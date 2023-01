Daily Data: Thursday, Jan. 26 Published 1:05 am Thursday, January 26, 2023

WRESTLING

DOWAGIAC 67, BERRIEN SPRINGS 12

At Edwardsburg

106: Carlitos Chavez (D) wins by forfeit; 113: Markus Ottinger (D) p 0:28; 120: Nicholas Green (D) wins by forfeit; 126: Cody White (D) p. Caylen Tate 3:36; 132: Dustin Sirk (D) p. Owen Bilton 1:27; 138: Cameron White (D) d. Tyler Dowell 6-1; 144: Zachary Schultz (D) m.d. Dylan Russell 10-0; 150: Roman Paredes (D) p. Lucas Peters 1:17; 157: Nick Schultz (D) p. Juan Matamoros 0:36; 165: Andrew Hartman (D) p. Holly Smith 0:17; 175: Aden Grayam (BS) wins by forfeit; 190: Hayden Groth (D) p. Devin Bilton 2:43; 215: David Nichols (D) p. Evan Kring 1:16; 285: Jaiden Edwards (BS) wins by forfeit

EDWARDSBURG 51, DOWAGIAC 30

At Edwardsburg

106: AJ Munson (D) p. Brady Halfman 2:50; 113: Caden Manfred (ED) p. Carlitos Chavez 0:15; 120: Taurin Zimpleman (ED) t.f. Nicholas Green 15-0; 126: Keegan Parsons (ED) p. Cody White 0:58; 132: Dustin Sirk (D) p. Christian Peacock 3:21; 138: Andrew Castelucci (ED) m.d. Zachary Schultz 9-1; 144: Cameron White (D) p. Braylon Gearhart 2:45; 150: Roman Paredes (D) p. Jayden Slough 5:01; 157: Zachary Zache (ED) p. Nick Schultz 1:04; 165: Nathan Andrina (ED) wins by forfeit; 175: Andrew Hartman (D) p. Brenden Seabolt 1:25; 190: Austin Mark (ED) p. Hayden Groth 2:26; 215: Andrew Harris (ED) wins by forfeit; 285: Elliott Roseberry Jr. (ED) p. David Nichols 2:53

EDWARDSBURG 63, NILES 18

At Edwardsburg

106: Brady Halfman (ED) p. Coby Sparks 1:33; 113: Caden Manfred (ED) p. Lloyd Brown 0:55; 120: Killian Stankiewicz (ED) wins by forfeit; 126: Christian Peacock (ED) p. John Jones 4:34; 132: Adrian Edwards (ED) p. Carson Rachels 2:53; 138: Andrew Castelucci (ED) p. Aiden Brazo 1:22; 144: Braylon Gearhart (ED) wins by forfeit; 150: EZRA VANCE (N) p. Jayden Slough 3:31; 157: Zachary Zache (ED) p. Cameron Inman 3:35; 165: Nathan Andrina (ED) p. Julian Means-Flewellen 2:57; 175: Isaiah Moore (N) p. Brenden Seabolt 1:28; 190: Austin Mark (ED) p. Donovan Williams 1:49; 215: Andrew Harris (ED) p. Jimmy Gaya 9-2; 285: Chase Brawley (N) p. Elliott Roseberry Jr. 4:33

NILES 47, BERRIEN SPRINGS 27

At Edwardsburg

106: Double forfeit 113: Ben Gilbert (BS) p. Coby Sparks 0:28; 120: Lloyd Brown (N) wins by forfeit; 126: Caylen Tate (BS) d. John Jones 7-6; 132: Carson Rachels (N) p. Owen Bilton 0:59; 138: Tyler Dowell (BS) p. Aiden Brazo 1:13; 144: Dylan Russell (BS) wins by forfeit; 150: Ezra Vance (N) p. Lucas Peters 1:34; 157: Cameron Inman (N) p. Juan Matamoros 1:34; 165: Aden Grayam (BS) wins by forfeit; 175: Isaiah Moore (N) wins by forfeit; 190: Donovan Williams (N) p. Devin Bilton 3:57; 215: Jimmy Gaya (N) p. Evan Kring 0:52; 285: Samarian Love (N) t.f. Jaiden Edwards 16-0

