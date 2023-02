Daily Data: Saturday, Feb. 4 Published 1:58 am Saturday, February 4, 2023

BOYS BASKETBALL

EDWARDSBURG 57, THREE RIVERS 48

At Three Rivers

EDWARDSBURG 57

Brody Schimpa 21, Owen Eberlein 15, Mason Crist 2, Will Moore 3, Caleb Layman 7, Ammon Billingsly 3, Matt Anders 6. TOTALS: 23 6-12 57

THREE RIVERS 48

Jordan Pisco 6, Alonzo Ballentine 2, Luis Warmack 3, Heston Saunders 2, Caden Cottingham 6, Drew Brown 26, Alisan Ballentine 3. TOTALS: 19 3-10 48

Edwardsburg 19 26 37 57

Three Rivers 11 19 36 48

3-point baskets: Edwardsbur g 5 (Schimpa 3, Layman 1, Eberlein 1), Three Rivers 7 (Brown 4, Warmack 1, Ali. Ballentine 1, Cottingham 1). Total fouls: Edwardsburg 13, Three Rivers 15. Varsity records: Edwardsburg 8-3, 6-1 Wolverine Conference; Three Rivers 4-9, 2-6 Wolverine Conference

BRANDYWINE 66, BUCHANAN 48

At Niles

BUCHANAN 48

Cade Preissing 13, Liam McBeth 1, Thomas VanOverberghe 14, Connor Legault 3, Dillon Oatsvall 12, Logan Wiggins 5. TOTALS: 22 1-6 48

BRANDYWINE 66

Jamier Palmer 8, Nylen Goins 24, Jaremiah Palmer 15, Michael Palmer 4, Byron Linley 13, Robert Hartz 2. TOTALS: 26 5-12 66

Buchanan 16 20 33 48

Brandywine 25 33 48 66

3-point baskets: Buchanan 3 (Preissing 1, Legault 1, Wiggins 1), Brandywine 9 (Goins 6, Jare. Palmer 1, Jam. Palmer 1, Linley 1). Total fouls: Buchanan 10, Brandywine 8. Varsity records: Buchanan 7-7, 1-5 Lakeland Conference; Brandywine 13-1, 5-1 Lakeland Conference

OTSEGO 61, NILES 38

At Otsego

NILES 38

Jayson Johnson 10, Jaden Ivery 10, Anthony Brady Jr. 4, Talen Bennett 3, Brayden Favors 3, Alec Lozada 5, Ethan Chambliss 3. TOTALS: 13 9-14 38

OTSEGO 61

Blake Marks 7, Carson Miller 5, Jack Holmes 4, Nolan Vanderroest 1, Brevin Gabos 11, Kyle Lingbeek 4, Jacob Ray 4, Sam Bronkema 12, Nick Lopez 4, Cooper Smalldon 7, Louis DiGrandi 2. TOTALS: 26 5-9 61

Niles 3 15 28 38

Otsego 19 34 43 61

3-point baskets: Niles 3 (Ivery 2, Bennett 1), Otsego 4 (Marks 1, Miller 1, Gabos 1, Bronkema 1). Total fouls: Niles 13, Otsego 15. Varsity records: Niles 6-8, 5-4 Wolverine Conference; Otsego 12-1, 8-0 Wolverine Conference

BENTON HARBOR 83, DOWAGIAC 39

At Benton Harbor

DOWAGIAC 39

Jamal Williams 5, Lamone Moore Jr. 4, Braylon Wade 5, Joshua Winchester-Jones 7, Isaiah Fitchett 6, Christian Wheaton 4, Gianna Villalobos 6, Isiah Hill 0, Ben Klann 2, Travis Rehborg 0. TOTALS: 13 10-15 39

