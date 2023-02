Daily Data: Friday, Feb. 10 Published 8:55 am Friday, February 10, 2023

WRESTLING

Division 3 Team District

At Niles

Championship Match

DOWAGIAC 48, BUCHANAN 27

106: AJ Munson (D) p. Holden Carrington 1:22; 113: Markus Ottinger (D) p. Camden Stover 1:45; 120: Nicholas Green (D) wins by forfeit; 126: Cody White (D) wins by forfeit; 132: Dustin Sirk (D) wins by forfeit; 138: Israel Villegas (D) wins by forfeit; 144: Cameron White (D) wins by forfeit; 150: Zachary Schultz (D) d. Caleb Sweeney 12-5; 157: Brayden Sebasty (BU) p. Nick Schultz 2:54; 165: LELAND PAYNE (BU) d. Andrew Hartman 3-2; 175: Jackson Starnes (BU) p. Skyler Vincek 0:43; 190: Hayden Groth (D) d. Alex Weinberg 8-3; 215: Dean Roberts (BU) p. David Nichols 1:07; 285: Ryder Andersen (BU) wins by forfeit

Semifinals

DOWAGIAC 36, BRANDYWINE 34

106: Josmar Perez (BW) m.d. AJ Munson 16-8; 113: Matt Veach (BW) p. Markus Ottinger 3:08; 120: Nicholas Green (D) p. Brady Schoff 5:53; 126: Kaiden Rieth (BW) d. Cody White 6-2; 132: Israel Villegas (D) d. Drake Heath 10-6; 138: Dustin Sirk (D) p. Cory Whitman 0:54; 144: Cameron White (D) d. Maddison Ward 10-3; 150: Zachary Schultz (D) p. Sam Haulcomb 3:06; 157: Gavin Schoff (BW) wins by forfeit; 165: Doug Hawley (BW) p. Skyler Vincek 2:23; 175: Andrew Hartman (D) p. Josh Patrolia 1:49; 190: Hayden Groth (D) p. Jacob Sherrick 1:54; 215: Carter Sobecki (BW) d. David Nichols 10-8; 285: Phillip McLaurin (BW) wins by forfeit

GIRLS BASKETBALL

CASSOPOLIS 38, MENDON 29

At Cassopolis

MENDON 29

Makennah Mullin 8, Jadyn Samson 5, Presley Allen 5, Cienna Nightingale 9, Keyara Szymanski 2. TOTALS: 9 9-19 29

CASSOPOLIS 38

Ella Smith 11, Alexis Millirans 0, Quianna Murray 7, Mackenzie Boyer 4, Atyanna Alford 14, Ryley Bowsher 2. TOTALS: 15 6-21 38

Mendon 5 17 23 29

Cassopolis 8 19 28 38

3-point baskets: Mendon 2 (Samson 1, Allen 1), Cassopolis 2 (Smith 1, Murray 1). Total fouls (fouled out): Mendon 18 (Samson), Cassopolis 19 (Smith). Varsity records: Mendon 13-4, 4-2 Southwest 10 South; Cassopolis 13-4, 7-0 Southwest 10 South