BRANDYWINE 81, BENTON HARBOR 0

At Eau Claire

106: Josmar Perez (BW) p. Victor Friar 1:20; 113: Matt Veach (BW) p. Jalen Rolfe 1:18; 120: Brady Schoff (BW) wins by forfeit; 126: Kaiden Rieth (BW) wins by forfeit; 132: Drake Heath (BW) wins by forfeit; 138: Halle Borders (BW) wins by forfeit; 144: Maddison Ward (BW) d. Lonnie Walker 6-4; 150: Sam Haulcomb (BW) p. Antonio Mendoza 1:40; 157: Doug Hawley (BW) wins by forfeit; 165: Gavin Schoff (BW) wins by forfeit; 175: Josh Patrolia (BW) wins by forfeit; 190: Carter Sobecki (BW) wins by forfeit; 215: Phillip McLaurin (BW) p. Damarion Austin 1:06; 285: Cael Vansandt (BW) p. Davyion Frazier 3:00

BRANDYWINE 69, EAU CLAIRE 12

At Eau Claire

106: Josmar Perez (BW) wins by forfeit; 113: Matt Veach (BW) wins by forfeit; 120: Brady Schoff (BW) wins by forfeit; 126: Kaiden Rieth (BW) t.f. Giovanni Alvarado 19-4; 132: Drake Heath (BW) p. Angel Guzman-Valle 3:23; 138: Halle Borders (BW) wins by forfeit; 144: Maddison Ward (BW) wins by forfeit; 150: Keane Yanez (EC) p. Sam Haulcomb 0:50; 157: Doug Hawley (BW) m.d. Ryder Williams 18-6; 165: Ulysses Perez-Martinez (EC) wins by forfeit; 175: Gavin Schoff (BW) p. Aidan Fisher 1:04; 190: Carter Sobecki (BW) p. Noah Ruiz 1:47; 215: Phillip McLaurin (BW) p. Ryan Dunn 0:56; 285: Cael Vansandt (BW) wins by forfeit

GIRLS BASKETBALL

BUCHANAN 44, WATERVLIET 32

At Buchanan

WATERVLIET 32

Lilly Lefor 0, Grace Chisek 4, Samantha Dietz 13, M.J. Flowers 15, Caldwell 0. TOTALS: 11 7-13 32

BUCHANAN 44

Maddie Young 2, Jillian McKean 2, LaBria Austin 10, Hannah Herman 0, Katie Ailes 0, Caito Horvath 0, Alyssa Carson 6, Hannah Tompkins 2, Faith Carson 20. TOTALS: 16 10-12 44

Watervliet 7 10 22 32

Buchanan 11 19 32 44

3-point baskets: Watervliet 3 (Flowers 3), Buchanan 2 (Austin 1, F. Carson 1). Total fouls: Watervliet 11, Buchanan 15. Varsity records: Watervliet 9-4, Buchanan 11-1

BOWLING

Boys Results

NILES 30, EDWARDSBURG 0

At Joey Armadillo’s

Baker Match 1

Niles 160, Edwardsburg 115

Baker Match 2

Niles 137, Edwardsburg 112

Regular Matches

Niles 1,727, Edwardsburg 1,212

Niles Results

Conner Weston 174, 155, 329; Trenton Phillips 223, 169, 392; Nate Ryman 223, 188, 411; Preston Sharpe 144, 202, 346

Edwardsburg Results

Noah Brigham 122, 115, 237; Elek Wideman 75, 130, 205; Hunter Holmes 138, 110, 248; Blake Ellis 95, 145, 240; Brayden Hardy 152, 130, 282

Girls Results

EDWARDSBURG 25, NILES 5

At Joey Armadillo’s

Baker Match 1

Edwardsburg 116, Niles 95

Baker Match 2

Edwardsburg 135, Niles 120

Regular Matches

Edwardsburg 1,224, Niles 1,191

Edwardsburg Results

Gracelin Haas 128, 103, 231; Eucris Ugay 100, 136, 236; Mahayla Brown 95, Catarina McGuire 159, 134, 293; Nikki Mauer 145, 127, 272, Ella Yowell 97

Niles Results

Chevelle Jaynes 165, 135, 300; Angel Walsh 150, 164, 314; Josslyn Maples 139, 103, 242; Octavia Neal 99, 88, 187; Shania Whitelow 80

JV BOWLING

NILES 27, EDWARDSBURG 3

At Joey Armadillo’s

Baker Match 1

Niles 153, Edwardsburg 124

Baker Match 2

Niles 124, Edwardsburg 97

Regular Matches

Niles 1,298, Edwardsburg 1,142

Niles Results

Andrew Pease 133, Trenton W 125, Aiden Kidwell 118, Bradley Archer 131, 146, 277

Edwardsburg Results

Avery Wrigley 118, 101, 219; Steven Anders 123, 129, 252; Donovan Meyers 95, Tibor Widman 128, 955, 223; Jacob Swihart 136, 92, 228; Keagan Hoven 125