BENTON HARBOR 83

Quantravion Word 7, Grant Gondrezick 31, Damarien Bell 0, Brian Gillespie 13, Jkwon Lewis 11, Montell Hobbs 6, L. Johnson 0, JaMarion Brown 5, D. Mathison 1, Joshiah King 0, Maki McGruder 2, Ashton Sanders 7, D. Wilson 0. TOTALS: 34 8-15 83

Dowagiac 3 18 29 39

Benton Harbor 26 40 62 83

3-point baskets: Dowagiac 3 (Wade, Fitchett 2), Benton Harbor 7 (Word, Gondrezick 4, Gillespie, Brown). Total fouls (fouled out): Dowagiac 13 (none), Benton Harbor 12 (none). Technical fouls: Dowagiac 1 (Fitchett). Varsity records: Dowagiac 1-13, 0-5 Lakeland; Benton Harbor 13-2, 6-0 Lakeland

GIRLS BASKETBALL

THREE RIVERS 48, EDWARDSBURG 39

At Three Rivers

EDWARDSBURG 39

Maddie Pobuda 0, Kenzie Schaible 3, Averie Markel 5, Kourtney Zarycki 7, Chloe Baker 10, Abby Bossler 4, Val Johnson 2, Caitlin Tighe 8. TOTALS: 15 8-11 39

THREE RIVERS 48

Lanie Glass 5, Gabby Charvat 18, Allie McGlothlen 11, Annabelle Gill 8, Dani Glass 4, Jennaya Decker 2. TOTALS: 19 9-13 48

Edwardsburg 9 17 29 39

Three Rivers 10 19 29 48

3-point baskets: Edwardsburg 1 (Schaible 1), Three Rivers 1 (L. Glass 1). Total fouls: Edwardsburg 15, Three Rivers 15. Varsity records: Edwardsburg 10-5, 6-3 Wolverine Conference; Three Rivers 9-5, 5-4 Wolverine Conference

CASSOPOLIS 42, MARCELLUS 38 (OT)

At Marcellus

CASSOPOLIS 42

Ella Smith 9, Alexis Millirans 6, Quianna Murray 5, Mackenzie Boyer 3, Atyanna Alford 11, Ryley Bowsher 8. TOTALS: 14 9-18 42

MARCELLUS 38

Brooklyn VanTilburg 14, Talan Hiemstra 6, Clare Flory 2, Hicks 3, Curtis 2, Betsargis 9, Affriseo 2. TOTALS: 14 8-21 38

Cassopolis 12 14 27 31 42

Marcellus 6 11 19 31 38

3-point baskets: Cassopolis 5 (Millirans 2, Boyer 1, Bowsher 1, Smith 1), Marcellus 2 (Hiemstra 2). Total fouls (fouled out): Cassopolis 18 (Millirans), Marcellus 14 (VanTilburg). Varsity records: Cassopolis 11-4, 9-0 Southwest 10; Marcellus 5-9, 3-6 Southwest 10

BENTON HARBOR 42, DOWAGIAC 38

At Benton Harbor

DOWAGIAC 38

Josie Lock 6, Rebecca Guernsey 0, Faith Green 2, Maggie Weller 12, Damia Brooks 0, Marlie Carpenter 0, Audrey Johnson 7, Alanah Smith 11. TOTALS: 13 11-22 38

BENTON HARBOR 42

Janiza Wright 10, Za’keira Baxter 1, J’mya Jordan 19, Jeremy Bodley 2, Kabrina Mays 10, Leona Thompson 0, Dearia Evans 0, M. Gassy 0, Javie Swift 0, Desrae Kyles 0. TOTALS: 15 6-8 42

Dowagiac 7 20 26 38

Benton Harbor 21 30 34 42

3-point baskets: Dowagiac 1 (Weller), Benton Harbor 6 (Wright 3, Jordan 3). Total fouls (fouled out): Dowagiac 9 (none), Benton Harbor 21 (Thompson). Varsity records: Dowagiac 8-7, 1-6 Lakeland; Benton Harbor 12-5, 5-3 Lakeland