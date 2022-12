Daily Data: Thursday, Dec. 8 Published 10:59 pm Wednesday, December 7, 2022

WRESTLING

B.C. LAKEVIEW 45, DOWAGIAC 36

At Otsego

106: AJ Munson (D) p. Bryson Lowery 3:45; 113: Markus Ottinger (D) wins by forfeit; 120: Nicholas Green (d) p. Jacob Kellems 1:40; 126: Kyler Chappell (BCL) p. Isaac Philips 1:50; 132: Lucas Sproul (BCL) d. Cody White Dec 8-5; 138: Trevor White (BCL) p. Dustin Sirk Fall 3:32; 144: Israel Villegas (D) p. Cayden Miller 2:23; 150: Gavin White (BCL) p. Zachary Schultz 3:34; 157: Dayveon Rupert (BCL) p. Roman Paredes 1:25; 165: Walker Winstone (BCL) p. Nick Schultz 1:10; 175: Andrew Hartman (D) wins by forfeit; 190: Hayden Groth (D) wins by forfeit; 215: Richard West (BCL) p. Bryce Zimmerman 2:46; 285: Tyler Brown (BCL) p. Payton Brown 1:23

OTSEGO 51, DOWAGIAC 30

106: AJ Munson (D) p. Trevor Emerson 4:52; 113: Markus Ottinger (D) wins by forfeit; 120: Nicholas Green (D) p. Brian Johnson 3:49; 126: Trevor VanderRoest (O) p. Isaac Philips 0:39; 132: Lane Blanchard (O) p. Cody White 1:17; 138: Brenden Bohl (O) p. Dustin Sirk 1:38; 144: Israel Villegas (D) p. Daniel Andress 1:54; 150: Evan Jempty (O) d. Zachary Schultz 8-6; 157: Roman Paredes (D) p. Kaden Knapp 0:50; 165: Connor Plotts (O) p. Nick Schultz 1:13; 175: Kole Engleright (O) p. Andrew Hartman 4:55; 190: Ethan Thrasher (O) p. Hayden Groth 2:50; 215: Blake Wilson (O) p. Bryce Zimmerman 0:48; 285: Zachary Spence (O) p. Payton Brown 0:39

Varsity record: Dowagiac 0-2

BATTLE CREEK PENNFIELD 23, BRANDYWINE 59

At Bronson

106: Josmar Perez (BW) t.f. Zach D’Water 19-2; 113: *Braylin Swank (P) p. Matt Veach 0:20; 120: Kaiden Rieth (BW) p. Camren Thraxton 1:19; 126: Brady Schoff (BW) wins by forfeit; 132: Drake Heath (BW) p. Damien Coleman 1:39; 138: Derek Reach (P) wins by forfeit; 144: Cory Whitman (BW) wins by forfeit; 150: Konner Hess (P) p. Julien Schoen 0:40; 157: Gavin Schoff (BW) p. Trent Dolloway 0:47; 165: Doug Hawley (BW) wins by forfeit; 175: Caleb Smith (P) p. Elijah Gamble 0:15; 190: Josh Patrolia (BW) p. Noah Beaman 1:27; 215: Carter Sobecki (BW) wins by forfeit; 285: Phillip McLaurin (BW) p. Josiah Schwartz 0:53

*Unsportsmanlike Conduct team deducted 1 point

TECUMSEH 54, BRANDYWINE 27

106: Josmar Perez (BW) p. Max Walker 3:23; 113: Wyatt Andrews (T) p. Matt Veach 3:47; 120: Grant Gnotke (T) p. Brady Schoff 0:35; 126: Kaiden Rieth (BW) Reid Spaulding 0:58; 132: Drake Heath (BW) d. Josh Harkness 5-0; 138: Ben Solis (T) wins by forfeit; 144: Aiden Atkin (T) p. Cory Whitman 0:39; 150: Brennen Elizarado (T) p. Julien Schoen 1:17; 157: Gavin Schoff (BW) p. Owen Sysko 2:40; 165: Trace Tidswell (T) p. Doug Hawley 5:48; 175: Landon Amaya (T) p. Josh Patrolia 5:29; 190: Hunter Crink (T) p. Carter Sobecki 0:58; 215: Max Bledsoe (T) wins by forfeit; 285: Phillip McLaurin (BW) p. Gareth Wade 1:53

Varsity record: Brandywine: 1-1

EDWARDSBURG 46, GULL LAKE 26

At Richland

106: Brady Halfman (ED) p. Collin Bland 5:22; 113: Double forfeit 120: Hayden Oman (GL) d. Caden Manfred 3-2; 126: Keegan Parsons (ED) p. Rasler Warner 5:22; 132: Braden Lundgren (ED) p. Sebastian Roudabush 3:27; 138: Camden Miller (GL) p. Andrew Castelucci 1:30; 144: Colten Strawderman (ED) p. Jesse Crawford 5:03; 150: Blake Strickler (GL) p. Hudson Fields 5:02; 157: Blake McKenzie (GL) p. Braylon Gearhart 0:59; 165: Nathan Andrina t.f. Daniel VanderMeer 17-1; 175: Zachary Zache (ED) p. Aaron Adams 1:12; 190: Colin StucK (GL) wins by forfeit; 215: Andrew Harris (ED) p. Garrie Mann 5:08; 285: Austin Mark t.f. Brody Grimes 17-2

GIRLS BASKETBALL

BUCHANAN 63, EDWARDSBURG 42

At Edwardsburg

BUCHANAN 63

Maddie Young 0, Jillian McKean 0, LaBria Austin 17, Caita Horvath 0, Hannah Herman 2, Camilla Lozmack 0, Katie Ailes 6, Alyssa Carson 8, Hannah Tompkins 5, Faith Carson 22. TOTALS: 24 10-14 63

EDWARDSBURG 42

Maddie Pobuda 7, Kenzie Schaible 4, Averie Markel 11, Kourtney Zarycki 2, Chloe Baker 6, Lindsey Dalenberg 2, Abby Bossler 2, Val Johnson 6, Caitlin Tighe 2. TOTALS: 14 11-17 42

Buchanan 17 31 52 63

Edwardsburg 5 16 29 42

3-point baskets: Buchanan 2 (Austin, Tompkins), Edwardsburg 3 (Pobuda, Markel 2). Total fouls (fouled out): Buchanan 12 (none), Edwardsburg 11 (none). Varsity records: Buchanan 2-1, Edwardsburg 1-2

WOMEN’S COLLEGE BASKETBALL

SOUTHWESTERN MICHIGAN 79, HENRY FORD 55

At Dowagiac

HENRY FORD 55

Karletta Judge 2, Taijah Lewis 8, Shawnta Standifer 24, Tamia French 14, Faith Plummer 6, Sydney Murray 1, Alanood Alshameri 0, Chloe McClendon 0. TOTALS: 21 9-19 55

SOUTHWESTERN MICHIGAN 79

Kamryn Patterson 0, Ariana Lemons 9, Macey Laubach 25, Cameron Thomas 27, Tori Eldridge 6, Nadia Collins 0, Khashya McCoy 3, Amara Palmer 4, Savannah Peek 0, Maddy Coleman 0, Naenae Kirkland 5, Charlee Balcom 0. TOTALS: 30 10-19

Henry Ford 13 26 43 55

Southwestern 26 42 62 79

3-point baskets: Henry Ford 4 (Lewis, Standifer 2, French), Southwestern 9 (Laubach 2, Thomas 6, McCoy. Total fouls (fouled out): 17 (French), Southwestern 15 (none). Records: Henry Ford 0-5, Southwestern Michigan 7-2