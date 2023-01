210 SMC students named to honor rolls Published 3:53 pm Tuesday, January 3, 2023

DOWAGIAC — Southwestern Michigan College named 210 students to its honor rolls for the Fall 2022 semester.

The 53 students honored on the President’s List earned a perfect 4.0 grade-point average (GPA) on a 4.0 scale while carrying a full study load of at least 12 credits.

The 157 students making the Dean’s List achieved at least a 3.5 GPA on a 4.0 scale while carrying a full study load. The students from local communities are listed below.

President’s List

Baroda

Kaylee Shuler

Berrien Center

Ivan Alvarado

Jonathan Trecartin

Courtenay Varvel

Bloomingdale

Cassandra Krieger

Cassopolis

Ambrelyn Alwine

Maryjo Coughenour

Noah James

Anna Leach

Coloma

Marisa Pullins

Delton

Micah Ordway

Dowagiac

Jenny Bupp

Abraham Guernsey

Rachelle Miller

Desiree Raab

Tonya Roberts

Eau Claire

Anna Martinez

Edwardsburg

Phil Bell

Sophia Curtis

Jordan Devenney

Owen Lingle

Emily Toms

Fennville

Juan Hernandez

Alyson Swingle

Hartford

Meghan Deckard

Lawrence

Sara Matheny

Marcellus

Anna Brovont

Lea Cardella

Emma Holmes

Mattawan

Maggie Crawford

Niles

Emma Beckman

Presley Buti

Emma Hinsey

Riley Hopper

Kara Murphy

Seth Pompey

Justin Toth

Paw Paw

Stephanie Ciot Halvorsen

Christian Johnson

Alexander Medina

Plainwell

Aliya Platt

St. Joseph

Riley Pifer

Sturgis

Juliette Schroeder

Three Oaks

China Bendiner

Three Rivers

Hannah Appoloni

Gage Ensign

Abigail Griffioen

Daniel Shane

Ashley Steele

Dean’s List

Indiana

Elkhart

Regan Magyar

Isaac Merrill

Jammal Redd

Cameron Rink

Shaylah Taylor

Goshen

Victoria Eldridge

Luisa Lopez Rodriguez

Mishawaka

Greg Fisher

Bailee Shambaugh

South Bend

Hector Garcia

Michigan

Bangor

Cheyanne Rainwater

Even Tate

Baroda

Joseph Kissane

Benton Harbor

Ja’Naya Brooks

Tyhe Glenn

Mark McAfee

Evelyn Morales

Classie Newbern

Chasity Oehler

Layne Whitaker

Berrien Springs

Albert Demidov

Destiny Reed

Tyler Sexton

Bridgman

Juan Cervantes

Drake Stevens

Bronson

Stephanie Marin

Buchanan

Frank Furst

Haley Harris

Mariah Ingle

Nikola Mccllen

Felicia McKnight

Kelsey Ropp

Andrew Ruth

Cassopolis

Evin Aragon

Riley Bush

Ariana Cooper

Megan Evans

Matthew Imperio

Alexis Ludwig

Dean Mccullin

Michael Shea

Kailin Vanhphoumy

Tristan Westrate

Lilly Yeater

Coldwater

Christina DeGraw

Constantine

Carson Roberts

Decatur

Kelly Johnson

Marissa Jones

Elizabeth Moreno

Harold Salmen

Gavin Smith

Dowagiac

LaMaya Davis

Michala Froelich

Trinity Heighway

Nathan Ickes

Gabriel Livingston

Lorena Marquez

Elizabeth McNary

Kristina Ritchey

Cody Roberts

Grace Silverthorn

Connor Stull

Killian Sullivan

Joshua Van Roekel

David Vasileski

Eau Claire

Emilie Kurtz

Elizabeth Little

Britney Peet

Micah Peppel

Naielly Sanchez

Connor Vance

Edwardsburg

Andrew Askevich

Kylie Bennett

Aidan Bickel

Kyle Brock

Alexis Clanton

Tyler Craig

Riley Harris

Hannah Hartline

Katie Ianello

Brianna Kendall

Macey Laubach

Cecilia Matthews

Tait Oppman

Nicole Pierce

Brooke Schaap

Shayla Shears

Carson Stanage

Dane Wilson

Galien

Addison Tripp

Hartford

Sarai Ugalde Pacheco

Hudsonville

Olivia Converse

Ionia

Aubrey Covert

Jones

Taylor Stewart

Kalamazoo

Savannah Peek

Benjamin Stratton

Lakeside

Nadia Collins

Lawrence

Isaiah Beiter

Christian Galvan

Lawton

Aliyah Baldwin

Isabel Kaper

Addison Modderman

Marcellus

Michelle Clapp

Lari Simon

Marshall

Lynn Lorenzen

Mattawan

Thomas Bentley

Braeden Francis

Niles

Landon Ackerson

Kelsey Barkman

Gabrielle Blake

Ethan Brown-Low

Nicholas Eaton

Mavrick Emerson

Karla Espinoza

Michelle Frazier

Hailey Heppner

Grace Hinsey

Hailey Jarman

Elizabeth Lahti

Elizabeth Lee

Skylier Lyle

Anna Martinez-Doonan

Wyatt Nichols

Leah Pulling

Bonnie Rouch

Sydney Schiele

Richard Syson

Emma Taylor

Paw Paw

Sara Garrod

Logan Lampe

Alexis Munson

Pinckney

Vincent Patierno

Plainwell

Nickolai Emde

Rockford

Lucas Guerra

St. Joseph

Gabriel Fisher

Marcus Olson

Saranac

Andrew Ickes

Sodus

Aaron Leoni

South Haven

Cameron London

Alexia Lopez

Stevensville

Matthew Rescoe

Emma Totzke

Sturgis

Caylie Dibble

Benjamin Kinder

Three Oaks

Liberty Oles

Alyson Tackitt

White Pigeon

Morgan Dull

Davis Williams