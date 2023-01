Daily Data: Tuesday, Jan. 31 Published 11:12 pm Monday, January 30, 2023

GIRLS BASKETBALL

DOWAGIAC 37, OUR LADY OF THE LAKE 27

At Dowagiac

OUR LADY 27

J. Marsh 3, H. Nysell 0, Nora Proos 2, Aribel Mills 11, Claire Jollay 0, Abby Schrauben 8, Julia Wileck 0, Hannah Yonkauskas 0, R. Kalamaras 0, E. Howard 0, Mary Riley 0, A. Sargent 3, J. Balkin 0. TOTALS: 11 2-4 27

DOWAGIAC 37

Josie Lock 6, Rebecca Guernsey 0, Faith Green 0, Maggie Weller 9, Damia Brooks 0, Marlie Carpenter 0, Audrey Johnson 6, Alanah Smith 16. TOTALS: 13 8-17 37

Our Lady 7 14 21 27

Dowagiac 9 19 35 37

3-point baskets: Our Lady 3 (Marsh, Mills, Sargent), Dowagiac 3 (Lock 2, Weller). Total fouls (fouled out): Our Lady 13 (none), Dowagiac 8 (none). Varsity records: Our Lady 4-8, Dowagiac 7-6

BRANDYWINE 65, STURGIS 32

At Niles

STURGIS 32

Keyana O’Tey 8, Huri Villafeurta 2, Rylee Carver 5, Riley Eicher 2, Kennedy Finnerman 12, Emily Schuller 3. TOTALS: 11 9-10 32

BRANDYWINE 65

Adeline Gill 18, Ellie Knapp 16, Adelyn Drotoz 3, Ireland Prenkert 5, Paige Krisher 2, Miley Young 6, Kadence Brumitt 12, Cortney Bates 3. TOTALS: 22 16-22 65

Sturgis 9 19 25 32

Brandywine 22 38 49 65

3-point baskets: Sturgis 1 (Carver 1), Brandywine 5 (Knapp 2, Drotoz 1, Prenkert 1, Bates 1). Total fouls: Sturgis 17, Brandywine 10. Records: Sturgis 2-13, Brandywine 11-1

BUCHANAN 60, MICHIGAN LUTHERAN 9

At St. Joseph

BUCHANAN 60

Maddie Young 5, Jillian McKean 2, Caito Horvath 2, Hannah Herman 6, Katie Ailes 12, Alyssa Carson 12, Hannah Tompkins 2, Faith Carson 19. TOTALS: 28 2-4 60

MICHIGAN LUTHERAN 9

Mikayla Labounty 3, A. Beilman 2, Madison Zehnar 2, Jayden Beck 2, Hannah Tahaney 0. TOTALS: 3 2-2 9

Buchanan 26 38 49 60

Michigan Lutheran 2 2 4 9

3-point baskets: Buchanan 2 (Young 1, F. Carson 1), Michigan Lutheran 1 (Labounty 1). Total fouls: Buchanan 8, Michigan Lutheran 5. Records: Michigan Lutheran 7-6, Buchanan 13-1