-2

At South Bend

First Game

Edwardsburg 002 001 0 – 3 5 3

St. Joseph 100 331 x – 8 10 0

Zache (W); Victoria Pulling (L)

2B: E. Rudge (SJ), Zache (SJ), S. Botello (SJ)

HR: Zache (SJ), Botello (SJ)

Second Game

Edwardsburg 328 00 – 13 12 1

St. Joseph 000 20 – 2 4 4

Emma Denison (W); S. Hamilton (L)

2B: Denison (ED), Caitlin Tighe (ED)

3B: Samantha Baker (ED), Abby Bossler (ED)

HR: Tighe (ED)

Record: Edwardsburg 20-7

NILES 13-12, BERRIEN SPRINGS 3-2

At Berrien Springs

First Game

Niles 010 93 – 13 14 0

Berrien Springs 000 30 – 3 6 4

Haylea Wilken (W); Ryleigh Molden (L), Alayna Wells (4)

2B: Kayla Kiggins (N) 2, Ashlynn Wilken (N), Olivia Johnson (N), Jasyl Withers (BS)

Second Game

Niles 700 041 – 12 12 2

Berrien Springs 110 000 – 2 4 4

Morgan Clanton (W); Olivia Spenner (L)

2B: Chevelle Jaynes (N), Kailyn Miller (N), Ashlynn Wilken (N), Annabelle Johnson (N), Alayna Wells (S)

HR: Kayla Kiggins (N)

Records: Niles 13-20, Berrien Springs 8-20

COLOMA 11-11, DOWAGIAC 7-6

At Coloma

First Game

Dowagiac 100 030 2 – 6 13 4

Coloma 310 106 x – 11 15 0

Hicks (W); Rebecca Guernsey (L)

2B: Aubrey Busby (D), Lyla Elrod (D), Hicks (CO)

HR: A. Cartwright (CO), M. Hamilton (CO)

Second Game

Dowagiac 100 005 0 – 6 9 3

Coloma 401 102 x – 8 9 0

Nelson (W); Caleigh Wimberley (L)

2B: E Parker (D), Marlie Carpenter (D), Nelson (CO), L. Hyska (CO)

HR: A. Cartwright (CO)

Record: Dowagiac 9-12

BASEBALL

DOWAGIAC 3-12, COLOMA 1-6

At Coloma

First Game

Dowagiac 100 020 0 – 3 7 5

Coloma 000 010 0 – 1 3 2

Mason Maggert (W); T. Myers (L)

Second Game

Dowagiac 303 411 1 – 12 11 2

Coloma 030 010 2 – 6 11 5

Braeden Gillesby (W), Jacob DeFord (6); C. Kiser (L)

2B: Kaleb Smith (D), S. Wolfe (CO), J. Williams (CO), T. Myers (CO)

Record: Dowagiac 9-12

EDWARDSBURG 11, ELKHART 9

At Elkhart, Ind.

Edwardsburg 200 120 33 – 11 17 1

Elkhart 401 102 01 – 9 12 2

Caleb Layman, M Young (3), T Leak (5), Brody Schimpa (W, 6); Grove (L), Rarbalaeali (5)

2B: Ausbury (EK), Stimac (EK), Russo (EK), Grant Griffin (ED) 2, Leak (ED)

HR: Schimpa (ED)

Record: Edwardsburg 11-11

BUCHANAN 1-11, CONSTANTINE 9-7

At Buchanan

First Game

Constantine 332 010 0 – 9 9 2

Buchanan 000 010 0 – 1 6 0

Lewis (W), D. Smith (4); Connor Billington (L), Lucas Zeiger (4)

2B: Lewis (CO) 2, A. Brossman (CO), A. Forrester (CO), Connor LeGault (BU), Cade Preissing (BU)

3B: B. Clark (CO)

Second Game

Constantine 301 300 – 7 6 3

Buchanan 321 50x – 11 13 0

Matt Trigg (W), Lucas Zeiger (3), A Johnson (4); B. Clark, D. Jacobs (L, 3), C. Bontrager (5)

2B: L. Hagenbach (CO), Jacobs (CO), Cade Preissing (BU), T Baker (BU), Thomas VanOverberghe (BU)

HR: Trigg (BU)

Record: Buchanan 9-17