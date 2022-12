Daily Data: Saturday, Dec. 10 Published 10:23 pm Friday, December 9, 2022

GIRLS BASKETBALL

EDWARDSBURG 68, THREE RIVERS 44

At Edwardsburg

THREE RIVERS 44

Lanie Glass 3, Natalie Cezar 0, Gabby Charvat 10, Paige Ellifritz 4, Allie McGlothlen 10, Annabelle Gill 3, Dani Glass 9, Alexa Lefevre 0, Jeahay Decker 5. TOTALS: 16 7-14 55

EDWARDSBURG 68

Maddie Pobuda 5, Kenzie Schaible 0, Averie Markel 16, Kourtney Zarycki 11, Chloe Baker 5, Lindsey Dalenberg 4, Abby Bossler 10, Val Johnson 2, Caitlin Tighe 15. TOTALS: 26 9-14 68

Three Rivers 17 25 30 44

Edwardsburg 14 34 53 68

3-point baskets: Three-Rivers 4 (L. Glass, D. Glass 3), Edwardsburg 7 (Markel 4, Zarycki, Baker, Pobuda). Total fouls (fouled out): Three Rivers 14 (McGlothlen), Edwardsburg 15 (none). Varsity records: Three Rivers 3-1, 1-1 Wolverine; Edwardsburg 2-2, 1-1 Wolverine

BUCHANAN 45, BENTON HARBOR 30

At Benton Harbor

BUCHANAN 45

Maddie Young 3, LaBria Austin 16, Hannah Herman 0, Alyssa Carson 4, Hannah Tompkins 16, Faith Carson 6. TOTALS: 13 11-19 45

BENTON HARBOR 30

Zakeira Baxter 8, Desrae Kyles 9, Jmya Jordan 11, Kabrina Mays 2, J. Wright 0. TOTALS: 12 1-5 30

Buchanan 11 23 33 45

Benton Harbor 2 14 20 30

3-point baskets: Buchanan 8 (Austin 3, Tompkins 3, F. Carson 1, Young 1), Benton Harbor 5 (Jordan 3, Baxter 2). Total fouls: Buchanan 7, Benton Harbor 15. Records: Buchanan 3-1, 2-0 Lakeland Conference; Benton Harbor 2-2, 1-1 Lakeland Conference

BOYS BASKETBALL

EDWARDSBURG 65, THREE RIVERS 57

At Edwardsburg

THREE RIVERS 57

Ryan Lubreniecky 0, Drew Kobryn 2, Luis Warmack 10, Jace Gray 0, Caleb Quake 16, Heston Saunders 4, Caden Cottingham 0, Drew Brown 25, Alonzo Ballentine 0. TOTALS: 19 13-16 57

EDWARDSBURG 64

Zeke Pegura 0, Brody Schimpa 0, Zach Bartz 0, Owen Eberlein 8, Tre Willard 0, Mason Crist 18, Will Moore 3, Corbin Blagg 10, Caleb Layman 4, Annon Billingsly 8, Matt Anders 13. TOTALS: 22 16-23 64

Three Rivers 8 28 41 57

Edwardsburg 11 21 41 64

3-point baskets: Three Rivers 6 (Warmack 2, Quake 4), Edwardsburg 4 (Crist 3, Blagg). Total fouls (fouled out): Three Rivers 19 (Cottingham), Edwardsburg 20 (none). Varsity records: Three Rivers 0-2, 0-1 Wolverine; Edwardsburg 1-1, 1-0 Wolverine

DOWAGIAC 63, COMSTOCK 42

At Comstock

DOWAGIAC 63

Lamone Moore Jr. 23, Braylon Wade 0, Josh Winchester-Jones 11, Isaiah Fitchett 5, Christian Wheaton 13, Isiah Hill 4, Brallon Hernandez 0, Aiden Wilds 0, Ben Klann 5, Demario McNichols 0, Travis Rehborg 2. TOTALS: 25 7-11 63

COMSTOCK 42

Adrian White 23, Z. Gregg 0, Cameron McKinney 4, H. Sinon 0, D. Narwick 2, C. Schultz 10, P. Singh 0, Tyler Baker 3, J. Wright 0. TOTALS: 17 5-10 42

Dowagiac 10 23 39 63

Comstock 8 16 30 42

3-point baskets: Dowagiac 6 (Moore 2, Winchester-Jones 3, Fitchett), Comstock 3 (White, Schultz, Baker). Total fouls (fouled out): Dowagiac 14 (Hill), Comstock 14 (none). Varsity records: Dowagiac 1-1, Comstock 0-2

DECATUR 51, DOWAGIAC 46

At Dowagiac

DECATUR 51

Landon Rose 8, Jesse Baushke 21, Jackson Sikkema 3, Robert Baldwin 0, Daniel Northrop 0, Hovenkamp 2, Landon Fisher 17. TOTALS: 18 12-21 51

DOWAGIAC 46

Lamone Moore Jr. 10, Braylon Wade 8, Josh Winchester-ones 5, Isaiah Fitchett 4, Christian Wheaton 8, Isiah Hill 0, Aiden Wilds 0, Ben Klann 0, Demario McNichols 0, Travis Rehborg 0. TOTALS: 18 5-17 45

Decatur 11 27 38 51

Dowagiac 8 15 25 46

3-point baskets: Decatur 3 (Rose 2, Baushke), Dowagiac 5 (Moore, Wade 2, Winchester-Jones, Wheaton). Total fouls (fouled out): Decatur 13 (none), Dowagiac 22 (Winchester-Jones). Technical fouls: Decatur 1 (Rose). Varsity records: Decatur 2-0, Dowagiac 1-1