Daily Data: Thursday, Feb. 16

WRESTLING

Division 3 Team Regional

At Dowagiac

Semifinals

DOWAGIAC 47, HARTFORD 33

(Dowagiac Unsportsmanlike —1)

106: Markus Ottinger (D) wins by forfeit; 113: AJ Munson (D) p. Robert Lenza 1:26; 120: Ernesto Rodarte (H) d. Nicholas Green 13-11; 126: Alejandro Saldana (H) p. Cody White 0:48; 132: Israel Villegas (D) p. Armando Garcia 3:08; 138: Dustin Sirk (D) p. Ian Parker 0:59; 144: Zachary Schultz (D) over wins by forfeit; 150: Braeden Birkhead (H) p. Cameron White 3:27; 157: Roman Paredes (D) p. Mason Garner 2:23; 165: Nick Schultz (D) p. Brian Sewell Jr. 1:51; 175: Andrew Hartman (D) p. Adrian Flores 5:00; 190: Lincoln Birkhead (H) wins by forfeit; 215: William Candelario (H) p. Hayden Groth 1:10; 285: Govani Gonzalex-Perez (H) wins by forfeit

CONSTANTINE 54, HOPKINS 18

106: Cohen Osborne (C) wins by forfeit; 113: Maximus Pigeon (H) d. Jace Vavul 6-3; 120: Preston Like (C) d. Cooper Anderson 10-5 (OT; 126: Bear Geibe (C) d. Colton Kennedy 6-4; 132: Caden Brown (H) p. Collin Featherstone 3:33; 138: Michael Featherstone (C) p. Owen Jackson 2:46; 144: Brody Jones (C) wins by forfeit; 150: Zachary Wierenga (H) d. Skyler Locker 9-7; 157: Aaron Arnsman (H) wins by forfeit; 165: Carter Godfrey (C) p. Carson Schricker 1:34; 175: Julian Hawthorne (C) p. Josiah Ryan 0:59; 190: Gregg Reed (C) wins by forfeit; 215: Troy Demas (C) p. Cherles Benting 2:53; 285: Bennett VandenBerg (C) p. Wyatt Harmsen 0:46

Championship

CONSTANTINE 49, DOWAGIAC 22

106: Cohen Osborne (C) d. Markus Ottinger 11-8; 113: AJ Munson (D) d. Jace Vavul 9-2; 120: Preston Like (C) p. Nicholas Green 3:32; 126: Bear Geibe (C) p. Cody White 1:49; 132: Israel Villegas (D) p. Collin Featherstone 2:24; 138: Michael Featherstone (C) p. Dustin Sirk 3:20; 144: Brody Jones (C) m.d. Cameron White 11-2; 150: Zachary Schultz (D) m.d. Skyler Locker 13-4; 157: Roman Paredes (D) wins by forfeit; 165: Andrew Hartman (D) d. Carter Godfrey 4-3; 175: Julian Hawthorne (C) wins by forfeit; 190: Troy Demas (C) wins by forfeit; 215: Gregg Reed (C) p. Hayden Groth 1:13; 285: Bennett VandenBerg (C) wins by forfeit

Division 2 Team Regional

At Edwardsburg

LAKESHORE 48, EDWARDSBURG 22

106: Joelan Coyer (L) p. Brady Halfman 2:21; 113: Brady Baker (L) p. Caden Manfred 3:54; 120: Vernon Riggins (L) p. Taurin Zimpleman 0:40; 126: Brady Muha (L) d. Christian Peacock 5-2; 132: Jo`Waun Wilson (L) d. Keegan Parsons 6-4; 138: Aaron Lucio (L) wins by forfeit; 144: Braedyn Baryo (L) d. Andrew Castelucci 6-0; 150: Colten Strawderman (ED) p. Dustin Piehl 3:06; 157: Luke Ponton (L) d. Carson Eaton 11-4; 165: Andrew Byerle (L) p. Zachary Zache 3:56; 175: Nathan Andrina (ED) p. Zachary Meachum 0:35; 190: Austin Mark (ED) m.d. Logan Niccum 16-6; 215: Andrew Harris (ED) p. Andrew Grau 0:37; 285: Logan Boyle (L) p. Jaylin Bowden-Mcclaire 1:02

BOYS BASKETBALL

ST. JOSEPH 52, EDWARDSBURG 46

At Edwardsburg

ST. JOSEPH 52

Joran Brown 6, Matt Lanier 10, Kai Wyngarden 8, Chase Sanders 7, Victor Reyes 2, Luke Lehner 9, Benson Holleman 8, Jakob Diamond 2. TOTALS: 21 7-10 52

EDWARDSBURG 46

Brody Schimpa 4, Zach Bartz 2, Owen Eberlein 6, Mason Crist 18, Will Moore 4, Corbin Blagg 2, Caleb Layman 3, Annon Billingsly 3, Matt Anders 4. TOTALS: 19 6-8 46

St. Joseph 15 22 38 52

Edwardsburg 8 15 29 46

3-point baskets: St. Joseph 2 (Wyngarden 2), Edwardsburg 2 (Crist 1, Layman 1). Total fouls: St. Joseph 15, Edwardsburg 14. Varsity records: St. Joseph 13-3, Edwardsburg 10-5