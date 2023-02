Daily Data: Wednesday, Feb. 8 Published 10:04 pm Tuesday, February 7, 2023

GIRLS BASKETBALL

BRANDYWINE 54, SCHOOLCRAFT 27

At Schoolcraft

BRANDYWINE 54

Adeline Gill 14, Ellie Knapp 2, Adelyn Drotoz 8, Ireland Prenkert 2, Miley Young 6, Kadence Brumitt 12, Cortney Bates 6, Allie Carter-Lee 4. TOTALS: 22 4-8 54

SCHOOLCRAFT 27

Lauren Evans 2, Alicia Evans 7, Caley Kerwin 2, Mia Mulder 4, Addison Sziede 2, Allison Bailey 10. TOTALS: 11 4-4 27

Brandywine 10 26 44 54

Schoolcraft 6 12 14 27

3-point baskets: Brandywine 6 (Bates 2, Drotoz 2, Brumitt 1 Gill 1), Schoolcraft 1 (Evans 1). Total fouls: Brandywine 4, Schoolcraft 8. Varsity records: Brandywine 13-2, Schoolcraft 10-7

EDWARDSBURG 51, MARSHALL 24

At Marshall

EDWARDSBURG 51

Maddie Pobuda 4, Kenzie Schaible 0, Averie Markel 6, Kourtney Zarycki 6, Chloe Baker 6, Abby Bossler 7, Val Johnson 2, Caitlin Tighe 20. TOTALS: 22 1-3 51

MARSHALL 24

Addison Waito 5, Emily Dingee 5, Ella McAllister 1, Abby Griffith 1, Natalie Frever 3, Lauren Newman 6, Delaney Lampkin 1, Aly Zulewski 2. TOTALS: 9 4-12 24.

Edwardsburg 14 23 42 51

Marshall 4 13 21 24

3-point baskets: Edwardsburg 6 (Tighe 2, Markel 2, Baker 1, Bossler 1), Marshall 2 (Waito 1, Dingee 1). Total fouls: Edwardsburg 12, Marshall 5. Varsity records: Edwardsburg 11-5, Marshall 8-9

THREE RIVERS 55, DOWAGIAC 30

At Three Rivers

DOWAGIAC 30

Josie Lock 4, Rebecca Guernsey 0, Faith Green 0, Maggie Weller 11, Damia Brooks 2, Marlie Carpenter 0, Olivia Gadde 0, Audrey Johnson 4, Alanah Smith 9. TOTALS: 13 3-9 30

THREE RIVERS 55

Lanie Glass 5, Natalie Cezar 0, Gabby Charvat 11, Allie McGlothlen 3, Annabelle Gill 0, Dani Glass 24, Abby Lemacks 0, Alexa Leferve 0, Emily Ventrone 0, Jennaya Deicker 12, Alyssa Stalker 0. TOTALS: 20 5-8 55

Dowagiac 7 13 24 30

Three Rivers 24 28 42 55

3-point baskets: Dowagiac 1 (Weller), Three Rivers 10 (L. Glass, Charvat 2, McGlothlen, D. Glass 5, Decker). Total fouls (fouled out): Dowagiac 11 (none), Three Rivers 14 (none). Varsity records: Dowagiac 8-8, Three Rivers 10-5

BOYS BASKETBALL

DOWAGIAC 69, THREE RIVERS 62

At Dowagiac

THREE RIVERS 62

Ryan Lubienicki 2, Jordan Pisco 2, Luis Warmack 10, Jace Gray 4, Caleb Quake 4, Heston Saunders 0, Caden Cottingham 0, Drew Brown 32, Alonzo Ballentine 6, Thomas Ross 0, Lamonta Stone 0. TOTALS: 25 5-13 62

DOWAGIAC 69

Jamal Williams 8, Lamone Moore Jr. 5, Braylon Wade 10, Joshua Winchester-Jones 5, Christian Wheaton 12, Gianni Villalobos 20, Isiah Hill 6, Ben Klann 3. TOTALS: 27 7-18 69

Three Rivers 16 32 46 62

Dowagiac 19 31 50 69

3-point baskets: Three Rivers 7 (Warmack 2, Quake, Brown 4), Dowagiac 8 (Williams 2, Wade 2, Wheaton 2, Villalobos 2). Total fouls (fouled out): Three Rivers 14 (none), Dowagiac 9 (none). Varsity records: Three Rivers 4-10, Dowagiac 2-13

CASSOPOLIS 63, DECATUR 14

At Cassopolis

DECATUR 14

Jesse Baushke 5, Jackson Sikkema 2, Hovenkamp 3, Landon Fisher 2, Northrup 2. TOTALS: 6 0-0 14

CASSOPOLIS 63

Davion Goins 19, Malachi Ward 2, Logan Pflug 12, Brayden Westrate 4, Zantrell Simmering 3, Darion Peterson-Evans 2, Kenny May 10, Jadyn Baucom 11. TOTALS: 29 2-2 63

Decatur 7 7 12 14

Cassopolis 13 34 55 63

3-point baskets: Cassopolis 3 (Pflug 2, Simmering 1). Decatur 2 (Bauschke 1, Hovenkamp 1). Total fouls: Cassopolis 10, Decatur 5. Varsity records: Decatur 9-6 ,5-5 Southwest 10; Cassopolis 11-4, 9-0 Southwest 10